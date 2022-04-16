Maç öncesindeki tahminim yine tuttu…

Başlama vuruşuna birkaç saniye kala Facebook’dan paylaşım yaptım…
Bandırmaspor: 0…
Sonra maç başladı…
Bandırma ilk golü atınca, ‘Gitti benim tahmin, bizim puanlar’ dedim…
Ama umudum vardı…
Yeni hoca…
Yeni bir moral motivasyonu…
Farklı bir kadro…
Çünkü ilk yarı boyunca sahanın hakimi bizdik, ama inanılmaz goller kaçırdık…
Bizim Kubilay’la maçı izlerken ona dedim ki:
’50. Dakikaya kadar golü bulmalıyız’…
50’de Kolovos attı…
Bitti mi ?..
Hayır…
Benim tahminim illa tutacak ya…
59’da bu kez Benhur attı…
Cehennem gibi dakikalar başladı…
Bandırma tüm adamlarıyla yüklenmeye başladı…
Fırat Gül hoca savunmaya döndü…
6 dakika uzatma…
Sanki maçta savaş çıktı…
İlla gol attıracak hakem…