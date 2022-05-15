Pekdemirlerin 78 yıllık başarı hikayesi

Kentin simgeleri ve önemli projelerine imza atan Pekdemir İnşaat, bu yıl 78’inci yaşını kutluyor. Bir ömür varlığını sürdüren ve üçüncü kuşak tarafından yönetilen firma, tam bir başarı hikayesinin örneği haline geldi. 1944 yılından bugüne kadar başarılı bir ivme çizen Pekdemir İnşaat’ı, firmanın genel müdürü Mert Pekdemir’den dinledik. Yaptığımız söyleşiyi keyifle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

78 yıl, çıtayı hep yukarı çıkartarak ayakta kalabilmenin sırrı nedir?

Belli prensipleri edinip bu prensiplere de sıkı sıkı bağlı kalmak önemli. Ne pahasına olursa olsun bu prensipleri bozmuyoruz bu da sürdürülebilirliği sağlıyor. Bu da yıllarca ayakta kalmayı sağlıyor. İnişler, çıkışlar, belli dönemlerde küçülmeler ya da büyüyememeler sürdürülebilir oluyor.

RİSK ALMAK

Belli zararları göze almak gerekiyor, bu da küçülmek anlamına gelebiliyor. Varlığınızı 70-80-100 yıl korumak istiyorsanız, stratejiyi belirlemek, riskleri kontrollü almak gerekiyor. Kötü anlarda risk almayı göze almazsanız. Türkiye’de bazen her şey çok iyi gidiyor, bazen her şey çok kötü gidebiliyor. Deneyim, strateji ve risk yönetimi, şirketlerin ömrünü uzatan bir saç ayağıdır. Şuan zor bir piyasa var, büyümek demek çok risk almak demek, 70-80 yılı çöpe atmamak için ona göre stratejiler belirliyoruz.

En sıkıntılı döneminiz ya da bitirmekte zorlandığınız bir projeniz oldu mu?

Bu zamana kadar olumsuz hiçbir icraatımız olmadı. Zamanında teslim etmediğimiz, yarım kalan bir projemiz hiç yok. Vergi borcumuz hiç yok, SGK borcumuz hiç yok. Kamu tarafından bize açılmış hiçbir davamız yok. İmar affından faydalanabileceğimiz bir durumumuz bile olamadı. 80 yıldır inşaat yapıyoruz iskansız hiçbir işimizi olmadı. Yazılmış bir çekimiz protesto edilmiş bir senedimiz yok. Bu onur duyduğumuz en büyük özelliğimiz.

En büyük projeniz hangisi oldu?

En heyecanlı projelerimizden biri de Evimiz Kocaeli idi. 2013’te başlayıp 2015’te bitirdik ve 936 konutluk bir projeydi. 7 tip konut ve 39 blok bir projeydi. Bu kentte tek seferde tek parselde tek bir firmanın başlayıp tamamını sattığı tek projedir. Bizim tarihimizde yapılan en büyük proje idi. Şuanda devam eden projelerimiz ve sona gelen projelerimiz var. Aklımızda dev bir proje daha var ama birkaç yıldır başlatamıyoruz. İki kere teşebbüs ettik, kur krizi nedeniyle durdurduk. Gayrimenkulümüz çok. İnşaat başlatacağımız pek çok arsamız var ama uygun anı bekliyoruz. Fon gibi yönetiyoruz. Şuan gayrimenkulü yöneten bir fon kuruluşu gibi çalışmak durumundayız.

KONUTLAR KÜÇÜLECEK

1 milyondan aşağıya ev yok bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin genel ekonomik şartları 20 senedir farklı seyrediyor. Bir tür lale devri yaşadık şimdi ise birkaç yılda gerçeklerle yüz yüze kaldık. Paranın bol olduğu milli gelirin 12 bin dolarlara çıktı. Herkes ev ve araba sahibi olduk. Dışarıda yemek yemeyi, tatile gitmeyi öğrendik. Şimdi ise bunun sonuna gelindi sanki. Kocaeli’de yıllık 20-25 bin konut ihtiyacı var. Türkiye’de ise 750-800 bin konut ihtiyacı var. Bir bakıma bunu alacak kişilerin sayısı düşüyor. Sayı düşünce üretim düşüyor ve rakamlar daha da artıyor. Hem arz hem talep sıkıntısı var. Sanki bir barınma krizine doğru gidiyoruz. Bu sıkıntı önümüzdeki sene iyice ayyuka çıkacak gibi görünüyor. Yeni evleneceklerin bir seçeneğini göremiyorum. Konutlar küçülecek, insanlar tamah etmek zorunda kalacak.

