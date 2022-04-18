Gazeteci, patronunun uşaklığını yapmamalı!

Sevgili okurlar;
1993 yılından beri basın camiasının içindeyim.
Gün oldu spor muhabirliği yaptım.
Gün oldu, intihar haberine gittim.
Gün oldu siyasi haberlere gittim.
Gün oldu korumayla dolaşmak zorunda kaldım.
Yani 29 yıldır bu mesleği yapıyorum.
Başım dik, alnım açık.
Hiçbir zaman çalıştığım gazete patronunun uşaklığını, yalakalığını yapmadım.
Hiçbir zaman gazete sahibinin silahşörlüğünü, tetikçiliğini yapmadım.
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Ben bu gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürüyüm.
Şimdiye kadar çalıştığım bu gazetenin sahibine birçok sataşma oldu, hakaretler oldu.
Siyasi parti başkanları tavır aldı…
Belediye başkanları ilan vermedi…
Bir çalışan olarak, bu gelişmelere karşı yazılarımda hiçbir zaman gazete patronunu savunmadım.
Gazete patronu; kendisine yapılan saldırılara ya kendisi cevap vermeli, ya da gazetenin avukatı aracılığıyla açıklamasını yapmalı.
Çalışanların, patronlarına karşı olan bir durumu, köşelerinde yazmaları, kendilerini ilgilendirmediği halde karşı tarafa saldırmaları, etik gazetecilik değildir.
Bu düpedüz patronlarının uşaklığını yapmak, yalakalığını yapmak, tetikçiliğini yapmaktır.
Patronun uşaklığını yapmakta bir marifettir…
Herkes bu uşaklığı yapamaz.
Yapana da gazeteci değil, tetikçi denilmeli.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.