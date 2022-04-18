Man Adası davasındaki Kılıçdaroğlu haklılığı!

Bu dava aslında hukukun son dönemde nasıl iktidar lehine siyasallaştırıldığının ve Yargıtay 4. hukuk dairesinin buna dur demesinin hikayesi. Tabii sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da başka örneklerde olduğu gibi haklı olduğu konuda gözünü budaktan sakınmadan sonuna kadar gitme alışkanlığının da bir hikayesi.

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Davaya konu olay 26.11.2017 tarihinde Kılıçdaroğlu,nun sayın Erdoğan’a “Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, eski özel kalem müdürünün yurtdışında vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini biliyor muydun ? ” sorusu ile başladı.Man adasında kurulu Sıtkı Ayan’a ait Bellway şirketi üzerinden Türkiye’den Erdoğan’ın yakınlarının yurtdışındaki hesaplarına para gönderildiği ileri sürülerek bunların dekontları kamuoyu ile paylaşılmıştı.

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Bunun üzerine Erdoğan “bilgeler sahte, gerçek çıkarsa istifa ederim “demeye başladı ve Kılıçdaroğlu aleyhine bildiğim kadarıyla 5 ayrı dava açıldı. İlk derece mahkemesi bahsedilen dekontları incelemeden acele ile çok yüksek manevi tazminatlara karar vermişti. Davanın görüldüğü adliyenin başsavcısı İrfan Fidan ve Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan daha sonra her nasılsa Yargıtay üyeliklerine seçildiler. Bellway’ın sahibi Sıtkı Ayan ile zamanın Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan’ın akrabalıkları olduğu söyleniyor, yazılıp çiziliyor.

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Oysa ki bu para hareketlerini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tespit etmişti. Bu paralar Man Adasına gitmemiş, aksine Halkbank Galata Şubesine MAN adasından dünür, enişte, kardeş ve oğla aktarılmıştı. Rakam ise 15 milyon dolar.

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Aradan 5 yıl geçti. Böyle bir olay demokratik bir ülkede olsa; çoktan sorumlular hakkında kamu davası açılmış, soruşturmaları yapılmış, kara para aklama vs varsa ortaya çıkartılmış ve eğer bir suç varsa tespit edilerek cezası verilmiş ve siyasiler bunun içinde ise siyaset de temizlenmiş olurdu.

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Bir düşünün böyle bir olayı siyasetten uzak, arkası sağlam olmayan bir iş adamı yapsaydı, bu gün ne halde olurdu. Hele bunu muhalif bir kişi yapmış olsaydı vay haline. Bu kadar önemli ve vahim bir olay nedeniyle ana muhalefet lideri olarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya çalışıyor, gereğini yapıyorsunuz. Doğru bir şey yaparken hakkınızda karalama propagandası yapılarak sizi yalancılıkla suçluyorlar. Bir de milyonlarca lira haksız tazminat davalarını acele ile sonuçlandırarak hakkınızda icra takipleri yapılacak, icraya verilecek ve haciz ile karşı karşıya kalacaksınız.

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Yahu MAN deyince vatandaşın aklına kamyon markası gelirdi. Bu insanlar kara para aklama merkezi MAN adasını nereden bulmuşlar. Aradan tam beş yıl geçti. Dekontlar sahici ise ;bu 15 Milyon Doların kaynağı nedir ? Eğer gerçek bir kazanç ise asgari ücretten bile vergi alına ülkemizde bu paraların vergileri alındı mı, yoksa kara para aklama ile ilgili varlık barışına mı gidildi? Cumhuriyet savcıları adı üstünde iktidarın değil, cumhuriyetin savcılarıdır. Bu bilgiler kendilerine ulaştığında kendiliğinden harekete geçerek işlem yapmak zorunda olduklarına göre bir işlem yapmışlar mıdır? Bu olaya yargının, hukuk kurumlarının sürekli ve zaman geçirmeksizin tepki vermeleri asli görevleridir.

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Bu olay Kılıçdaroğlu’nun çekinmeden, korkmadan “ hak, hukuk, adalet” sloganı ile vatandaşın hakkını iktidarın her türlü ağır baskı ve yıldırmalarına rağmen nasıl koruduğunun ve Yargıtayda da vicdanlı hakimlerin bulunduğunun tipik örneklerinden birisidir.

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Konunun cezai boyutu çok daha vahim gözüküyor. Adaletin olmadığı yerde ne hukuk devleti ve ne de demokrasiden bahsedilebilir. Bu dava tam bir hukuk devleti ve adalet ve dolayısıyla demokrasi mücadelesidir. Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını bu dava ile ilgili kutlamak ,mücadelesine toplumsal olarak da destek vermek ve bu davaya sahip çıkmak gerekir.

Biliyoruz ki ;karanlığın en yoğun olduğu zaman şafak sökme vaktidir.