Ev fiyatları pahalı mı?

Sektör 6-7 yıldır baskı altında. Bizim sektördeki enflasyon çok daha önce başladı. Fiyat arsada kar azalıyor. Milli gelir 12 bin dolardan aşağıya düşmeye başladı. Şu an 8 bin dolarlarda ve 6 binlere 5 binlere iniyor. Ev sahibi olmak zorlaşacak belki de yeni evlenenler aileleriyle oturmak zorunda kalacaklar. Gerçekten halen bizim ürünlerimiz yani evler çok ucuz.

SİZ HESAPLAYIN

Ev için bir milyon ödemek çok diyorlar. Hayatınızdaki her şeyle karşılaştırın, ben size çok ucuz olduğunu kanıtlayabilirim. En ucuz peynir 80 TL iyi bir beyaz peynir 150 TL. Yahu betonun kilosunun 500 katı. Betonu yapmak için çimento gerekiyor. Çimento fabrikası kurmanın bedeli 800 milyondan dolardan. Ama peyniri evde de yaparsınız.

500 ÇİFT AYAKKABI FİYATINA EV

Ya da aldığınız marka bir ayakkabı dan yola çıkalım. Bu ayakkabının fiyatı Bin 500, 2 bin TL iken size devletin tapusu, toprağı veriliyor içinde yaşayabildiğiniz yapıya 500 çift ayakkabı fiyatına kavuşabiliyorsunuz. Gelir getiren değeri artan 50-60 yıl ömrü olan bir eseri 500 çift ayakkabı fiyatına veriyoruz. Bugün gidip bakalım o markaların önünde kuyruk var. Eline kredi kartı alan ayakkabı almaya gidiyor. Benim ürünümün ağırlığı 250-300 ton. İyi bir gelinlik 19-20 bin TL, yani benim evim 50 tane gelinlik fiyatına satılıyor. Neyle karşılaştırırsanız karşılaştırın durum ortada.

ÜÇ KUŞAK PEKDEMİR AİLESİ

Dededen toruna, İsmail Pekdemir, Sami Pekdemir ve Mert Pekdemir…

İsmail Pekdemir, 1969 yılında inşaatını yaptığı Eskişehir Süleyman Çakır Kız Lisesi şantiyesinde…

Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert PEKDEMİR

BİR TAHTA VALİZLE KOCAELİ’YE GELDİ

Şirketinizin kurucusu olan dedeniz İsmail Pekdemir’den bahseder misiniz?

Dedem İsmail Pekdemir sıfırdan başladı. Dedemiz 1919 doğumluydu. 1939 yılında Gümüşhane’den koltuğunun altında bir tahta valizle Gölcük ilçesine gelmiş. Aslında 15-16 yaşlarında inşaatlarda amele olarak çalışmaya başlamış. Taş ustası, demirci ve marangozlukta yapmış. İnşaatın her alanında çalışmış. 1944 yılında da ilk işini almış. Dedemiz tırnaklarıyla kazıya kazıya kendi firmasını kurmuş.

CUMHURİYETİN İLAN EDİLDİĞİ YILLARDA

İlk olarak şahıs firması yani İsmail Pekdemir İnşaat olarak şirketini kuruyor. Bu süreçte bazı ortaklıklar yapıyor. Pekdemir İnşaat ismi ise daha sonra oturuyor. 1950’lerde 60’larda yaptığı çok iş var. O dönem segmentasyon da yok, çok çalışan başarılı olabiliyor. Sabah 6, gece 12 çalışan bir insanmış. Şimdiki gibi çalışmadan para kazanabilme imkanları yokmuş. Sabah 6’da kalkan 8’de kalkandan daha çok para kazanıyor. Alt yapı işleri ve kamu işleri yapan dedim İzmit’te pek çok ilki yapmış. Otel Asya bile dedem tarafından yapıldı. Konut olayı o dönem bu kadar çok değildi. Zaten Cumhuriyetin ilanı henüz yeniydi.

