Makbul cehalet

İnsanlık var olduğundan beri bilgelik ve cehalet arasındaki mücadele devam etmektedir. Gerek ilahi dinlerde gerekse fikri öğretilerde cehalet ve cahillik kötülenmekte, bilgi ve bilgelik yüceltilmektedir.

Geçmiş dönemlerde bilgiye ulaşmak zor olduğu için, bilgi sahibi olanı ve üreteni kabullenme süreci, itibarı da içerisinde barındıracak şekilde olurdu.

Kısaca bilgiye ulaşmak zor olduğundan bilginin ve bilgili insanın değeri yüksekti.

Bunun yanında bilgi ve cehalet arasındaki mücadele yöneticiler tarafından halkı kolay yönetmek adına kullanılan önemli bir manifestodur. Çünkü bilgi ve cehalet kavramı kendi içerisinde öznellik taşır. Bir başka ifadeyle doğru bilgi ve cahilliğin tanımı kurgulanmaya çok müsait özellikler barındırır.

Nitekim tarih bilgi ve cehaletin kurgulandığı birçok olaylara tanıklık etmiştir.

Günümüze geldiğimizde ise teknolojik gelişmeler ışığında bilgiye ulaşma hızı arttığı için, kolay ulaşılan şeyin değeri azalır mantığıyla, bilgi sahibi olmak “değersizleşmek”tedir.

Zira artık hızla yayılan ezberin, sahteliğin, popüler olanın, bilgi gerektirmeyen yorumların, “uzmanlık” adındaki reçete bilgilerin ve gerçekliği gölgeleyen gösterinin hiçbir ahlaki sorumluluğa takılmadan yükseldiği bir teknolojik hayatın içerisindeyiz.

Bu dönemde hemen hemen her şeyin cevabının bir “arama motor”unda mevcut olduğuna dair inanç giderek büyürken, buradan doğan teknolojiye inanç ise bütün geleneksel inanma şekillerine bile meydan okuyacak bir güce ulaşmış durumda.

Bu noktadan bakıldığında hızlı teknolojik gelişmelerin çevremizde yeni bir tip cehaleti de meydana getirip beslediğini söylemek gerekir.

Her mevzuda yüzeysel bir bilginin sahibi olarak kendinden başka herkesi cahil gören bu yeni cehalet tipolojisi, yönetenler açısından son derece makbul bir cehalet örneğini teşkil etmektedir.

Derin düşünmenin değer kaybettiği bir ortamda yüzeyselliğin öne çıkması, yönetenler açısından manipüle edilecek kolay bir ortam oluşturmakta; yoğun bilgi bombardımanı, kökeninde makbul bir cehaleti doğurarak kurgulanmış bir yönetim anlayışının hegemonyasına kolaylık sağlamaktadır.

Kısacası günümüzde teknoloji ilerlemesiyle makbul bir cehaletin yaygınlaşması doğru orantılıdır.

Dolayısıyla geleceği bir de bu açıdan değerlendirmek gerekir kanaatindeyim…

Saygılarımla…