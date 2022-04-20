İnanılır gibi değil!..

Son beş yılın üçünü İzmir’de geçirdim.

İzmir yaşanası bir yer. Türkiye’nin incisi. En uygar kent diyebilirim. Doğası güzel, insanları güzel… Yaşamın anlamını bilenlerin nefes aldığı yer.

Özgürlüğün tadını çıkaranların, onu bir yaşam modeli halinde uygulayanların kenti İzmir.

Her büyük kent gibi, göç alan bir kent.

Ama oraya gelenler doğdukları, yaşadıkları yerlerin kültürlerini dayatıp, kentlilik ruhunu bozamıyorlar. Güzel ve özgün İzmir yaşamını benimseyip, önceleri kör topal da olsa kentin yaşamına katılıyorlar.

İZMİT’TE BÖYLE Mİ?

Sanayileşmenin istilasına uğradıktan sonra, ülkemizin her yanından kopup gelenler nedeniyle, İzmit’in nasıl bir değişime uğradığını yaşayarak görenlerdenim.

Rüzgar öyle bir estiki, “İzmitlilik ruhu ve karakteri” kısa zaman içinde, aranılanlar listesinin başına yazıldı. Yerli İzmitlilerin deyimi ile “bir avuç” kalanlar, eski ruhu bulmak için hala uğraşıyorlar.

O nedenle İzmir ve İzmit birinden çok farklı iki kent.

PAZAR MERAKI…

İzmir’in çevresi, oralara ulaşım, yolculuk havası bakımından bir başka güzel.

Başka kentlerde bir eziyet olan yolculuk, İzmir çevresinde bir turistik seyahat gibi.

Orada bulunduğum üç yılda çevreyi çok gezdim.

En çok zevk aldığım yolculuklar da trenle oldu.

İzmirli arkadaşım Yalçın Donat’la yaptığımız tren yolculuklarının keyfini unutamam.

İkimizde de “Pazar” merakı vardı.

İzmir’de diğer kentlerdeki gibi bol manav bulamazsınız. İzmirliler sebze meyve ihtiyacını pazarlardan sağlarlar. O nedenle de pazar yerleri çok önemlidir. Kentin çevresi, ilçeleri birer üretim merkezleri olduğu için, pazarları hem çok renkli hem de çok ucuzdur.

İzmir çiftçisi bu ulaşım yakınlığı ve kolaylığı yüzünden malını doğrudan kendisi pazara getirir. O nedenle de bugün sebze ve meyve fiyatlarındaki aşırı pahalılığa neden olan nakliye ücreti, onlar için en düşük değerdedir.

Haftanın belli günlerinde trenle yaptığımız yolculuklar sonrasında Tire, Torbalı, Ödemiş, Bergama, Tepeköy pazarları uğrak yerlerimiz oldu. Çok güzel bir doğa içindeki tertemiz tren yolculuğu sonunda ulaştığımız, köylü üreticinin renklendirdiği pazar yerleri, ürünler, pazarcı sohbetleri, onların cömertliği, içtenliği, yaşamım boyunca unutamayacağım güzelliklerdir.

Amacımız alış-veriş değildi. O havayı koklamak, yaşamaktı peşinde olduğumuz.

Bu mutluluğun kaynağı neydi?

Çok düşündüm. Vardığım sonuç şu oldu: Üretmenin güzelliği ve üreticinin mutluluğu…

Koskocaman bir lahananın 1 (yazıyla bir) liraya satın alınması değildi önemli olan, üretenin de bundan mutlu olmasıydı.

Bu rakam milattan önceye ait değil. Sadece beş yıl öncesinde İzmir pazarındaki değer. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum ama, İstanbul’da manavlar artık lahanayı dörde bölüp, öyle satıyor. Nedeni pahalı olması. Vatandaş bir adet lahanayı satın alma gücüne sahip değil.

ESKİYE BAKIŞ

Bir zamanlar İzmit de üreticinin doğrudan tüketiciyle buluştuğu yerdi. Çocukluluğumuz, gençliğimiz bolluk içinde geçti. Ailemizin her perşembe günü kurulan büyük pazardan sağladıkları meyveler ve sebzelerle büyüdük. Şimdi saraylarda yenilecek kadar yücelen ünlü “Manda yoğurdu”ndan başka yoğurt koymadık ağzımıza. Hem de küçük plastik kaplarla değil, pırıl pırıl kalaylanmış, üzeri kar beyazı tülbentle kapatılmış bakraçlarla gelirdi manda yoğurdu evimize.

İzmit’in tepeleri bağlarla, bahçelerle kaplıydı. Yarımca’nın dünyaca ünlü kirazına, Değirmendere’nin fındık bahçelerine değinmiyorum bile.

İşte o yıllarda İzmit, İzmir gibiydi. Ucuza yiyecek meyvesi, sebzesi vardı. Üretmeye yönelik köylüsü vardı. İzmitlinin neşesi vardı, mutluluğu vardı.

Kent yakınlarındaki köyleri mahalle yaparak, köyü köylüyü yok ettiler.

Bugün yaşadığımız pahalılığı, onların sürükleyip getirdiği açlık, gıdasızlık gibi yaşamsal sorunları düşündüğümde, bir ülke olarak ne denli yanlış yapıldığını kahrolarak görüyorum. Üstelik de “Köylü bu milletin efendisidir” diyen ve traktör üzerine çıkarak, tarımın ne denli önemli olduğunu anlatan bir önderimiz olduğu halde.

Fotoğrafta gördüğünüz zeytin tezgahı Tepeköy pazarındaydı. Türkiye’mizin tarımdaki verimini gösteren bir belgedir. Etiketler okunmayabilir, ama ben söyleyeyim, zeytinin kilo fiyatları çeşitlerine göre 7 ile 14 lira arasındaydı. Sadece 5 yıl önce…

İnanılır gibi değil.