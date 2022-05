“KOTO üye listesini bizimle paylaşmıyor”

Kocaeli’nin yakından tanıdığı, sevilen ve başarılı iş insanlarından İbrahim Bıyıklı, geçtiğimiz aylarda Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) başkan adaylığını açıklamıştı. Çalışmalarına ekibiyle birlikte hız kesmeden devam eden Bıyıklı, Gazetemize özel yaptığı açıklamalarda süreç ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Bıyıklı, komitelerde bulunan sektörlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını ve üyelerin ihtiyacı olan projeler ürettiklerini ifade etti. Bıyıklı’nın sahibi olduğu Altınoluk Pastaneleri merkez şubesinde gerçekleşen söyleşide Bıyıklı, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı olmasına rağmen ısrarla oda üye listesinin kendisine verilmediğini ifade etti. Üye listesi için 2 kere Odaya dilekçe verdiğini belirten Bıyıklı, listeyi vermemekle seçimin eşit koşullar altında ve adil gerçekleştirilmesinin engellendiğini vurguladı. İşte KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı ile gerçekleştirdiğimiz söyleyişi;

DEDEDEN TORUNA PASTACILIK

-Kocaeli’nin yakından tanıdığı, başarılı iş insanlarından birisiniz. Sohbetimize başlamadan önce sizi daha yakından tanımak isteriz. İbrahim Bıyıklı kimdir?

1980 Kastamonu doğumluyum. 40 günlük iken Mehmet Ali Paşa’ya geldik. O günden beri Mehmet Ali Paşa’dayım. İlkokulu Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ilkokulunda, ortaokulu İzmit Namık Kemal Ortaokulunda, liseyi İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde, üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversite’si Kamu Yönetimi bölümünde tamamladım. Ticari olarak çok geniş bir faaliyet alanımız olsa da dededen gelme mesleğimiz var: Dedem fırıncı, babam pastacı. 2002 yılında Kocaeli Kastamonu Kültür ve Turizm Başkanı seçilerek Kocaeli’deki en genç dernek başkanı oldum ve bu görevi 5 yıl boyunca sürdürdüm. 10 yıl kadar Toyota fabrikasında çalışıp daha sonra ayrılarak kendi işletmemizi kurduk kardeşlerimle beraber. 2010 yılından beri de Altınoluk firmaları olarak 7 noktada Kocaeli’de hizmet veriyoruz. Evliyim, 3 çocuğum var. İyi derecede İngilizce biliyorum. Aynı zamanda kasap işletmemiz var. At yetiştiriciliği yapıyoruz. İngiliz atı yetiştiriyoruz.

“ÇOK DAHA NİTELİKLİ YÖNETİRİZ”

-Ticaret Odasına Başkan olma fikri nasıl ortaya çıktı. Adaylık sürecini anlatır mısınız?

Kocaeli Ticaret Odası’nın mevcut yönetimiyle çalışmalarını yeterli görmediğimiz için,arkadaşlarımız ve ekibimiz ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, daha iyi yöneteceğimiz algısı oluştu ve aday olduk. Kocaeli, Türkiye ticaretinin ana üslerinden biri, ancak Ticaret Odası için aynı şeyi söylemek, çok kolay değil. Dolayısıyla her ticaret odası üyesinin, daha nitelikli bir oda yönetimi talep etme hakkı olduğu gibi yönetime katılmak, yönetimi icra etmekhakkı da vardır. Bizim de var. Amacımız, fantezi veya günlük arayışlar değil. Gerçekten kurumsallaşmış, stratejik amaçları olan ve bunları gerçekleştirmek için üyeleriyle bütünleşmiş, politize olmamış bir yönetim üretmek, üyelerimize maksimum katkı sağlamak.

“PROJE ÜRETİYORSANIZ BAŞARILISINIZDIR”

-Mevcutta Ticaret Odası’nda aktif bir göreviniz yok. Kocaeli Ticaret Odası işleyişine ne kadar hâkimsiniz?

