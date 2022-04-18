Güzel futbola neler oluyor?

Başkan istifa etti. Federasyonun iki kurulu deyim yerinde ise birbirine girdi. Gerçi Merkez Hakem Kurulunun aldığı kararın arkasında çok daha başka sebeplerin olduğu söyleniyor ama aynı federasyonun diğer bir kurulu Tahkim, hakemlerin haklarını iade etti. Sonrasında çok doğal bir sonuç olarak Patron ayrıldı.

Yayın anlaşmasının sonuçlanmaması da ilginç bir olay olarak karşımızda duruyor. Kulüplerin özellikle biricik ve sıcak gelir kaynağı olarak gördükleri bu sistemin durma noktasına gelmesi taşları yerinden oynatmış olabilir.

Başkan Vekili şimdilik rutinleri sürdürüyor anacak çok yakındaki sorunların çözümü için artık bu federasyonun yapacağı bir şey yok gibi… Bence hızla seçime gidilmeli, bu işe soyunanlar projelerini hızlı şekilde kamu ile paylaşmalıdırlar.

Peki, başkan kim olur tartışmasına girelim mi? Hamit Altıntop benim adayım. Gerekçelerini daha sonra yazarım.

Merak ediyorum, bazı hakemlerimizin Avrupa ve Dünya çapında görevleri var idi. Ulusal federasyondaki göreve iade edilmeleri bu turnuvalarda düdük çalmalarını sağlayacak mıdır? Kendi insanımızın yaptığını inanın başkaları yapmıyor.

Spor yasa tasarısına burada tekrar değinmek istiyorum: Sporu tamamen devletleştirici bir adımdır. Modern dünyanın prensiplerine aykırıdır. Kulüpler ve federasyonlar kendilerini yönetecek yasaları kendileri hazırlamalıdır. Özerk olmalarını isteyerek kurduğumuz federasyon yapıları ne olacak? Kulüpler, dernekler yasasına göre kurulmasına rağmen iktisadi işletme açabilmekteler hatta şirket de olabilmektedirler. Şirket olabilmelerini sağlayın ama denetlemelerini sonuna kadar yapın…

Bir de, devletin yaptığı ama kulüplerin kullandığı stadların durumuna değinmek istiyorum. Son 10 yılda 32 civarında yeni stad yapıldı. Bunların yapıldığı yerlerin tamamı tartışmalıdır. Kocaeli stadı, Dünyanın en güzel ve en temiz hava koşulları taşıyan yerinden alındı, iki büyük sanayi fabrikası yanı, çöp yakma tesisinin dibine getirildi. Orada maç yapıldığı gün umarım çöp yakılmıyordur.

Trabzon’un stadının uydu görüntülerinde zemininde kaymaların olduğu iddia ediliyor. Trabzon demişken, bir arkadaşımın, FB’yi şampiyon yapacaklar iddiası ile sarsıldım. Olur mu dememe rağmen anlattıklarını inanmamak elde değil… Trabzon maçlarına bakıyorum, hava koşulları nedeni ile ertelenen bir maç ve beraberlik, bu hafta sonu oynanan maçta evde alınan beraberlik… Puan farkı çok ama matematikte hâlâ bilinmeyen bazı denklemlerin olduğunu hatırlayalım!

Futbol, muhteşem bir oyundur. Uğruna savaşlar çıkmış, savaş varken oynanan futbol maçı nedeni ile savaşmaya ara verilmiş, çok kıymetli kulüp ve başkanlarını bizlere tanıtmış ama bir o kadar da yaşamımızı allak bullak etmiş bir spor oyunudur.

Futbol keyfimizin bozulmasını istemeyiz. Bu kadar çok sevilen bu sporun ülkemizde daha iyi yönetilmesi için farklı anlayışları sahneye almalıyız. Yoksa bugünleri ararız…