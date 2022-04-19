Türkiye, Avrupa'nın en düşük asgari ücretli ikinci ülkesi oldu!

Yılbaşında asgari ücret 4.253 lira yapıldı…

Yani asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı…

Yılbaşından sonra öyle zamlar yapıldı ki, öyle zamlar otomatiğe bağlandı ki, 2022 asgari ücreti yüzde 61’lik enflasyonun altında kaldı. Sözcü’den Saime Başçı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından hazırlanan araştırmasını değerlendirdi. Birlikte okuyalım;

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“Vatandaşın alım gücü günden güne düşerken, toplumda asgari ücrete yeni bir zam çağrısı ve beklentisi de arttı. Tarihin en yüksek asgari ücret zammı iddialarıyla yüzde 50.4'lük artışla 4 bin 253 TL olarak belirlenen 2022 asgari ücreti gıda enflasyonuna yenik düştü. Ücret artışı rekordan rekora koşan enflasyon karşısında hızla erirken, Türkiye Avrupa'nın en düşük asgari ücrete sahip ikinci ülkesi oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından hazırlanan araştırmaya göre, Türkiye'de asgari ücret 2012 ve 2022 arasında Euro bazında yılda yüzde 1 eridi.

ASGARİ ÜCRET ZAMLAR ERİDİ

Yüksek enflasyon dönemlerinde yıllık asgari ücret artışının işçilerin alım gücünü düşürdüğüne dikkat çekilen raporda, bu gibi dönemlerde asgari ücretin yıl içinde birkaç kez yenilenmesinin alım gücünün korunması için zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.

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Raporda 2021'de asgari ücrete yapılan yüzde 21.6'lık zammın enflasyonun yaklaşık 15 puan altında kaldığına, 2022 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 50.4'lük ücret artışının ise yılın daha üçüncü ayında enflasyonun yaklaşık 10 puan altında kaldığına dikkat çekildi. Diğer yandan asgari ücret 2018'den bu yana gıda enflasyonun da ciddi biçimde altında seyrediyor. DİSK araştırması asgari ücret endeksinin sadece 2020 Ocak, 2021 Ocak ve Şubat ve 2022 Ocak aylarında gıda enflasyonu endeksinin üstüne çıkabildiğini gösterdi. Diğer aylarda gıda enflasyonu endeksinin altında seyretti. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları mart ayında yüzde 4.73 oranında artarken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 70.33'e ulaştı.

TÜRKİYE SONUNCU

■ Raporda yer alan ve Eurostat 2022 Ocak verilerine göre Türkiye, 328 Euro ile Avrupa'nın en düşük asgari ücretli ikinci ülkesi oldu. Türkiye'den sonra gelen ülke ise 248 Euro ile Arnavutluk oldu. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en yüksek asgari ücrete sahip üç ülke ise Lüksemburg (2.257 Euro), İrlanda (1.775 Euro) ve Hollanda (1.725 Euro) olarak sıralandı.”

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Görünen köy kılavuz istemiyor…

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılıp, 4.253 lira yapıldı…

Kafanızda bir canlandırın.

Yılbaşında fiyatlar ne kadardı, şimdi ne kadar…

Aradaki farkı göreceksiniz…