Ticaret odalarındaki bütün kurumsal yapı ve bürokratik işleyiş,ilgili mevzuat doğrultusunda TOBB tarafından belirlenmiştir. Ticaret Odası’nın doğrudan yapıya müdahale etme gibi bir işlevi mevcut değildir. Bugün Gebze Ticaret Odası da İstanbul Ticaret Odası da aynı kurumsal yapı ile yönetilir. Bunun başkanlık makamı ile çok alakası yoktur. Bu işleyişi TOBB takip eder. Oda bürokrasisi, daha çok Genel Sekreterlik eliyle çalıştırılır. Elbette Meclis ve Yönetim Kurulu, biri karar ve diğeri de icra organı olması münasebetiyle oldukça kritik organlar. Bizler de bu odanın birer parçası olarak aşağıdan yukarıya hemen hemen her konuda bilgi sahibiyiz.

Ancak şunu söylememe izin verin: Bu yapı altında, Oda başkanlarının en büyük özelliği proje üretmektir. Proje üretiyorsanız, varlığını hissedilir, meşruiyet kazanırsınız ve başarılı olduğunuz kabul edilir. Mevcut oda yönetimininkendiliğinden ürettiği ve uyguladığı bir projesi olmadığı için, doğal olarak kendilerini başarılı görmüyorum. Bunun en belirgin örneği, pandemi sürecidir. Ben sizler aracılığıyla üyelerimize seslenmek istiyorum: Allah aşkına oda yönetimi hangi üyemize, kime, ne verdi, ne kadar verdi?

PROJELERİ ORGANİZASYON İLE DUYURACAK

-Sizin farkınızı ortaya koyacağınız proje nedir?

Projelerimizi düzenleyeceğimiz bir organizasyon ile açıklayacağız. Çok güzel projelerimiz var. Kadınların ve gençlerin odadaki temsilini destekleyeceğiz, görünürlüklerini artıracağız. Kadın kontenjanını artırmayı hedefliyoruz. En büyük hayalim daha önce ticari olarak yurt dışına çıkmamış işletmecileri yurt dışına ticaret yapacak hale getirmek. Boşa söylenen bir söz değil. İnsanlar yurt dışında bağlantı kurmak istiyor. Hayalimiz yurt dışı ile iş yapmamış insanların dış ticaret için önünü açmak. Bunun dışında, kent merkezi ticaretinin durumu ortada. Bunlara kafa yorduk. Etkili projeler geliştirdik. Yine odamıza bağlı ilçelerimizin her biri için nitelikli projeler geliştirdik. Hepsini dediğim gibi bir toplantı ile çok yakında üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağız. Bu projeleri ben iki kısma ayırdım: Hemen yapılacaklar ve orta vadede yapılacaklar.

“TİCARET ODASININ PROTOKOL FOTOĞRAFI VERMENİN DIŞINA ÇIKMASI LAZIM”

-Mevcut Ticaret Odası işleyişinde neyi eksik gördünüz?

Ben mevcut oda yönetiminin proje üretmediğini düşünüyorum. Normal akışında Ticaret Odası zaten çalışır. Bayramlaşma programları, meclis toplantıları bunlar olağan şeyler. Başkan değişse de değişmese de olacak, yasal olarak yapılması gereken işler. Mevzuatın gerektirdiği evrak sistemi zaten işliyor. Bu yapı hazır bir sistem. Odanın yapması gereken faaliyetler arasında esnafa ve vatandaşa, kente yönelik proje bazlı çalışmak. Kurumsal yapı Ticaret Odası yönetiminin oluşturduğu bir düzen değil. Başkanlık yapısı ile alakası yok. Başkanlığın kendisini icraatlarıyla göstermesi gerekir. Mevcut yönetim bu anlamda hazırı tüketmekten başka bir şey yapmış değil. İnanın böyle... Çıkın tüccara, üyelerimize sorun. Bu dediklerim dışında bir şey duyamazsınız. Oda yönetimi de kendisini bu anlamda eminim yeterli görmüyordur. Doğrusu biz, onların da bu şekilde konuştuğunu duyuyoruz. Bakın bugün Türkiye’de dış ticarette ikinci sırada olan, nüfusa oranla ülkemize en çok getiriyi sağlayan Kocaeli’yi konuşuyorsak, bu rutinlerin, günlük işlerin dışında bir şeyler yapılmalı. Ticaret Odası yönetiminin protokol fotoğrafı vermenin dışına çıkması lazım. İcraatlar yapması, projeler üretmesi ve üyelerinin hızına hız katması lazım.

