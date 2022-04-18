Gazeteci, patronunun uşaklığını yapmamalı!

Sevgili okurlar;

1993 yılından beri basın camiasının içindeyim.

Gün oldu spor muhabirliği yaptım.

Gün oldu, intihar haberine gittim.

Gün oldu siyasi haberlere gittim.

Gün oldu korumayla dolaşmak zorunda kaldım.

Yani 29 yıldır bu mesleği yapıyorum.

Başım dik, alnım açık.

Hiçbir zaman çalıştığım gazete patronunun uşaklığını, yalakalığını yapmadım.

Hiçbir zaman gazete sahibinin silahşörlüğünü, tetikçiliğini yapmadım.

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Ben bu gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürüyüm.

Şimdiye kadar çalıştığım bu gazetenin sahibine birçok sataşma oldu, hakaretler oldu.

Siyasi parti başkanları tavır aldı…

Belediye başkanları ilan vermedi…

Bir çalışan olarak, bu gelişmelere karşı yazılarımda hiçbir zaman gazete patronunu savunmadım.

Gazete patronu; kendisine yapılan saldırılara ya kendisi cevap vermeli, ya da gazetenin avukatı aracılığıyla açıklamasını yapmalı.

Çalışanların, patronlarına karşı olan bir durumu, köşelerinde yazmaları, kendilerini ilgilendirmediği halde karşı tarafa saldırmaları, etik gazetecilik değildir.

Bu düpedüz patronlarının uşaklığını yapmak, yalakalığını yapmak, tetikçiliğini yapmaktır.

Patronun uşaklığını yapmakta bir marifettir…

Herkes bu uşaklığı yapamaz.

Yapana da gazeteci değil, tetikçi denilmeli.