Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle mart ve nisan aylarında ekilen yazlık çiçek tohumları ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Gomphiyema-Medine-H.Düğmesi: Tohumları mart - nisan aylarında ekilir. Fideleri, otuz veya kırk santim aralıkla seyreltilir. Çiçeklenmesi hazirandan kırağılara kadar sürer. Çiçekleri değişik renklerde olur. Otuz ile elli santime kadar boylanır. Tohumları fazlaca tüylü olduğundan ekim sırasında kumla ovulduktan sonra ekilir. Kesme çiçek olarak da kullanılır.

Campanula-Çan Çiçeği: Tohumları mart - nisan aylarında dikilir. Fideleri kırk veya elli santim aralıkla seyreltilir. Mayıs - haziran aylarında çiçeklenir. Çiçekleri beyaz, mavi renklerde ve çan şeklindedir. Elli ile yetmiş santime kadar boylanır. Kesme çiçek olarak da kullanılır.

Helianthus-Süs Ayçiçeği: Tohumları mart - nisan aylarında ekilir. Fideleri, elli veya altmış santim aralıkla seyreltilir. Çiçeklenmesi temmuzda başlar ve kırağılara kadar sürer. Çiçekleri sarı, kahverenginde olur. Bir buçuk metre kadar boy atar. Kadife ve saray patı çiçek grubu arasına garnitür olarak dikilir. Çekirdekleri çerez olarak kullanılır.

Mirabilis-Gece Sefası: Tohumları mart - nisan aylarında dikilir. Fideleri, otuz ile elli santim aralıkla seyreltilir. Çiçeklenmesi temmuzdan ekime kadar sürer. Çiçekleri beyaz, kırmızı, sarı abraş renklerde olur. Elli ile yetmiş santim kadar boylanır. Aynı bitki üzerinde değişik renklerde çiçek bulunması ilgi çekicidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe