2020’de 105 bin yurttaş  psikososyal destek aldı!

Mart 2020 öncesinde ekonomik kriz vardı…

Mart 2020’deki pandemi süreciyle birlikte kriz arttı…

Bir de Ekim 2021’den itibaren gelen peş peşe zamlar, toplumun psikolojisini bozdu…

Kasım ayında 7-8 lira olan benzin ve mazot, 19-20 liraya fırladı…

Eski yıllarda zamlar yüzde 5-6 yapılırdı, şimdi yüzde 40-50 zam yapılıyor…

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplumsal travmalarda ve afetlerde vatandaşlara verilen psikososyal destek programlarıyla ilgili detaylı verilerin açıklanması istemiyle Aile ve Sosyal Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

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Gürer, önergesinde, “Halk sağlığı hizmeti kapsamında psikososyal destek uygulayıcı programından 2020 ve 2021 yılında yararlanan kişi sayısı kaçtır?

Toplumsal travmalar ve afetlerde psikososyal destek programından kaç kişi yararlanmıştır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gürer’in önergesini yanıtladı. Bakan Yanık, Bakanlıklarının, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’na göre 28 çalışma grubundan biri olan Psikososyal Destek Çalışma Grubunun (PSD ÇG) ana çözüm ortağı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kızılay Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversiteler ise destek çözüm ortakları olduğuna işaret eden Bakan Derya Yanık, “Bakanlığımız ve 81 İl Müdürlüğümüz afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin koordineli ve etkin bir şekilde sunulması için olağan dönemde kapasite geliştirme çalışmalarını yürütmektedir” dedi.

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Bakan Derya Yanık, Bakanlıkları tarafından afet ve acil durumlarda; 2020 yılında 105 bin 309; 2021 yılında ise 29.472 vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunulduğunu da açıkladı.

PSİKOSOSYAL DESTEK

Önerge sahibi CHP’li Gürer, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını aynı zamanda orman yangınlar, sel, su baskınları ve diğer benzeri doğal olayların da sıkça görüldüğünü belirterek, “Son olarak da yaşamakta olduğumuz pandemi süreci, başta kaygı bozuklukları olmak üzere pek çok psikolojik sorunların yurttaşlarımız üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu noktada psikososyal destek programlarının daha yoğun ve etkili olması ve daha geniş kesimlere ulaşılıp sorunların gerçek manada çözümüne yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu da bilinmektedir” dedi.

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CHP’li Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın cevabını yukarıda okudunuz. Bakan Yanık, 2020 yılında 105 bin 309, geçtiğimiz yıl ise 29 bin 472 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildiğini açıkladı.

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Psikososyal destek hizmeti nedir diye internette araştırma yaptım..

“Psikososyal” kelime anlamıyla birbirini sürekli etkileyen psikolojik ve sosyal etkilerin hareketli ilişkisi anlamına gelirken; afetlerde psikososyal destek; afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların bozuklukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması/geliştirilmesi, etkilenenlerin ‘normal’ yaşamlarına geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması, toplumda gelecekte ortaya çıkması muhtemel afet ve acil durumlarla başa çıkma/iyileşme/toparlanma becerilerinin artırılması ve yardım çalışanlarının desteklenmesini içeren ve afet döngüsünün her aşamasında yürütülen çok disiplinli hizmetler bütünü olarak ifade edilebilir.

