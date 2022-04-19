Siyasette vefa

Amerikan kongre üyesi senatör A. Berkley kongrenin en nüktedan üyelerinden imiş. Ne zaman kürsüye çıksa şimdi ne yumurtlayacak diye beklerlermiş. Beklentileri boşa çıkartmazmış. Ne zaman konuşsa ille birkaç espri ile kongreyi bir güzel güldürürmüş.

Bir gün kürsüde konuşurken lafı döndürmüş dolandırmış, seçmenlere getirmiş. Başlamış anlatmaya;

"Benim seçim bölgemde çiftçilikle uğraşan bir seçmen vardı. Çiftliğini tamir ettirmesi gerekiyordu, parası yoktu. Devletten işini görecek kredisini çıkarttım. Kızının üniversiteye, oğlunun harp akademisine girmesine yardımcı oldum. Kızının kocası işsizdi, geldi rica etti ona da iş buldum.

Yeni seçim zamanı geldi. Seçimlerle uğraşırken haber aldım ki bizim çiftçi başkasına destek veriyormuş beni desteklemeyecekmiş. Hatta karşı partinin adayını destekleyecekmiş.

Ziyaretine gittim. Bu seçimlerde bana oy vermeyeceğini, karşı partinin adayına oy vereceğini duydum, böyle bir şey var mı diye sordum. Hiç inkar yoluna gitmeden, kıvırmadan açıkça evet deyince bende; Geçmişte kendisi ve ailesi için yaptıklarımı hatırlattım. Her halde unutmamışsındır, yaptıklarımın bir hatırı vardır dedim.

O da unutmadığını, hiç bir zaman da unutmayacağını söyledi ve ekledi, ama benim için son yıllarda başka ne yaptın ki?

Ey siyasetçiler kulağınıza küpe olsun, şahısların değil devletin işine bakın. Devlet her zaman vefalıdır. Hatta vefasızlara karşı bile...

MİTİNGLERE DİKKAT :

Amerika’da bir kasabada, bir partinin açık hava mitingi varmış ve kürsüde konuşan hatip son derecede espri gücü yüksek birisi imiş. Kürsüde konuşurken bir ara, seyirciler arasında bir feryat, bir kargaşa olduğunu görmüş.

Hey, sevgili vatandaşlarım. Orada ne oluyor!

Adamın biri feryat eden bir sesle cüzdanımı çaldılar diye bağırmış.

Konuşmacı, başına gelene gerçekten çok üzüldüm. Ama bizim partinin mitingine, rakip partililerin katılacağı hiç aklıma gelmedi. Gelseydi sizi mutlaka uyarırdım.

Laf aramızda ben o zamanki görevim nedeniyle, yeni il olmuş bir ilde partimin toplantısına katılmıştım. Orada milleti yankesicilik konusunda uyardım. Sonuç: Çok uyanığım ya, en önce beni çarptılar.

FRANSIZ PARLEMENTOSUNDA

Görüşülmekte olan bir kanun tasarısı nedeniyle, bir milletvekili görüşlerini bildirmek üzere söz alarak kürsüye çıkmış. Konuşması, karşı parti milletvekillerinin hoşuna gitmemiş olacak ki, bağırıp çağırarak, sıra kapaklarına vurarak, hatibin konuşmasını protesto etmeye, engellemeye çalışmışlarsa da, hatip konuşmasını sürdürüyormuş.

Bunun üzerine protestocu milletvekillerinden birisi, konuşan hatip için "zaten bunun karısı da kötü yoldadır" diye bir laf edince ortalık karışıvermiş. İki parti milletvekilleri birbirine girmişler kıyasıya birbirlerine vuruyorlar.

Kürsüdeki hatip, ısrarla bir dakika sayın milletvekilleri, milletvekilleri bir dakika beni dinleyiniz diye çırpınıp duruyormuş.

Bir zaman sonra kavga eden milletvekillerinden birisi, ne var yahu, ikide bir, bir dakika diyorsun ne var, diye sorunca;

Kürsüdeki milletvekili, arkadaşlar boşuna kavga ediyorsunuz. O sözü söyleyen arkadaşımızın bana o şekilde küfretmesi mümkün değil. Arkadaşın söylediği gibi benim karımın kötü yolda olması da mümkün değil, çünkü ben bekarım. Boşuna kavga ediyorsunuz!

İşine geldiği yerde olmadık şeyler söyleyen dikkatsiz politikacılara ne kadar itibar edebiliriz?

Geçmiş siyasetçilere vefa, parti toplantıları ve siyasetçilerin ettiği laflar, ne dersiniz, benzerlik var mı?