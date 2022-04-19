Bu ülkede turizm…

Turizm, ekonomik, toplumsal, kültürel ve uluslar arası saygınlık alanlarında bir ülke için büyük bir kaynak ve şanstır.

Ancak, turizm rastgele yapılacak bir şiş değildir.

Önce; tarihi ve doğal açıdan zengin bir ülke olmalısınız.

Turizmde kazanç sağlayacak insan kitlesi, temiz bir deniz, doğa ve kaygısızca konaklayabileceği mekanlar arar.

Gittiği ülkede huzur ve güven içinde olmak ister!

Taksicisi, lokantacısı, turist rehberi ve karşılaştığı insanlar gelen turiste “soyulacak enayi” gözüyle bakmamalıdır!

Ki, o turist ülkesine döndüğünde, çevresindeki eş dost ve arkadaşına ülkemizi ve yaşadıklarını keyifle anlatabilsin.

Bir esnaf sözü vardır; En etkili reklam mutlu bir müşteridir.”

Akdeniz ve Ege sahillerimiz özellikle yaz turizmi için caziptir. Ancak, turist yanlıca deniz ve güneş için gelmez. Tarihi mekanları da görmek, tanımak ister.

O mekanlar bakımsız, ilgisiz ve çevresi pislik içindeyse bir daha bir başka tarihi mekanı görmeyi düşünmez!

Tekne gezilerinde, bir turistin eşine ve kızına yamyam gibi bakan “çapkın miçolar” turizm için birer mayın gibidir!

Ülkemizdeki tarihi mekanların restorasyonunda, ehil olmayan kimilerinin cehalet ve hoyratlıklarının bizi nasıl utandırdığının farkında mısınız?

En güzel sahillerimizin doğal sit alanlarının bozulup, “sözde yangınlar” sonucu açılan orman alanlarında dikilen çok yıldızlı oteller, “bilinçli ve ekonomik gücü olan” turistleri mutlu mu ediyor sanıyoruz?

Hangi sektör olursa olsun, o sektör için çok iyi yetişmiş NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ sektörü başarıya taşır.

Turizm sektöründe çalışan insanlar “İŞ GÜVENCESİ” içinde değildir!

Sezonluk ve sigortasız çalışmak, her an işten çıkarılmak kaygısı içindeki insanlardan gerçek anlamıyla VERİMLİLİK sağlayamazsınız!

Hatta, fırsat bulduğunda her olumsuzluğa bulaşabilecek insanlara tanık olabilirsiniz!

Başarılı bir turizm için BAŞARILI BİR DIŞ POLİTİKANIZ olmalıdır!

Komşularıyla ve pek çok devletle dalaşan, duruma göre saf değiştiren, muhataplarını “salak” yerine koyan, canı istediğinde en ağır hakaretler eden, sonra aynı ülkeyle “kırk yıllık dost” rolü oynayan bir siyaset üslubu ile başarılı bir turizm bekleyemezsiniz!

Dış politika uzmanı nitelikli insan gücünü “MOMŞERLER” diye aşağılayıp, yabancı dili bile olmayan siyasal kimlikli “niteliksiz” kişileri yabancı ülkelere “ELÇİ” diye gönderirseniz, yandaşlarınızı mutlu edebilirsiniz ama o ülkelerde alay konusu olabilirsiniz!

Onlar, aynı zamanda birer “turizm elçileri” olduklarını unuturlarsa, turizmde başarılı olmayı nasıl hayal edebilirsiniz?

Üç tarafımız denizlerle çevrili bir ülkeyiz ama Ege’de, Akdeniz’de ve Adriyatik’te Yunanistan’ın lüks gemileri fink atıyor!

Neden onlar gibi gemilerimiz yok?

Neden var olanları satıp savdık?

Barış içinde yaşama kültürü zayıf, başka ülkelerin çıkar kavgaları nedeniyle dünyanın dört bir yanından gelen farklı kültürlerden insanların giderek arttığı bir ülkede Turizm yeşerir mi?

İki günlüğüne İstanbul’a gittim. Cadde ve sokaklarında dolaştım.

Ve, KORKTUM!

İstanbul’da yaşayanlar ne demek istediğimi çok iyi anlarlar!

15-21 Nisan Turizm Haftası olarak belirlenmiş!

Haydi, hayırlı olsun!