“İLÇELERE ÇIKARMA YAPACAĞIZ”

-Başkan olma durumunda yapacağınız ilk iş ne olacak?

İlk yapacağım iş, geniş katılımlı olarak üyelerle hemen bir araya gelmek olacak. İl ve ilçe merkezlerinde bu anlamda seri toplantılar yapacağım. Ve yine seçimden önce nasıl üye ziyareti yaptıysam, haftanın bir günü programlı bir şekilde üyeleri gidip ziyaret edeceğim. Üyeleri, seçimden seçime hatırlamayacağım yani. Dertlerini dinleyeceğim, aldığımız önerileri hayata geçireceğim. Her hafta olacak bir şey. Üyelerimize Ticaret Odası’nın sıcaklığını ve aktifliğini göstereceğiz. Bu benim öncelikli projem. İlçeleri programlayıp çıkarma yapacağız. Tabii ciddi projelerim de var. Onları dediğim gibi daha sonra paylaşacağım.

“GEREKTİĞİNDE SESİMİZİ ADABI İLE DUYULACAK ŞEKİLDE ÇIKARTIRIZ”

-Siyasi otorite ile üyelerinizin çıkarlarının çatıştığı durumda üyeleriniz için masaya yumruğunuzu vurur musunuz?

Bir kere Ticaret Odası her ne kadar özerk bir kurum olsa da Kocaeli’de seçilmişler ve atanmışlarla da görev yapmak, birlikte çalışmak zorunda. Tabii iş insanlarının hakkını her zaman her yerde sonucu ne olursa olsun korumak gerekir. Bunu yaparken de usule uygun hareket ederiz. Sorunu anlatırken nasıl anlatacağını bilmek lazım. İnsanlar sadece sorunu söylüyor. Çözüm önerisi de vermeli kurumlar. Muhatap kimse ona öneriler ile gidilmeli. Problem var. Problemi belirleyeceğiz ve çözümü önereceğiz. Buna göre çalışma yapacağız. Dosyamızı oluşturup yerel, ulusal, uluslararası muhatap kimse kapısını usulünce çalacağız. Net olarak Ticaret Odası başkanı olduğumda üyenin hakkını her platformda korumak için sesimizi adabı ile en yüksek şekilde çıkartırız. Hani bir deyiş vardır: “Diklenmeden dik durmak” diye. Odamızın böyle bir yönetime ihtiyacı var.

“SİYASET ODASI BAŞKANI DEĞİL TİCARET ODASI BAŞKANI SEÇECEĞİZ”

-Ticaret Odası Başkan adaylarını siyasi partiler ile eşleştirme gibi bir durum var. Siz de bir partinin adayı mısınız?

Kocaeli’de olup siyasi kimliği olmayan yoktur. Ticaret Odası siyaset üstü bir yer. Biz siyasi gömleğimizi bir kenara bıraktık, ticari olarak varız. Buradaki seçimi, hiçbir zaman siyasi olay olarak değerlendirmeyeceğiz. Her partiden arkadaş olacak. Siyaset ile ilgili konuşmamaya çalışıyorum. Siyaset Odası Başkanı değil Ticaret Odası Başkanı seçeceğiz. Bir siyasi iradenin direktifi ile de çıkmadım. Ticaret Odası’nda olan herkesin bir siyasi fikri var. Burası siyasetin üstünde bir kitledir. Ben herkesin, bütün üyelerimizin başkanı olmaya adayım. Bu anlamda siyaseten değil, ticareten liyakatli birisiyim. Üyelerimiz, bunu en iyi takdir edecek insanlar. Ticaret yapıyoruz. Herkesle, her koşulda, her zaman birlikte, bir aradayız, bir arada olmalıyız.

