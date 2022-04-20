Davutoğlu ile kısa bir söyleşi…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun basın toplantısına davetliydim.

Önce, O’nu dinledik.

Kocaeli’ye, yerel basına ilişkin bir söyledi.

Ekolojik önlemlerin alındığı bir sanayileşmeden yana olduğunu dile getirdi. Kişi başına 78 bin TL. ile ulusal gelirde birinci olan Kocaeli’de halkın yaşadığı ekonomik sıkıntının haksızlık olduğunu vurguladı.

Avrupa standartlarında asgari ücret vaat etti.

Güzel, klasik bir girişti!

Sorulara geçildiğinde ilk sözü aldım.

Sorum şuydu;

“Uluslar arası siyaset, ulusal çıkarlar için yapılır. AKP döneminde ulusal çıkarlar mı dikkate alındı? Siz de bu alanda Danışman, Bakan ve Başbakan olarak aktif görevdeydiniz. Sonuç, uluslar arası siyasette başta komşular olmak üzere hemen her ülke ile çatışma ve savaş oldu. Bu da ülke ekonomisine büyük darbe indirdi. Sizin bu sonuçtaki payınız nedir? Özellikle Suriye konusunda!”

Davutoğlu da şu yanıtı verdi;

“Benim temel ilkem komşularla sıfır sorun idi. Kendi halkına bombalar atan, kimyasal silah kullana zalim bir rejim vardı. 2015’ten yana Suriye’de seçim yapılmıyor. Yapılırsa uygun şartlar oluşur. Önce Suriye’ye barışı getirmek gerekir. Kapsamlı bir göç politikası gerekli. Göç Bakanlığı kurulmalıdır.”

Ancak, elimdeki bilgi ve belgelerle, bu açıklamasını tatmin edici bulduğumu söyleyemem!

Buna karşın, daha sonra gelen sorulara verdiği yanıtların çoğunu tatmin edici buldum.

Özellikle “Siyaset ve ahlak yasası” önermesi dikkat çekici ve güzeldi.

AKP iktidarında defalarca değiştirilen ve kitabına uydurulan “İhale Yasası”nı eleştirdi ve “Yeni ve şeffaf bir ihale yasası çıkaracağız” dedi!?

“Temiz Siyaset Belgesi” açıklamasıyla bunun güvencesini verdiklerini ekledi.

“Kesinlikle basın özgürlüğünü sağlayacağız” dedi!

“Yerel medyayı güçlendireceğiz” diye ekledi!

İlginç olan bir diğer söylemi şuydu;

“AKP’nin-Erdoğan’ın her yaptığını destekleyen fanatik bir kesim var. Bir de AKP’nin her yaptığını yanlış bulan, görev alan herkesi tü kaka eden bir başka grup var! Bu rövanşist unsura izin vermemek gerekir”

Ben bu yaklaşımı kısmen doğru bulurken, aklıma bir başka soru takıldı!

“AKP döneminde etkin görevler üstlendiği halde, özellikle Devlet’in “Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devleti kimliğine, Cumhuriyet’in kurucu unsurlarına yönelik çirkin iftiralar, yorumlar ve kimi uygulamalar karşısında SESSİZ kalanların hiç mi günahı yok?”

Davutoğlu’nun katıldığım son önermesi şuydu;

“Kocaeli dar bir bölgeye sıkıştırılmış. Teknolojik sanayileşmeyi teşvik etmek, katma değeri yüksek teknolojik yoğunluklu sanayileşme lazım. Bugün var olan sanayi tesislerini de Anadolu’nun diğer şehirlerine dağıtmak gerek.”

Evet, sınırlı bir yorum ve karşıtlık dışında bu basın toplantısının özü buydu.

Takdir, “özgür düşünceli” ve “celladına aşık olmamış” seçmenlere aittir!