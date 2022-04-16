Suriyelilere rahmet okutacaklar

Ülkemiz son yıllarda yaşadığı birçok badireden çok daha büyüğüyle karşılaşmak üzere. Afganistan ve Pakistan’dan akın akın gelen ve gelmeye devam edecek olan sözde mülteciler ülkemiz için bir sorun olmanın çok ötesinde bir tehdit noktasına gelmiş ve hatta geçmişlerdir. Bugün yaşanan mesele kültürümüzle, namusumuzla, milli bilincimizle vatan saydığımız topraklarda huzur içinde yaşayıp yaşayamayacağımızın yol ayrımıdır.

On yılı aşkın süredir yaşadığımız Arap göçlerinin toplumda yarattığı ekonomik ve sosyal ağır hasarları artık konuşmanın alemi yok. Kedilerin ayaklarının kesilmesinden tutun da gencecik kızlarımıza musallat olup saldırma olaylarına kadar; Bedevi kültürüne mensup milyonlarca sığınmacı ülkemizde huzur namına bir şey bırakmamaya adeta yeminliler. Ancak Arapların bu hal ve tavırlarını bize mumla aratacak, onlara rahmet okutacak yeni bir göç dalgası karşısında vatanımızın tabutuna çivi çakılmak üzere.

Afganistan ve Pakistan’dan gelen özellikle Peştun kavmine mensup on binlerce insanın seyahatlerini TikTok başta olmak üzere tüm sosyal ağlardan izliyoruz. Adamlar dağları bayırları nasıl geçtiklerini videolarla anlatıyorlar, ülkelerine reklam yapıyorlar. Türkiye’de yaptıklarıysa iğrençliğin artık en zirve noktası. Kız çocuklarından tutun da kendi halinde yolda yürüyen kadınlara kadar herkesi gizli gizli videoya çekiyorlar, bu videolarla ülkelerindekilere “gelin, Türkiye kadın cenneti” diyorlar.

TOPLU TECAVÜZ KÜLTÜRÜ

Afganistan, Pakistan ve Hindistan’da sokak ortasında toplu tecavüz olaylarının ne derece yaygın olduğunu milletimiz bilmiyor, bu gerçekler sürekli olarak saklanıyor. Ülkemize akın akın gelen bu geri kalmış insan yığınları açısından; kendi normlarına göre “hafif meşrep” olan bir kadına, kıza ve hatta erkeğe sokak ortasında toplu tecavüz etmek kültürlerinde yer alan bir uygulama. Şaka değil, abartı değil. Açın Google’a “gang rape” (toplu tecavüzün İngilizcesi) yazın ve yanına Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin adlarını koyarak aramalar yapın. Karşınıza çıkacak haberlere, videolara ve röportajlara bakınca kanınız donacak.

Bu geri kalmış topraklardan gelenlerin henüz yeteri kadar ülkemizde örgütlenmedikleri, kendilerine ait sokakları ve mahalleri olmadığı için tehlikenin boyutunun farkında olamıyoruz. Ama çok yakın bir gelecekte bu olayları yaşamaya başlayacağız. Devletin ve emniyet güçlerinin derhal çok sert tedbirler almaları şart. Yoksa iş işten geçecek ve en çok da kendi başları yanacak, bu rezaletlerin siyasi sonuçlarının altında kalacaklar.

KİME ENSAR OLACAĞIZ?

İktidarın göç dalgalarına karşı temel argümanı dini bir kavram olarak “ensar” üzerine inşa edildi. Tamam, ülkesinde ölümle burun buruna gelmiş kişilere ensar olalım da kendimizi de bir parça düşünelim. Suriye iç savaşı artık sona erdi, Irak’ta da bir savaş durumu artık yok.

Suriyeli Arapların derhal paketlenip sınıra bırakılması lazım. Keza Irak’tan gelenlere de aynı şekilde bir muamele şart. Burada tek ayrıcalıklı olması gereken grup Türkmenlerdir, zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan beri anayasal bir hak olarak dünyanın her yerindeki Türk kökenli insanlara vatandaşlık verme iradesi kayıt altına alınmış bir haktır. Üstüne üstlük Türkmenleri bu ülkelerde yok etme iradesi gerek Arap gerekse Kürtlerde bir siyasi ajanda haline gelmiştir. Burası onların da vatanıdır.

Burası kanla kurulmuş ve sonrasında kanla kurtarılmış bir Türk devletidir. Yüzünü batıya dönmüş, medeniyet peşinde koşan bir Türk Cumhuriyeti’dir. Bunu beğenmeyenlerin bu devletin bırakın herhangi bir idari kademesinde yer almasını, bu devletin sınırlarında yaşaması bile zuldür.

Şimdi de bize nispeten coğrafi yakınlık sebebiyle bir nebze tolare edebildiğimiz Arap göçmenlerin yanına binlerce kilometre uzaktan bambaşka bir kültüre mensup, hasbelkader bizimle aynı dine mensup ama dini gerek anlayış gerek yaşayış biçimi bir Ortodoks ya da bir Yahudi’ye göre bize çok daha uzak olan kitleler ülkemize elini kolunu sallayarak giriyorlar. Bunun sonu sosyal bir kaostur.

Bizim ensar olabileceklerimiz Kıbrıs Türkleridir, Kuzey ve Güney Azerbaycan Türkleridir, Kırım Türkleridir, Ortadoğu Türkmenleridir. Bunu bir nebze genişletirsek de son yüz, yüz elli yıla kadar ahenk içinde yaşadığımız doğunun Ortodoksları ve son yetmiş, seksen yıla kadar hiçbir meselemiz olmayan Yahudilerdir.

Bizim dini yaşayış şeklimizi kendi nezdinde kafir seviyesinde değerlendiren sözde Müslüman radikallerin, insanlığın medeniyet macerasının daha ilk basamaklarında emeklemekte olan doğunun ilkel kavimleri değildir. Allah hepsine memleketinde huzur içinde yaşamayı nasip etsin ama ülkelerinde hiçbir şey yapmayıp basıp gelip buralarda bizim bin senelik kültürümüzü yıkacak derecede kitlesel bir hareketi de “çiçek böcek iyilik insanlık” ekseninde değerlendirecek de değiliz.

Balkan Savaşlarından Kurtuluş Savaşı’na, Kıbrıs Harekatı’ndan terörle mücadeleye kadar milyonlarca Türk çocuğu, mensup olduğu etnik kavim ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’ne kendisini adamış, insanımız toprak altına vatan için girmişken; kendi ülkesini bırakıp kaçmış ve burada keyif çatacak olan ekseriyeti medeniyet kriterlerine göre sapık ve ilkel olan milyonları da alıp yatak odamıza sokacak değiliz. İktidarın bir an önce bu akıl dışı politikayı terk etmesi, muhalefetin de “aman AB bize kızmasın, seçimde onların desteği lazım” diyerek konu açılınca kıvırdıkları ahlaksız ve ikircikli tutumundan vazgeçmesi şart. Bunu yapmayanlar, tarih önünde bu millete hesap vereceklerdir ama tabi işin sonunda ortada bir millet kalırsa.

Yarından tezi yok gerek emniyet güçleri iç operasyonlarla, gerek TSK sınırlarda vur emriyle faaliyete geçmelidir, bırakın günleri haftaları; boşa geçen her bir saat bile vatanımızın elimizden kayıp gitmesi demektir.