“BAŞARILI İNSANLAR İLE BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ”

Ekibinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl bir ekip ile çalışacaksınız?

Çok güzel bir ekiple Kocaeli’deki iş insanlarının karşısına çıkacağız. Ekibimize katacağımız arkadaşlara çok dikkat ediyoruz. Kendi ticarethanelerini, işletmelerini kurup başarı yakalayan insanlar bunlar. Şirket aileden de kalmış olsa, aldığı şirketi A noktasından B noktasına olumlu manada getiren insanlarla birlikteyiz. Kocaeli’ye hizmet edebilecek, kendi başarısını Ticaret Odası’na yansıtacak arkadaşları ince eleyip sık dokuyarak bulduk, buluyoruz. Kocaeli’deki iş insanlarının referans vereceği “evet çok güzel insan”, “Bu insanlarla başarı yakalanır” diyebileceği bir liste oluşturuyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Ticaret Odası’nda başarılı insanlarla başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz. Geniş bir proje ekibimiz var. Profesyonel isimlerle çalışıyoruz. Ülke çapında büyük projeler yapmış insanlarla birlikte çalışıyoruz. Bu bugünlük değil, seçildikten sonra da liyakatli ekiplerle devam edeceğiz. Bunu göreceksiniz.

“SEÇİM KAZANMAMA ENDİŞEMİZ YOK”

-2 aşamalı olarak gerçekleşecek seçimde aday olduğunuz komiteden ve meclisten seçileceğinize inanıyor musunuz?

Gerekli çalışmayı yaptık. Seçim kazanamama endişemiz yok. Seçimden başarılı çıkacağımıza inanıyorum. 13 aydır sahadayım. Bunu görüyorum. Her komitede güçlü adaylar ile seçimi kazanacağımızı düşünüyorum. Bizimle birlikte olmak için bize başvuran, görüşmek isteyen arkadaşlarımız, üyelerimiz var. Ekiplerimiz hazır, ama yeni arkadaşlar da aramıza katılıyor, katılmalı da. Seçim takvimi açıklandıktan sonra, bir aday tanıtımı da yapacağız. Geniş bir katılım ile projelerimizi anlatacağız. Aslında üyelerimizin bu anlamda nabzını da tutmak istiyoruz. Onların bu anlamda fikirlerini önemsiyoruz. Bize üyelerimizin de ulaşıp “bizim komitede şu arkadaşımızla çalışmalısınız” demelerini de bekliyoruz. İletişim kanallarımız 7/24 üyelerimizin her türlü fikrine açık.

“HER ANI DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

-Çok erken yola çıktınız, adaylığınızı erken açıkladınız. Bu sizi yormaz mı?

Zahmetsiz rahmet olmaz. İnsan emek harcadığı şeyin kıymetini daha iyi bilir. Eğer zahmetsiz bir şeyin sahibi olduysanız, hak etmeden bir yere geldiyseniz onun değeri de olmaz siz de onun değerini bilmezsiniz. O makamın da hakkını veremezsiniz. Hemen hemen 19 aylık bir çalışmanın sonucunda seçime gireceğiz. Bu süre bizim için çok kıymetli. Her anı iyi değerlendirmek için ekibimizle birlikte çaba harcıyoruz. Zaman uzun gibi görünebilir ama bizim için fırsata dönüştü ve daha fazla insanla buluştuk. Kapalı kapılar ardında değil, bakın sürekli sahada, üyelerimize hayırlı işler mesafesinde, kol mesafesindeyim.

