Dokunduğumuz şeylere,

kendimizden bir parça bırakırız.

Neye dokunduğunu biliyor musun Güvercin?

Sabah uyanıp, gökyüzünde süzülürken, ruhunu dinlendirmeye çalışmıştı. Tembelliğe ihtiyacı olduğunu biliyor, kendince tembellik yaptığını düşünüyordu. Oysa aklı şaşkın, yüreği tedirgindi. İçinde her an kötü birşey olacakmış duygusu vardı, zira ruhu nefes nefeseydi. Korkuyorum, diye düşündü güvercin, Korkuyorum işte… Gök güvercine, bir şey olacak, diye korkuyorum, sanırım. Onu ziyarete, her gidişimde sanki son defa görüyormuşum gibi geliyor, yanında ayrılmak istemiyorum. Ayrılırken, her sefer onunla, son defaymış gibi vedalaşıyorum, diye düşündü, yine içini hüzün kaplamıştı... güvercin, ne zaman Gök güvercini ziyarete gitse, içini bir huzursuzluk kaplıyordu, onu ve onunla birlikte geçirdiği, eski günleri çok özlüyordu.

Güvercinin yaşamı, yine ağırlaşmış, ağır ağır akmaya başlamıştı. Gök güvercini ziyarete gitmediği zamanlarda ise, en olmadık zamanlarda, ansızın aklına geliveriyordu. Gülerken, konuşurken, uçarken ya da bir şeyler yerken, karşısına geçip, gök gözleriyle bakıp, içini acıtıyordu... Gök güvercin, sanki herşeyi unutmuş, suskun, sessiz ve içine kapanık başka bir güvercine dönüşmüştü. Sadece Güvercini görünce gözleri ışıldıyor, sevinerek, ona doğru uzanıyor, dokunuyor ve dokunulmak istediğini hissettiriyordu. Güvercine umut veren tek şey, onun bu davranışlarıydı. Gök güvercin iyice bir dinlenince, belki de eski haline dönebilirdi.

Şimdilik ona kalan birlikte geçirdiği anlardı işte. Baktığı ve dolaştığı her yer, onu hatırlatıyordu. Mekanlar ve eşyalar, hatıraları zaptediyordu. Yoksa hatıralar mı, eşyaları ve mekanları hapsediyordu? Cevabı bilmiyordu, gördüğü her şey, onu hatırlatıyordu. Her şey yerli yerindeydi, bir tek o yoktu. Baktığı bütün eşyalar ve gezdiği yerler, yok muydu; herşey güvercini, her an, geçmişe Gök Güvercinle birlikte geçirdikleri güzel zamanlara götürüyordu… İşte o zaman, güvercin, çok üzülüyor ve hüzünleniyordu.

Dertlenmişti yine. Lal’e gitti, her zamanki gibi…Biraz Gök güvercini anlattı. Ona, birlikte geçirdiği zamanları ve şimdi de her şeyde nasıl durmadan onu hatırladığını.

Eşyaların ve mekanların, gücünü merak etmeye başlamıştı. ‘Anılar mı eşyalara yapışıyorlar, yoksa eşyalar mı anıları hapsediyorlar’, diye sordu. ‘Neden anılarımız, mekanlarda böyle asılı kalıyordu?’

‘Yaşadığımız her şey ve duygularımız, birlikte hafızaya alınıyor’, dedi Lal. ‘Hatıralar, çevreyi, eşyaları ve mekanları çağırıyor, öte yandan eşyalar ve mekanlarda, orada; o anda yaşadıklarımızı, bize geri yansıtıyorlar. Bu yüzden, onlara baktığımızda, hatıralarımız canlanıyor. Dokunduğumuz her eşyaya, kendimizden bir enerji, bir iz ve bir işaret bırakırız güvercin. Onları kendi enerjimizle damgalarız. Mutlu zamanlarımızda, mutlu zamanları, acılı zamanlarımızda acılı zamanların işaretlerini. Onlarda, o anları; çoğu zaman, eşyalar ve mekanlar üzerinden, bize geri verirler. Ve bazen de büyüterek…bir an durdu Lal. Çoğunlukla büyüterek… ve kesinlikle de büyüterek’.

‘Anlamadım Lal’, dedi güvercin. ‘Anlatması zor zaten’, diye mırıldandı Lal. ‘Anlamayan yoktur, anlatamayan vardır’, diye güldü, dalga geçer gibi. ‘Herşey yaşarken, çok daha kolay geçer, acılar bile. Ama sonradan yaşadıklarımızı düşününce, yaşadıklarımız çok zor gelir. Araya akıl girmiş ve duygularımızı, kendi istediği gibi bozmuş ve değiştirmiştir…Bilirsin güvercin, akıllarımız hesap yapmayı, pek sever. Oysa elinde hesap yapabileceği, sadece geçmiş zamanlar ve orada yaşananlar vardır. O yüzden her daim ölü zamanlarla uğraşmak ve hesap yapmak zorundadır’.

‘Lal’, diye bağırdı Güvercin. ‘Bu ana döner misin? Eşyaların gücü var mı, diye sormuştum basitçe’.

‘Bu soru basit bir soru mu Güvercin? Neyse en iyisi, giysilerimden bahsedeyim ben. Yaşarken, hissettiğim her şey, giysilerime yapışır, kalır. Ne zaman o kıyafet giysem, onunla yaşadıklarımı hatırlarım. Her giysim, bana farklı bir şey hatırlatır, her giysiyi farklı hatırlarım. O giysiyle mutlu olmuşsam, ne zaman o giysiyi görsem mutlu olur, gülümserim. Acılı olaylarda ve üzgün zamanlarımda giydiğim giysilerde, aynı şekilde acı ve üzüntü verirler. O yüzden üzüntülü zamanlarımdaki giysileri, hemen ortadan kaldırırım. Sanki bana çektiğim acıları, yeniden hatırlatarak, yaşatacaklarmış gibi gelir. Mutlu giysilerimi de bir türlü atmaya kıyamam, hepsi hala benimledir. Onun için, çok giysim olduğu, söylenir hep. Bazılarını artık giyemesem de saklarım’. ‘Lal, kendine mutluluk bankası mı, yapıyorsun yoksa,’ diye güldü Güvercin. Tam bu sırada Sağaltıcının onu çağırdığı bilgisi geldi.

Güvercin, ‘yine ne oluyor acaba’, diyerek aceleyle sağaltıcının yuvasına uçtu. ‘Telaş etme’, dedi sağaltıcı, onun aceleyle geldiğini görünce. ‘Teşekkür etmek için, çağırdım seni. Kılavuzluğunda yapılan, savaştan kaçış yolculuğundaki mücadelelerin, savaş kurbanlarını ve tüm kafileyi korumak için yaptığın çalışmalarla, savaştan kurtulanlar arasında, bir efsaneye dönüşmüş durumdasın. Özellikle genç ve yavru güvercinlerin hepsi, seni örnek almaya başladılar. Şimdiden sana, beyaz güvercin, ve bazen de barış güvercini olarak isim takmışlar. Bu imkansız ve zor yolculukta, yaptıkların için, bir kere daha teşekkür etmek istedim’, dedi Sağaltıcı. Çok sevindi güvercin. En çok da yavru güvercinlere, faydası olduğu için, sevinmişti. İçindeki karanlığın ve ağırlığın kalkmaya başladığını farketti… İçi, sevinç ve gururla, yavaş yavaş aydınlanırken, gözünün takıldığı eşyaların ve çevresinin de aydınlandığını hissetti... Bir an durdu, sonra gülümsedi. Demek ki bu yer, artık mutlu mekanlarından biri olacaktı.