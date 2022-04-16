Daha önce bahsetmiştim.

Gençler üzerine bir proje yürütüyorum.

Proje kapsamında mülakatlardan birini İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi genç bir arkadaşımızla gerçekleştirdim. Kendisinin, İmam Hatip Lisesi öğrencisi olmasının yanı sıra bir yıllık bir cemaat tecrübesi de olmuş. Ancak zorlayıcı tavırları hissetmeye başlayınca ayrılmış.

Yaşadığı tecrübelere ve Türkiye’deki tartışma alanlarına binaen “din siyasetle bu kadar iç içe olmamalı” diye fikrini açık yüreklilikle ifade etmekten de geri durmayan bir arkadaşımız.

Mülakatı bitirirken usulüm olduğu üzere, bana herhangi bir sualinin olup olmadığını sordum. Bunun üzerine genç arkadaşımız şöyle bir cümle sarf etti:

“Hocam, gençlere yeterince değer verilmiyor. Nedenini anlamıyorum. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Neden sevilmiyoruz?”

Şaşırdım.

Zira mülakatı gerçekleştirdiğimiz konu sorusuyla ilgili değildi.

Hatta sorusuna götürecek herhangi bir tartışma da söz konusu olmamıştı.

Fakat anladığım kadarıyla yüreği o kadar yorgundu ki fırsatını bulmuşken serzenişte bulunmaktan kendini alamamıştı.

“Neden böyle düşünüyor, hissediyorsun?” diye sordum.

“Benim ailem yıllarca bu devlete vergi verdi, veriyor. Peki, neden ben, mesela üniversite sınavı için bu kadar stresle hazırlık yapmak zorunda bırakılırken bu ülkeyle bağı sığınmacı olarak kurulmuş insanlara bana verilmeyen sınav ve maddi yardım desteği veriliyor? Niye mağdur edilen ben oluyorum?” diye cevap verdi ve tekrar etti: “Niye bu ülkenin gençleri olarak sevilmiyoruz ve değer görmüyoruz?”

“Böyle düşünmene üzüldüm” dedim. “Ancak her ne kadar bu genellemeye varmışsan da sizi düşünen ve sevenlerin olduğundan asla şüphe etmemelisin. Kimilerinin sesleri yeterince duyulmasa da sizin geleceğiniz için mücadele edenler var, bunu bilmeni isterim. Sen kendini geleceğe hazırlamak adına üstüne düşeni yapma gayretinden kesilme, hiçbir gayret karşılıksız kalmaz” diye devam ettim.

Devam ettim etmesine ancak konuşmamızı bitirdikten sonra onun gönül yorgunluğunu üzerimde taşımaktan geri duramadım.

Zira gencecik bir insan, kendisine ümit bağlamasını beklediği “büyükleri” tarafından sevilmediği kanaatine ulaşmış ve vazgeçmemek için neden aramaya başlamıştı.

Neden?

Geleceğini inşa etmesine imkan verilmediğini düşündüğünden.

Bu imkanın haksız yere ve iltimasla başkalarına verildiği, haksız rekabete maruz bırakıldığı kanaatini taşıdığından.

Bu noktada bilginin yanlış veya doğru olması da benim için pek bir anlam ifade etmiyor açıkçası.

Zira “algının gerçekliği”ni dikkate aldığımızda önemli olan algıların nasıl şekillendiğidir.

Bir gencin kendi ülkesinde kendini yabancılaşmış hissetmesidir.

Hatta gençlerin, farklı toplumsal kesimlerden gelmelerine rağmen, bu hissi ortak olarak taşımaya başlamalarıdır.

Ve bu hissin toplum psikolojisini ve dolayısıyla geleceğimizi etkileme ve şekillendirme gücüdür.

Kısacası “filler tepişirken çimenlerin ezilmesinin” dikkate alınmamasının yol açacağı buhrandır.

Gençlerimiz de geleceğimiz de bu buhranı hak etmiyor…

Buhranı engelleyecek tedbirleri almamanın vebalinden kurtulmak ise biz yetişkinlere düşüyor…

Geç kalma lüksümüzün bulunmadığını unutmadan…