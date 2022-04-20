Devlet artık domates de üretiyor, kilosu 19.90 lira

Kısa adı, “Türkşeker”.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

1935 yılında, Atatürk döneminde kurulmuştu.

25 şeker fabrikası, 2 makine fabrikası, 2 alkol fabrikası ve 1 tohum işleme fabrikası bulunan dev bir KİT, yani sermayesinin tamamı devlete ait olan bir “Kamu İktisadi Teşekkülü” idi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu, 20 Aralık 2000’de Türkşeker’i “özelleştirme” kapsamına aldı, 2018’de 10 fabrikasını sattı.

Ne olduysa, bundan sonra yaşanmaya başlandı.

Pancar üreticisi perişan edildi.

Piyasada şeker kıtlığı ve pahalılığı yaşandı.

Şeker konusundaki sıkıntı hâlâ devam ediyor.

Türkşeker de zor durumda

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Türkşeker, 10 fabrikasını sattıktan sonra zarar üstüne zarar etmeye başladı.

2020’deki zararı 969 milyon 752 bin lirayı buldu.

Zararı engellemek için nohut, pirinç, mercimek, bulgur, makarna ve un gibi alternatif ürünler de satmaya başladı.

Bu da kesmedi, zararı azaltmak için “domates üretmeye” karar verdi.

Geçen yıl nisan ayında, Ankara Şeker Fabrikası bahçesindeki 23 bin metrekare alanda sera kurdu ve salkım domates üretimine başladı.

Ve geçenlerde piyasaya ilk ürünlerini sürdü.

Kendi ifadeleriyle “tüketici dostu fiyatlarla”…

Domateste “tüketici dostu fiyat” ne kadar biliyor musunuz?

19 lira 90 kuruş…

Bakın görüyorsunuz, 20 lira bile değil.

19 lira 90 kuruşcuk…

Haydi bakalım gözümüz aydın!

Bir zamanlar “Devlet et mi üretir, devlet kâğıt mı üretir, devlet sigara mı üretir, devlet rakı mı üretir, devlet yem mi üretir, devlet basma mı üretir” dediler, devletin elindeki bütün fabrikaları yandaşlarına peşkeş çektiler, işte sonuç ortada!

TEKEL’i sattılar, sigara ithal ediyoruz…

SEKA’yı sattılar, kâğıt ithal ediyoruz…

Yem fabrikalarını sattılar, saman ithal ediyoruz…

Et ve Balık Kurumu’nu işlevsiz hale getirdiler, et ve balık ithal ediyoruz…

Sümerbank’ı sattılar, yünlü ve pamuklu kumaş ithal ediyoruz, deri ve ayakkabı ithal ediyoruz…

Daha hangi birini yazayım.

Eee, devlet baktı hep ithalat hep ithalat olacak gibi değil, sonunda “domates üretmeye” başladı.

Hani devlet “kasaplık” yapmazdı?

Hani devlet “sütçülük” yapmazdı?

Devlet, şimdi “sebzecilik” yapmaya başladı.

Domates üretiyor…

Yakındır, salatalık, biber, fasulye üretimine de başlar.

Türkiye nereden nereye?

Devleti yönetenler kibirlendi, et, süt üretimini küçük gördü, şimdi aklı başına geldi, “domates” üretiyor.

Bu işler böyledir…

“Ne oldum” değil, “Ne olacağım” diyeceksin.

“Hazine”…

“Hazîre”…

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Sadece bir “harf” değişik, ama anlamları çok farklı.

Hazine; “altın, gümüş, mücevher gibi değerli şeylerden oluşmuş servet yığını” demek.

Hazîre ise; “külliye, cami, mescit, tekke gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıklarla çevrili mezarlıklara” verilen isim.

Pazartesi günü yayınlanan “Hangi zihniyet; camileri, mescitleri, medreseleri, tekkeleri yıktı?” başlıklı yazımda, Demokrat Parti döneminde yıkılanlar arasında bulunan “Haseki-Molla Gürani Hazîresi” ifadesindeki “Hazîre”, dikkatsizliğim nedeniyle “Hazine” olarak çıktı.

İnternette düzelttirdim, ama basılmış gazetede düzeltme olanağı yok.

Düzeltiyorum ve okurlarımdan özür diliyorum.

M. TANZER ÜNAL - KOCAELİ GAZETESİ