AFET VE ACİL DURUMLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK;

•Empati, anlama ve duyarlılık yoluyla etkilenenlere psikolojik destek vermek, psikiyatrik hizmetlere ihtiyacı bulunanları belirlemek ve yönlendirmek,

•Yardım çalışmalarının tamamının, etkilenen toplumun nüfus yapısı, Sosyal ve kültürel koşullarına uygun şekilde sürdürülmesini sağlamak,

•Bireylerin, toplumun ve kurumların ihtiyaç duyduğu bilgileri yaymak,

•Toplum katılımı ve gönüllülüğün desteklenmesi yoluyla, bireylere, ailelere ve topluma kendi ihtiyaçlarını belirlemeleri, çözüm için harekete geçmeleri ve kendi kendine yardım becerileri geliştirmelerini sağlamaları konusunda destek olmak,

•Toplumda var olan hizmetler ile toplumsal ihtiyaçların buluşmasını sağlamak,

•Bireylerin, ailelerin ve toplumun kendi ihtiyaçlarını karşılaşmasına ve sorunlarının çözümüne yönelik projeler uygulamasını ve/veya projelere katılmasını destekleyerek, gelecekte ortaya çıkması olası acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak,

• Afet ve acil durumlarda çalışacak kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek,

• Yardım çalışmalarına yönelik; ekip ilişkileri, iletişim becerileri, afetten etkilenenlerle ilişkiler konularıyla ilgili bilgileri ve kendi kendine yardım yollarını aktarmak, ayrıca ihtiyaç duydukları psikososyal destek çalışmalarını yürütmektir. (https://www.aile.gov.tr/)

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Böyle giderse, psikososyal destek hizmeti alanların sayısı artmaya devam edecek.

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46 ilde 70 afet!

Türkiye’de Afet Yönetimi: Sorunlar, Çalışmalar, Öneriler panelinde ilginç veriler ortaya çıktı. Panelde Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akınbingöl, bakanlık tarafından gerçekleştirilen afet önlem ve afet sonrası çalışmalarını anlatarak başladığı sunumunda, önemli bilgiler verdi. 2016 yılından itibaren 46 ilde gerçekleşen 70 afet olayı sonrası yapılan çalışmalara yer verdi. JMO Başkanı Hüseyin Alan da toplantıda yaptığı konuşmada, "Ülkemiz afetlere hazırlıklı değil" dedi. Açıklamalara göre Türkiye’de son 6 yılda ülkemizde 46 ilde 70 afet olayı gerçekleşmiş… Zaten en büyük afeti 1999 yılında Gölcük depremiyle yaşamıştık. Afetlere ve depremlere karşı her daim tetikte olmalıyız.

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Sokak ortasına

sandalye attı!

MHP eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, İstanbul’da sokak ortasına sandalye koyarak, Türk vatandaşlarına posta koyan Suriyeli ile ilgili ilginç bir tweet attı… Oğan, “Suçu bu Tosun’da aramayın… Suçu kendi ülkesinde savaştan kaçıp Türkiye’de kabadayılık taslamasına ortam yaratan AKP’de arayın. Suçu bunun kulağından tutup sınırdaşı etmeyen İçişleri Bakanında arayın, Ahmet Hakan’da, Nagehan Alçı’da, Mazlumder’de ve bilimum benzerlerinde arayın!” O Suriyelinin yaptığı, düpedüz bir gaflettir, ihanettir. Suriyeliler, nerede olduklarını unutmamalıdır.

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HAKLARINI ÖĞREN!

Apartman yönetimi "bazı günlerde halı silkelenebilir" şeklinde karar alsa bilse balkondan halı, kilim silkeleyemezsiniz. (Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 1977/8712 E. 1977/23 K.)

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TÜRK DİLİ!

“Bugün” bitişik yazılır.

“Hiçbir” bitişik yazılır.

”Birkaç” bitişik yazılır.

“Birçok” bitişik yazılır.

“Yüzyıl” bitişik yazılır.

“Bilinçaltı” bitişik yazılır.

“Okuryazar” bitişik yazılır.

“Akşamüstü” bitişik yazılır.

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Enflasyon oranları:

Türkiye :%61,1

Amerika :%7,9

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Yunanistan:%7,2

İtalya :%6,7

İngiltere :%6,2

Hollanda :%6,2

İrlanda :%5,6

Danimarka:%4,8

Fransa :%4,5

İsveç :%4,3

İsviçre :%2,2