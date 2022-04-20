Vatandaşın bankalara olan borcu 1 trilyon 80 milyar liraya ulaştı!

Ekonomik kriz devam ederken, olan yine vatandaşa oluyor…

Şirketler bilançolarını açıklıyor… Hepsi kar etmiş…

Bankalar bilançolarını açıklıyor… Hepsi kar etmiş…

Ama vatandaş sıkıntılı…

Borcu borçla kapatmaya çalışıyor, sonrası icralık…

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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borçları ve icra dosyalarındaki artışa ekonomiyle ilgili rakamsal verilere dikkat çekti.

Birlikte okuyalım;

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Nisan ayı verilerine göre, ülkemizde bireylerin; konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borçlarının takipteki borçlar dahil 1 trilyon 80 milyar liraya ulaştı. Borçların 841 milyar lirasını konut, taşıt ve ihtiyaç gibi bireysel krediler, 238 milyar lirası ise kredi kartından kaynaklanıyor.

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Zamanında ödenemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçlar 26,9 milyar liraya ulaştı.

Vatandaşların varlık yönetimi şirketlerine olan borçları 30,7 milyar liraya, TOKİ’ye olan borçları ise 27 milyar lirayı buldu.

YENİ İCRA DOSYALARI

Nisan ayı verilerine göre vatandaşların, tahsili gecikmiş borçlar dahil bankalara, finansman

şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcunun 1 trilyon 1347milyar lira…

Bu yılın ilk 3,5 ayında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 14 yeni dosya geldi, yeni gelen dosya yasının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 arttı.

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 617 bin adet artarak 15 Nisan itibariyle 23 milyon 464 bine çıktı…

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Başta gübre ve mazot olmak üzere tarımsal girdilerdeki maliyet artışı üretici fiyatlarını da artırdı… Sadece gübre fiyatları bir yılda yüzde 342 oranında arttı.

Resmi rakamlara göre yüzde 84,11 olarak açıklanan üretici fiyat artışının gerçekte en az yüzde 200 olduğu belirtiliyor. Böyle bir ortamda üretici, üretimde zorlanıyor.

Gelir azalmasına rağmen üretmeye devam eden üreticini kar edemiyor, tüketici ise ne yazık ki çok yüksek fiyatlarla ürün almak zorunda kalıyor, bu nedenle de ürün alamayanların ya da alması gerektiğinin çok az miktarını alabilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

ESNAF KEPENK KAPATTI

Bu sorunlu ekonomik tabloda esnafı durumu iç açıcı değil…

Vatandaşın alım gücünün düşmesinin yanında dükkan kirası, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelen artışlar ve diğer girdi maliyetleri esnafı da perişan etti.

Bu yılın ilk 3 ayında 29 bin 360 esnaf kepenk kapattı.

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Gürer’in açıklamasının özeti şu;

Vatandaşların bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçları 1 trilyon 80 milyona, icra dairelerindeki dosya sayısı ise 23 milyon 464 bine çıktı.

AKP’nin ekonomi politikası, vatandaşı borç sarmalına sürükledi…

İnsanların borçtan nefes alacak hali kalmadı…