İzmit aşığı İzmitli oyuncu Ragıp Savaş

İzmitli tiyatro sanatçısı Ragıp Savaş (56), 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne atandı. Savaş, Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki görevini 2007 yılında bırakarak İzmit Sanat Merkezi'ni kurdu. Adeta bir İzmit aşığı olan başarılı oyuncu Ragıp Savaş, İzmit ile ilgili çocukluk ve gençlik anılarını gazetemizle paylaştı.

“ANA YARISI BİR ÖĞRETMEN SEVGİ TAMER”

İlk olarak İzmit’e olan tutkusundan bahseden Ragıp Savaş, “İzmit çocukluğum, İzmit gençliğim. İzmit’te doğdum, İzmit’te büyüdüm. İlkokulum İsmet İnönü, ana yarısı bir öğretmen Sevgi Tamer… Neredeyse bütün temelim onun tarafından oluşturuldu, ilkokulda spor hayatım ve sanat hayatım başladı, çünkü ilk başrolüm, tiyatro kulübünde Nasrettin Hoca rolüdür. İşte bunlar hep o ilkokul öğretmenim sayesinde oldu, ‘İyi bir eğitim yetmez oğlum, spor da yapacaksın, sanat da’ derdi hep ve öyle de oldu. Bir ilkokul talebesine, hayata yeni başlayan bir çocuğa verilebilecek en kıymetli şeyleri vermiş bana” dedi.

“BİRÇOK ROMAN ARKADAŞIM OLDU”

İzmit’te hala devam eden çok güzel arkadaşlıkları olduğunu ifade eden sevilen oyuncu Savaş, “Bizim okul köprü mahallesinde olduğu için Roman mahallesi Kozluk’a da yakındır, birçok da Roman arkadaşım oldu. Hala görüştüklerim var, Yenidoğan’daki pazarda pazarcılık yapıyorlar. Arada bir giderim, yanlarına otururum bana balık pişirirler, meyve ikram ederler, sohbet ederiz, çok Roman düğününe gittim, onlardan çok şey öğrendim. En büyük öğretim de anı yaşamak oldu, çünkü bilirsiniz Romanlar kazandıklarının tamamını neredeyse o gün harcarlar ve o günü en iyi şekilde yaşamaya çalışırlar” ifadelerinde bulundu.

“1982’DE İZMİT LİSESİ’NDEN MEZUN OLDUM”

Ardından merkez ortaokulu, hızla ve başarıyla devam eden spor hayatı, okul voleybol takımının kaptanlığı güzel bir 3 yıl. Ardından merkez ortaokulunun hemen karşısında olan İzmit Lisesi. Tabi artık ergenlik bitmiş, gençlik dönemi başlamıştı. Kanımız deli gibi akıyor, yerimizde duramıyoruz. Aynı şekilde lisede de çok güzel arkadaşlıklarım oldu, çoğuyla hala görüşüyorum. Buluşuruz, yemek yeriz, sohbet ederiz, o günleri yâd ederiz. Ortaokul ve lisede de çok kıymetli öğretmenlerim oldu, bana çok şey kattılar. Lisede voleybol hayatım devam etti, 82 yılında İzmit Lisesi’nden mezun oldum” diye konuştu.

“İZMİT, ESKİ RUHUNU KAYBETTİ BENCE”

“Bana göre İzmit’in en güzel zamanlarıydı o zamanlar, çünkü İzmit bu kadar kalabalık değildi, İzmit bu kadar kozmopolit değildi, neredeyse bütün aileler birbirini tanırdı, tabii ki bütün şehirler gibi İzmit de artık bize çok yabancı. Çok göç aldı, normal olarak da çok büyüdü, başka bir şehir oldu İzmit. Eski sıcaklığını, eski ruhunu da kaybetti bence” sözlerini kullandı.

“BAZEN O KADAR BURNUMDA TÜTÜYOR Kİ”

Savaş devamında, “82 yılında voleybol hayatım Nasaş’tan Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne geçişimle devam etti. Sonrasında MSÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve ardından tiyatro hayatım profesyonel olarak başladı. Ama zaman buldukça İzmit’e geliyorum, arkadaşlarımla, dostlarımla, akrabalarımla birlikte yemekler yiyoruz, sohbet ediyoruz. Bazen de o kadar burnumda tütüyor ki İzmit, hiç kimseye haber vermeden İzmit’e gelip tek başıma, gece sokaklarda kimse yokken gençliğimde, çocukluğumda yürüdüğüm o yollarda yürüyorum, dolaşıyorum” dedi.

