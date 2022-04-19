HGS dolandırıcılığına dikkat

Dolandırıcılar sınır tanımıyor, telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılıkların ardından şimdi de HGS dolandırıcılığı sistemi.

Peki, bu dolandırıcılık sistemi nasıl çalışıyor?

Telefonunuza gelen bir mesajda borcunuz olduğu yazıyor ve size ödeme yapmanız için bir link gönderiliyor. Bu linke tıkladığınızda karşınıza ödeme ekranı düşüyor. Bu ekrana herhangi bir plaka yazdığınızda, borç tahakkuku görünüyor. Ödeme işlemini gerçekleştirdiğinizde ise “Geçmiş olsun” dolandırılmış oluyorsunuz.

Bu durumdan kurtulmanın tek yolu ise borcu doğru adreslerden sorgulatmak…

HGS alım, dolum ve kontrol işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-Devlet kapısını, PTT'ye ait kurumsal mecraları veya mobil bankacılık sistemlerini kullanın. uyarısında bulunuldu.

Dolandırılmak istemiyorsanız "Çeşitli iletişim kanalları kullanılarak gönderilen mesajlarda yer alan sahte linkler yardımıyla HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kontrol ve yükleme işlemleri yapılabileceğini iddia eden mesajlara itibar etmeyin."

Martı tehlikesi

Şehrin hemen her yerinde Martılara yani elektrikli scooterlara rastlamak mümkün. Son günlerde Körfez Yarımca’da da revaçta olan bu ulaşım araçları 7’den 77’ye herkes tarafından kullanılıyor.

Ancak bölge sakinleri elektrikli scooterlardan şikâyetçi. Küçük yaşta çocukların da kullandığı üstelik son derece tehlikeli kullandığı bu araçların kazaya karışmasından korkuyor. Kurye motorlarının ardından şimdi de Martılar tehlike unsuru oldu. Trafik yoğunluğu olan Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde küçük çocuklar tarafından kullanılan Martılar zaman zaman akrobatik şekillerde de kullanılıyor. Bir Martı’ya 2 hatta 3 kişi binenler bile oluyormuş.

Trafiği tehlikeye sokan Martı kullanıcıları o kadar artmış ki, bu durum artı tedirginlik yaşatmaya başlamış. İşin özü Martılar Körfez’de sorun olmaya başladı…

Bu araçların kullanılacağı uygun yolların bulunmadığı Yarımca da herkesin yüreği ağzında…

EĞİTİM-İŞ’ten “Ulusal Egemenliğin 102. Yılında Çocuk Gözüyle Atatürk” ödüllü resim yarışması

Eğitim-İş Kocaeli 1 No’lu Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle “Ulusal Egemenliğin 102. Yılında Çocuk Gözüyle Atatürk” konulu resim yarışması düzenliyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Ulusal Egemenliğin 102. Yılında Çocuk Gözüyle Atatürk” konulu yarışmaya tüm okulların öğrencileri katılabilecek. Son katılım tarihi 21 Nisan Perşembe olan yarışma için eser sahipleri, eserlerini Eğitim-İş Kocaeli 1 No’lu Şube ve şubeye bağlı ilçelerdeki temsilcilik başkanlarına teslim edebilecekler. Yarışmacılardan, Mustafa Kemal Atatürk’e olan duygu ve düşüncelerini resimle ifade etmeleri bekleniyor. Dereceye giren ilk üçe altın, mansiyon almaya hak kazanan 20 eserin sahibine Atatürk baskılı tişört hediye edilecek. Eserlerde kuru veya pastel boya kullanılacak. Eserler 35x50 boyutunda resim kağıdına uygulanacak.

Milli Yol Partisi iftarda buluşacak

İl başkanlığını Recep Süslü’nün yaptığı Milli Yol Partisi yarın bir iftar yemeği düzenleyerek basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Parti çalışmalarının da anlatılacağı iftar yemeği Çayırköy mevkiinde bulunan Mini Köşk Restaurant’ta gerçekleştirilecek.

KESOB seçimi 14 Mayıs’ta

Oda seçimlerini, ocak, şubat ve mart aylarında tamamlayan Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları, son olarak birlik seçimleri için bir araya gelecek. 52 esnaf ve sanatkâr odası yeni birlik yönetimi için 14 Mayıs’ta sandık başında olacak. Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek olan KESOB seçimlerinde mevcut başkan Kadir Durmuş’un önderliğindeki tek listeyle seçime girmesi bekleniyor.

İGSAŞ’tan 23 Nisan şenliği

Körfez İlçesinde faaliyetini sürdüren İGSAŞ Gübre Fabrika 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı münasebetiyle bir resim yarışması düzenledi. Yarışmanın sonuçları ise 23 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan şenliklerde açıklanacak. İGSAŞ Ortaokulu Bahçesinde yapılacak olan 23 Nisan Şenliklerinde, çocuklar için özel sürprizler hazırlayan işletme, bu şenliği geleneksel hale getirmek istiyor.