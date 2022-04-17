Kocaelispor’da 2. akademisyen “Fırat”, yüzümüzü ‘Gül’dürecek

Kocaelispor tarihinde ikinci geçek bir spor akademisyeni, direkt teknik direktör olarak görev yapıyor. Murat Kavlak’tan sonra Fırat Gül dönemi, yüzümüzü ‘gül’dürecek gibi gözüküyor. Takım ligde kalsa da kalmasa da, sözleşme devam etmeli

MÜTHİŞ DÖNÜŞÜM

Genelde bir takımda hafta içi yapılan teknik adam değişikliği ‘mucize’ yaratır ve futbolcular aniden canlandırarak, müthiş galibiyetler alır. Buna alışığız ve hiç de inanmayız. Ama bu maç gerçekten de başka oldu. Mehmet Altıparmak’ın yerine getirilen Fırat Gül, İstanbulspor ve Boluspor’daki gerçek ‘mucize’leri burada yapmaya aday. Bandırma maçındaki müthiş dönüşümün, tesadüfler ya da aldatmacalarla ilgisi yok. Fırat hoca sorunu çözdü, takıma futbol oynattı, ligin en iyi takımını devirdi.

GELECEK EMANET EDİLMELİ

Kocaelispor yıllardır akademiden ve ilimden uzak biçimde yönetildi, antrane edildi. Birçok yıldız isim geldi. Dünyaca ünlü hocalar görev aldı. Ama akademisyen olarak bir teknik adam ikinci kez göreve getirildi. Fikret Özcan, Murat Kavlak ikilisinden Kavlak direkt görev aldı, Fikret hoca ise ara sıra görev yaptı. Direkt olarak göreve getirilen 2.akademisyen Fırat Gül oldu. Ligde kalırız ya da kalmayız ama, Fırat hoca gerçek bir futbol bilgini gibi. Ekibiyle takımı 3 günde böylesine dönüştüren bir teknik adam görmemiştik. Ligde kalsak da düşsek de Amasyalı Fırat Gül uzun süreli görev alması gereken gerçek bir futbol adamı.