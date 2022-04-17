Ramazan ve hayatın acımasızlığı!..

Çocukluk yıllarımdan beri Ramazan ayını çok severim.

Kalabalık bir aileydik.

Normal koşullarda da tüm aile, birlikte sofraya otururduk. Ama Ramazan sofraları bir başka güzeldi.

Ailemiz dışında, önce yakın akrabalarımızla sonra da mahallemizin yaşlı ve yoksul insanlarıyla paylaşırdık sofralarımızı.

Ellerimizde yumurtalar ya da pide içleri ile erken saatlerde fırınlarda kuyruk olurduk.

Davul sesleriyle uyanmak da güzeldi, Bozacı kazım ağabeyin “boza, bozaaa” sesleriyle, ellerimizde derin kaplarla sokağa koşup boza almak da.

Şimdi, ne o günlerin güzel insanları, ne o günlerin “mahalleli dostlukları” nede o kalabalık iftar sofraları yok.

Biz, birkaç yakın komşuyla daha dar kapsamlı iftar sofraları kuruyoruz ama o eski tadı tuzu yok!

Üstelik, yaşam her geçen gün daha da zorlaşıyor!

Normal pidenin bile 6 TL olduğu, peynirin, zeytinin, yağın, yumurtanın, sebzenin, hele hele etin ateş pahası olduğu, ocaktaki ateşin kaynağı tüp gazın 330 TL olduğu bir zamanda iftar keyfi de olmuyor!

İslamiyet’in özü; “kul hakkı yemeden, harama el uzatmadan, insan ayrımı yapmadan, tüm yaratılmış canlıları Yaradan’dan ötürü sevmek ve huzur içinde yaşamak” inanç ve ideallerimize ne oldu?

Neden insanlar pazar yerine ya da alışveriş yerlerine gitmekten kaçar oldular?

Bu ülkede milyonlarca din kardeşimiz neden “HAYAT PAHALILIĞI” altında eziliyor?

İşçinin, memurun, emeklinin eline geçen maaşlar neden İNSANCA YAŞAMA olanağı vermiyor?

Neden “İslami Değerlerin en iyi yaşandığı” ilk 20 ülke arasında halkı Müslüman olan bir ülke yok?

Bir büyük kent belediyesi 1500 kişi için iftar yemeği düzenliyor, 4 bin kişi geliyor!

NEDEN?

Neden ekmeği ucuza ya da “askıdan” almak için saatlerce sıraya giriyor binlerce insan?

Bir de “madalyonun öteki yüzü” var!

Türkiye Cumhuriyet’i “LAİK” bir devlet.

Aklı başında olan her normal insan biliyor ki;

“Laik Devlet, vatandaşın inancına karışmaz, farklı inançlara eşit koşullarda yaşama hakkı tanır!”

“DİNDE ZORLAMA YOKTUR” temel değerini her normal Müslüman bilir!

Ama bu ülkede Ramazan ayında kimi okullarda, üniversitelerde ve işyerlerinde YEMEK YASAĞI konuyor!

“Öğrenci çocuk, genç sağlıklı beslenebiliyor mu?” diye sormayanlar, okullarda yemekhane kapatıyor!

Kimi kamu kuruluşlarında, belediyelerde, üniversitelerde yemekhane kapatmak hangi anlayışın işidir?

21. yüzyılda İNANÇ üzerinden SİYASET yapmak hangi insani kültürün ürünüdür?

İNANÇ, her insanın özgür tercihidir.

İnanç, insan ruhunu temiz tutar.

İNSAN olmaya çağırır insanı.

Çünkü, yalnız insanlar değil tüm canlı varlıklar; hayvanlar, ormanlar, her şey Yaradan’ın eseri değil mi?

Benden farklı inanca sahip diye bir başka insana düşman gözüyle bakmak hangi insani değerle ölçüşür?

Ramazan, kutsal kitabımızı da kendi dilimizle okuyup, anlamaya çalışmak için de vesiledir.

Lütfen, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı “Kur’an Meali” ni okuyunuz!

Bilmediğiniz dille dininizi anlayamazsınız!

Ramazan ayınız sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirsin.