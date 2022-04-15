Büyük konuşma

Sezonun ilk yarısının sonlarına doğru, başkan ve yönetim kamuoyunun karşısına çıkarak, “Play-Off’a yükseleceğiz” diyerek, güncel puan durumuna da bakarak yüksekten uçtu…

Daha o günlerde “Küme düşmeyelim de, bırakın Play-Off’u diye cesurca yazan bendim…

Tatile böyle girdik sonrası malum…

Art arda darbeler…

Akçay’ın nihai istifası…

Mehmet Altıparmak’la gelen yenilmeme serisi…

Ve son derece zorlu denizli maçı öncesi…

Yine yönetim adına Başkan Engin Koyun kamuoyunun karşısına çıktı…

“Sezon sonuna kadar yenilmeyeceğiz” diyerek ortaya canlı bombayı bıraktı…

Yine büyük konuştu…

Mehmet Altıparmak bile ‘Küme düşmeyelim de’ diye gerçeği tüm çıplaklığıyla ortay koyarken, Koyun yine yüksekten uçan güvercin gibiydi…

Bu açıklama sonrasında ‘Eyvah’ dedim çevremdekilere…

Dediğim de çıktı…

5 yedik…

4-1 bitseydi, plaka da yazılmış olacaktı…





Nitekim taraftarın biri de bana mesaj yazdı:

“Ağabey seni inlemiyorlar, balkan ne zaman ağzını açsa, felaket geliyor” dediler…

Maç sonrası görüntülerini gazetemiz farkıyla ve layığıyla okudunuz…

Erdem Övüç, Ali Köksal kardeşlerim güzel bir çalışma yaptı…

Farkımızı gösterdi…

Tebrik ediyorum…

Yayın yönetimimiz de farkımızı 1.sayfada gösterdi…

Bu kadar para harcayan Tahir Büyükakın’a da başkan olarak değil, Derince Bakkal durağından eski çocukluk arkadaşı olarak, mahalle maçlarımızın onuru aşkına gerçekten çok üzüldüm…

Gerekeni hemen yapın !..

Bu yaptıklarınızı kimse hak etmiyor…

Bursa maçı Denizli maçından çok daha kritik !..

Yenersek adamlar küme düşecek ve bana göre Denizli’den kat kat iyi takım…

Bilmem anlatabildim mi ?..