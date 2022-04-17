Lastik-İş’te omuzlara alınma gelenek oldu!

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası, Türkiye’nin önemli sendikalarından biridir…

Sendikanın genel başkanı Abdullah Karacan, Adapazarı’ndaki bir fabrikada silahla öldürüldü.

Karacan’dan sonra Alaaddin Sarı genel başkan oldu.

Sarı da sendikada başarılı çalışmalara imza atıyor, işverenle iyi pazarlık yapıyor.

Şu sıralar temsilcisi olduğu fabrikalarla yüzde 40 civarında toplu sözleşme imzalıyor.

Günümüz şartlarında iyi bir sözleşme…

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Lastik-İş Sendikası Başkanı olan kişi, omuzlara alınmayı seviyor.

Rahmetli genel başkan Abdullah Karacan, her sözleşmeden sonra saat 17.00’de işçilere hitap eder, yapılan toplu sözleşmeden dolayı işçiler Karacan’ı omuzlara alırdı.

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Karacan’dan sonra Aladdin Sarı başkan oldu.

Sarı da geleneği sürdürdü.

Toplu sözleşme zammını işçiye soruyor, işçiler ‘evet’ diyor.

Daha sonra işçiler Sarı’yı omuzlara alıyor. Yani Lastik-İş Sendikası’nda omuzlara alınmak artık bir gelenek oldu.

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Araba sahiplerine KÖTÜ HABER!

Zamların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye’de 25 milyon araç sahibine kötü haber geldi. Bilindiği gibi Şubat ayında yüzde 20 zamlanan zorunlu trafik sigortasına her ay yüzde 2.25 otomatik zam yapılacak. Yani yıllık zam yüzde 51’i bulacak. Bu kadar zam da yapılmaz ki? Devlet, resmen elini vatandaşın cebinden çıkarmıyor.

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Asgari ücretli, 135 kg ekmek kaybetti

Aralık ayından bu yana durmayan zam sağanağı nedeniyle asgari ücretti günden güne eritiyor. Aralık ayında 4 bin 253 lirayla 468 kilo ekmek alınabiliyordu. Ancak Mart sonuna gelindiğinde asgari ücretle alınabilecek ekmek miktarı 333 kiloya düştü. Aradan geçen sadece 4 ayda asgari ücretli 135 kilogram ekmek kaybetti. Enflasyon böyle devam ettiği müddetçe, kaybettiği kilo ekmek sayısı artacak.

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Korkunç bir rakam!

Türkiye’de konut krizi yaşanırken, yabancılara satılan konut sayılarının giderek artması dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre, 2013 yılından bu yana geçen 9 yıl 3 aylık dönemde yabancılar Türkiye’de toplamda 293 bin 271 adet konut satın aldı. Çok yüksek bir rakam. Yabancıların Türk vatandaşlığını alması için 1 milyon dolardı, daha sonra 250 bin dolara indirildi, şimdi tekrar 400 bin dolara çıkarıldı. Yani Türkiye’de 400 bin dolarlık ev al, Türk vatandaşlığını kap!