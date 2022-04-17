Hangi zihniyet; camileri, mescitleri, medreseleri, tekkeleri yıktı?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçenlerde İstanbul’da Ayasofya Camii’nin yanında bulunan Fatih Medresesi’nin açılığını yaptı.

Erdoğan, açılışta Atatürk ve devrimlerini bir kez daha hedef aldı, 1934’te müze statüsüne kavuşan Ayasofya’nın 2020’de cami olarak ibadete açılmasını anımsatarak şöyle dedi:

“Ayasofya’yı müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir. Türkiye bir dönem ecdat yadigârı eserlerin yaşatılması noktasında iyi imtihan verememiştir. Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası kabarıktır. Bizans hayranı, milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, kültür hazinemizin değerini bilememiştir. Kimi zaman ihmalkârlıktan kimi zaman rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmıştır. Bu açılışla tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.”

Erdoğan’ın konuşması böyle.

Araştırdım baktım, Fatih Medresesi, Osmanlı’da “Dârül-Hilâfeti’l -Aliyye” (İstanbul medreselerinin genel adı) olarak kullanılmış, 3 Mart 1924’te öksüzler yurdu yapılmış, 1935’te boşaltılmış, 1936’da da yıkılmış.

Tek parti zihniyeti

Erdoğan’ın konuşmasında garipsenecek bir taraf yok, Fatih Medresesi’nin yıkılmasını fırsat bilip her zamanki gibi Atatürk dönemine veryansın etti.

“Ayasofya’yı müzeye çeviren” zihniyet…

“Medreseye tahammül edemeyen” zihniyet…

“Bizans hayranı” zihniyet…

“Milletin değerleriyle kavgalı” zihniyet…

“Tek parti” zihniyeti…

Tamam, diyelim ki, “tek parti zihniyeti”, “medreseye tahammül edemeyen zihniyet”, “milletin değerleriyle kavgalı zihniyet” böyle.

Şimdi gelelim “Demokrat Parti zihniyeti”ne

Erdoğan’ın her fırsatta “mirasçısı olmakla” övündüğü Demokrat Parti, biliyorsunuz, 1950-1960 arasında ülkemizi yönetti.

“Demokrat Parti zihniyeti” nasıldı acaba?

Milletin değerlerine “saygılı” mıydı, yoksa milletin değerleriyle “kavgalı” mıydı?

“Medreselere tahammüllü” müydü?

Bırakın medreseleri; camilere, mescitlere, tekkelere tahammülü nasıldı?

Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde, İstanbul’da kaç cami, kaç mescit, kaç medrese, kaç külliye, kaç tekke yıkıldı?

Liste çok kabarık.

İşte Demokrat Parti döneminde İstanbul’da yıkılan cami, mescit, medrese, tekke ve külliyeler

Başbakan Adnan Menderes, “Küçük Amerika” yaratmak için İstanbul’un imarını değiştirmeye kararlıydı.

Bu aslında üç bin yıllık tarihi olan İstanbul’un talan edilmesiydi.

İstanbul imarının yasal çerçevesini oluşturan 6785 sayılı İmar Kanunu 9 Temmuz 1956 tarihinde kabul edildi.

31 Ağustos 1956 tarihinde ise imar çalışmaları sırasında yapılacak istimlak işlerini düzenleyen 6830 sayılı İstimlak Kanunu çıkarıldı.

Menderes, 24 Eylül 1956 tarihinde basın toplantısı düzenleyerek “İstanbul imar hareketini” başlattı.

Menderes’e göre, “İstanbul’un imarı, bir memleket meselesi” idi.

1950’lere kadar İstanbul’da “Osmanlı kent dokusu” korunmuştu, Menderes’in “imar hareketi” ile bu doku tamamen kayboldu.

“İmar hareketi” çerçevesinde, 7289 bina yıkıldı.

Bu binaların 200’den fazlası Bizans ve Osmanlı döneminden kalan “kültür varlıkları” idi.

“Menderes’in imar çalışmaları” nedeniyle yıkılan bazı Osmanlı eserleri:

*Aksaray- Camcılar Camisi

*Aksaray-Pertevniyal Valide Sultan Külliyesi

*Aksaray Karakolu

*Aksaray- Oruç Gazi İsmail Ağa Camisi

*Çarşıkapı-Kemankeş Mustafa Paşa Medresesi

*Fındıkzade-Fındıkzade Tekkesi

*Fındıkzade-Nuri Dede Camisi

*Fındıkzade-Hekimbaşı Ömer Efendi Medresesi

*Haseki-Molla Gürani Hazinesi

*Haseki- Tevekkül Hamamı

*Murat Paşa Külliyesi

*Murat Paşa-Olanlar Tekkesi

*Saraçhane-Mimar Ayas Mescidi

*Şehremini-Deniz Aptal Camisi

*Şehremini-Manastır Camisi

*Şirmert Çavuş Camii ve Türbesi

*Taşkasap Tekkesi

*Beşiktaş Köprübaşı Hamamı

*Dolmabahçe-Emin Ağa Sebili

*Dolmabahçe-Karaabalı Tekkesi

*Fındıklı-Molla Çelebi Hamamı ve Mektebi

*Fındıklı-Süheyl Bey Camisi

*Kabataş- Esat Mehmet Efendi Çeşmesi

*Kabataş-Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi

*Kabataş Koca Mustafa Paşa Çeşme ve Sebili

*Kabataş-Saadettin Efendi Çeşmesi

*Kabataş-Silahtar Yahya Efendi Çeşmesi

*Karaköy-Alaca Camisi

*Karaköy-Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi

*Karaköy-Yeni Valide Camisi

*Tophane-Karakaş Mustafa Ağa Külliyesi

*Tophane-Çivi Limanı Camisi

*Tophane-Kılıç Ali Paşa Camisi ve Dükkânları

*Tophane-Sultan 2.Abdulhamit Çeşmesi

*Tophane-Nusretiye Camisi ve Sebili

Şimdi, bu “Demokrat Parti zihniyetini” ne yapacağız?

Yazdım, okudunuz…

Demokrat Parti döneminde İstanbul’da Osmanlı dönemine ait onlarca kültür hazinesi cami, mescit, medrese, külliye, tekke, çeşme yıkılmış.

Kimseden ses çıkmıyor.

Kimse, “Demokrat Parti zihniyeti”nden söz etmiyor.

Varsa yoksa “tek parti zihniyeti”!

Atatürk’ü eleştireceğiz ya, yıkılan tek medreseyi dahi polemik konusu yapıyoruz.

Eleştirilerde “adaletli” olmalıyız.

Hangi dönemde olursa olsun, yanlışa “yanlış” diyebilmeliyiz.

Keşke Erdoğan; tek parti döneminde Fatih Medresesi’nin yıkılmasını eleştirirken, Demokrat Parti döneminde de onlarca cami, mescit, medrese ve külliyenin yıkılmasının yanlışlığını dile getirebilseydi.

KAYNAK: Demokrat Parti-1946-1960 (Turan AKINCI)