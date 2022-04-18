TFF 2 Lig’e 4. aranıyor

1.Lig’de kazan kaynıyor, dipte de zirvede de huzur yok. Her maç final. Düşme hattında Balıkesir giderayak can yakıyor, Bursa bugün, Bolu perşembe günü havlu atabilir, Denizli ve Gençler Birliği ateşi daha yakından hissedebilir. Balıkesir-Menemen maçının son dakikasında Menemen lehine verilen penaltı ise dikkatleri masa başı oyunlarına çekti.

Kocaelispor ise yarın Menemen’de yine tarihi bir maça çıkacak. Kazanırsa, bu maçların sonuçlarına göre düşme hattından bir anda orta sıralara sıçrayabilecek. Hiç hesapta olmayan Bolu, Gençler Birliği, Menemen potaya giriverdi. Düştü denen Altınordu Play-Off’a yürüyor. Balıkesir düştü, Bolu ve Bursa çok zor durumda. Pekala bakalım 4’ncü düşen takım kim olacak ?..

2.LİG ADAYLARI BUGÜN ZOR MAÇLARA ÇIKIYOR

Kocaelispor ve Altınordu haftalardır düşmemek için cebelleşirken, Bursa, Bolu, Denizli, Menemen, hatta Gençlerbirliği bile ortaya giriverdi. 6 hafta kala baraj 41 ile 44 arasında gidip geliyor. Her an herkes herkesi yenebiliyor. Düştü denen Balıkesir, menemen karşısında tam galip gelecekken uyduruk penaltıyla Menemen golü attı ve son dakikada beraberliği kurtardı. Günün maçları içerisinde Denizli-İstanbul ve hele hele Bursa-Gençlerbirliği maçının sonucu, tüm takımları yakından ilgilendiriyor. Bursa evinde puan kaybederse havlu atacak, Gençlerbirliği yenilirse potaya daha da yaklaşacak.

YARIN DA KIYAMET GİBİ MAÇLAR VAR

Yarın 18.00’de başlayacak maçta Kocaelispor Menemen ile karşılaşırken, deplasmanda kazanırsa, İzmir ekibine karşı adeta 6 puanlık zafer elde edecek. Altınordu ise bir maçı fazla olduğu için handikap yaşıyor, yarın Ankaragücü ile son derece zorlu maça çıkacak. Şampiyon adayı Ankaragücü’nün kaybetme lüksü yok. Ama Altınordu’nun da şakası yok. Düşmeme mücadelesi veren takımların 6, Altınordu’nun ise 5 maçı kaldı. Bu arada inanılmaz bir düşüş yaşayan Boluspor sondan üçüncü sıraya inerken, Perşembe günü Eyüp ile deplasmanda oynayacağı düşünüldüğünde, havlu atabileceği tahminleri yapılıyor.