“İZMİT’TEKİ SİMİDİ HİÇBİR YERDE YİYEMEDİM”

İzmit’in simidine de değinen Savaş, “İzmit’in simidinin kokusu burnumda tüter. Simit aşığıyım, ama İzmit’teki simidi hiçbir yerde yiyemedim. Keza pişmaniyemiz de öyle. Lisede okurken babamın Hoşgör Pastanesi’nin yanında spor mağazası vardı. Hoşgör’ün dili olsa da konuşsa. Ne heyecanlar yaşadık orada, ilk flörtler, ilk buluşmalar, okuldan her çıkışta orada alırdık soluğu. Bir de Yıldız Pastanesi tabii ki” diye konuştu.

“BENİ EN MUTLU EDEN, BU ŞEHRE DÖNÜP HİZMET ETMEK”

Anılarını anlatmaya devam eden Savaş, “Lisenin tam karşısında, okula girmeden orada buluşup kahvaltı ederdik. Dedim ya delikanlılık da havalarındayız hepimiz. Bazen okul kırıp doğru Karaçetin’e bilardoya. Çok güzel bir çocukluk ve gençlik geçirdim İzmit’te. Beni en mutlu eden şeylerden biri de yıllar sonra şehre dönüp, Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda Sanat Yönetmenliği yapıp, beni büyüten bu şehrin insanına kültür ve sanat hizmeti vermek oldu. Çok güzel işler yaptık 4 senede. İçtenlikle, samimiyetle, kibirsiz ve hesapsız… Sonra da ardından İzmit Sanat Merkezi’ni kurdum, bütün şehir aktı zaman içerisinde oraya. Arkadaşlarımın çocuklarına, hatta arkadaşlarıma sanat eğitimi vermek inanılmaz bir keyif oldu benim için” diye konuştu.

“İZMİT ‘BİRAZ BAKIMA İHTİYACIM VAR’ DİYOR”

Son olarak İzmitli oyuncu Ragıp Savaş, “Dedim ya bana çok şey kattı benim küçük İzmit’im. Her ne kadar deniziyle, gölüyle, doğasıyla turizm şehri olabilecekken dönemin siyasilerinin öngörüsüyle sanayi şehri de olmuş olsa hala güzel, ama yorgun İzmit. ‘Biraz enerjiye, biraz renovasyona, biraz bakıma ihtiyacım var’ diyor. Yapılıyor güzel şeyler eminim ki daha da yapılacaktır. Çünkü Türkiye’nin nadide şehirlerinden biridir, İzmit. En iyiyi hak eden bir şehirdir” ifadelerine yer verdi.

“Her ne kadar deniziyle, gölüyle, doğasıyla turizm şehri olabilecekken dönemin siyasilerinin öngörüsüyle sanayi şehri de olmuş olsa hala güzel, ama yorgun İzmit. Biraz enerjiye, biraz bakıma ihtiyacım var. Yapılıyor güzel şeyler eminim ki daha da yapılacaktır. Çünkü Türkiye’nin nadide şehirlerinden biridir, İzmit. En iyiyi hak eden bir şehirdir.”

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

1966 yılında İzmit’te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu. Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görüldü.

ŞEHİR TİYATROLARI’NIN YÖNETMENİYDİ

Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda ve Özel Tiyatrolar’da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı.

SANAT AKADEMİLERİ AÇTI

Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'ni kurdu ve genel sanat yönetmeni olarak İSM’de sanat eğitimlerine başladı. Sonra Sakarya, Bursa ve İstanbul’da da Sanat Akademileri açan Savaş, şimdilerde sadece İstanbul Ragıp Savaş Sanat Akademisi’nin kurucusu ve sanat yönetmeni olarak kurumda çalışmalarına devam ediyor. Sinema kariyerine 2004 yılında “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atan sanatçı, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda tiyatro yaşantısına devam ediyor. Sinema filmleri ve dizilerde de rol alıyor.