DEDEM RAHATSIZLANINCA İŞLERİN BAŞINA BABAM GEÇTİ

1967 yılında dedim rahatsızlanıyor. Babamız Sami Bey o dönemde 20 yaşında ve o dönem babam, dedemizi İngiltere’ye götürüyor. Beyninde ur olduğu için uzun bir tedavi süreci yaşanıyor. O dönemde buradan İstanbul’a gitmek bile meseleyken, Sami Bey, dedemi İngiltere’ye götürerek tedavi ettiriyor. O dönem 6-7 tane şantiye bulunuyormuş ve babam işin başına geçmek zorunda kalmış. Babam da bu işe çok erken başlamış. O dönemin büyük işlerini yapan babam farklı illerdeki şantiyelerde kalıyor. Bize nazaran çok büyük zorluklar içerisinde kalmış. Bir mahcubiyet yaşanmadan tüm işleri yoluna koymuş. Dedem iyileşince de 5-10 sene daha birlikte çalışıyorlar.

BEN DE DEMİR BAĞLADIM

Benim üniversiteye gidişim de bu işle ilgili oldu. Ben biraz daha evin erkek çocuğu olarak ilgi de duydum. Biraz da inşaatlarda yetiştim. Babam ilkokul döneminde bile beni şantiyelere götürüyordu. Ben de tercihimi iş alanımızla ilgili tercih ettim ve mimarlık okudum. Geldikten sonra da direk olarak işe başladım. Ben de inşaatlarda çalıştım ve demir bile bağladım. Şimdi bile pense versinler demir bağlarım.

ORTAYA BİR ESER ÇIKIYOR

Bir avukat arkadaşla konuşuyorum, “Biz çalışıyoruz, çalışıyoruz ortaya çıkan bir şey yok. Bir dava kazanıyorsak adam hapisse girmiyor o kadar. Ama siz uğraşıyorsunuz ve ortaya bir şey çıkıyor, insanlar görüyor, 50 yıl hayatta kalıyor” dedi. Bunu biliyor olmak bize de adrenalin etkisi yapıyor. Heyecan duyduruyor. Yani verdiğiniz emeğin karşılığını gözünüzle de görebilmek çok önemli.

Bünyenizde kaç kişi istihdam ediyorsunuz?

Kemik kadromuz 40 kişi kadar. Bazen 50-60 kişi olabiliyor. Ama şantiyeler çalıştığı zaman sayımız 400-500 bile olabiliyor. Taşeronlarımızla sayımız değişiklik gösterebiliyor. 10 yıllık firma bizden daha fazla konut yapabilmiş olabilir ama sürdürülebilirlik çok daha önemli. Bizim istikrarlı şekilde adım adım yukarı gitmemiz gerekiyor. Tahminen 3-4 bin konut yapmışızdır. Stadyumla, alt yapı, benzinlik konak gibi pek çok yer yaptık

Gölcük Tersaneleri Donanma Yangın Kuleleri 1946 inşaatı sırasında İsmail Pekdemir…

DEDEMİN ORTAĞIYLA YILLAR SONRA AYNI PROJEDE ORTAK OLDUK

Sizin için en anlamlı projeniz hangisiydi?

E-5’in üzerinde Asya İş Merkezi bulunuyor. O binayı biz yaptık. Hatırlarsanız orada daha önce BP Akaryakıt istasyonu vardı. O akaryakıt istasyonunu dedem İsmail Pekdemir 60 yıl Kenan Küçükçağlayan ile ortak yapmışlardı. Biz orayı 2012 yılında yıktık, tekrar dedemin ortaklık yaptığı Kenan Bey ile ortak olarak yeniden inşa ettik yani Asya İş Merkezi’ni tamamladık. O binanın yarısı bizim yarısı da dede dostumuz Kenan Bey’indir. Dedemizin ortağıyla 60 yıl sonra yeniden ortak bir projede yer aldık. Dedemle birlikte yaptıkları binayı yıkarak yerine yenisini yaptık. Türkiye’de belki de böyle bir örnek yoktur. Hatta, Kenan Bey, “Gel evladım buranın tapisini senin üzerine yapayım uğraşma inşaat bitince geri verirsin” dedi. Bu bize olan güvenin en anlamlı hali oldu.

Hatta Otel Asya’yı da bu ikili ortak olarak inşa etmişti. Otel Asya Türkiye’nin en büyük 7’inci oteliymiş. O dönem turistlik tesis olarak yapılmış. Ve insanlar bu otelin önünde denize giriyorlarmış.

Kenan Küçükçağlayan ve İsmail Pekdemir.