“SENİN DİYE BİZİ KANDIRDILAR KOTO HİÇBİR ZAMAN BİZİM OLMADI”

-Adaylığınızı erken duyurmanız süreci nasıl etkiledi?

Bugün Ticaret Odası konuşuluyorsa, sosyal medyası hareketlendiyse, bu bizim 13 aydır yapmış olduğumuz çalışmaların meyve vermesinden kaynaklanmaktadır. İsmimizin sahada duyulması bile mevcut oda yönetimini çalışır hale getirmiştir. “KOTO senin” diye diye bizi kandırdılar. Ama gördük ki, bal bal diye diye ağız ballanmıyorsa, KOTO da hiçbir zaman bizim olamadı.Biz diyoruz ki;“KOTO gerçekten hepimizin olacak.” Bizim çalışmalarımız, etrafımızda üyelerimizin de kenetlenmesini sağladı.

“KATILIM AZ OLUNCA BAŞKANLAR PERFORMANS GÖSTERMİYOR”

-Binlerce üyesi bulunan KOTO’da oy kullanmaya gelen üye sayısı azınlığı oluşturuyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnsanlar oda başkanlarını tanımıyor. Bu odanın ağzından çıkacak bir cümle Türkiye’de gündem olması lazım. Üye tanımıyorsa bunu bir sorgulamak lazım. Buraya insan getirmeliyiz. Geçen seçimde, 2 bin 971’i mevcut başkana oy vermiş ve başkan %10 gibi bir oyla seçilmiş. 18 bin üyesi olan odada bu kadar az seçmenin oy kullanması istediğimiz bir durum değil. Bırakın bunu, elbette oy verenlere çok saygı duymakla birlikte, bu kadar az üyemizde oy alabilen bir oda yönetimini de kamuoyunun takdir ve değerlendirmelerine bırakıyorum.

Sonuçta bakın; bütün işletme sahiplerinin, tüccarlarımızın, üyelerimizin KOTO seçimlerinde gelip oy kullanmalarını istirham ediyoruz. Katılım az olunca, oda başkanları seçildikleri 4 yıl içerisinde yüksek performans göstermiyor. Umursamıyorlar algısı yaratıyor. Geçen seçimde yüzde 35 katılım var. Gönlümüz %100 istiyor ama yüzde 70’lerde oy kullanılması güçlü Oda algısı oluşmasına da katkı sağlayacak. İtibarı yüksek, prestijli bir oda, üyelerin yoğun destek verdiği bir oda böyle oluşturulur.

“TALEP ETMEMİZE RAĞMEN ÜYE LİSTELERİNİ VERMEDİLER”

-Adaylık sürecinde ne tür zorluklarla karşılaştınız?

Adaylığımızı açıkladığımızda biz üye listelerini Oda yönetiminden talep ettik. Ancak alamadık. Normalde listelerin adaylığını açıklayan isme verilmesi gerekiyor. Listeler mevzuata göre güncel, öyle de tutulması gerekiyor. Aksi takdirde suç işlemiş olurlar. Diğer taraftan da mevzuatta“liste ile ilgili her türlü talep karşılanır” hükmü varken listeler talep etmemiz rağmen bize verilmemesi tuhaf. Nedenini herkes anlıyor sanırım. Bakın, 2 sefer Oda yönetimine dilekçe ile başvurduk. Reddettiler. Biz de hukuki olarak gerekeni yapıyoruz. Bir başka şey söyliyeyim: Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odalarının sitesinde üyelerin bilgileri yer alıyorken,KOTO’da bu bilgiler başkan adayından gizleniyor. Daha evvel de dedim: Bu eşit ve adil olmayan bir yarışa neden oluyor.Üyelerimiz bunu bilmeli bir defa.

Oda yönetimi liste vermedi diye geri adım atacak değiliz. Biz eski listelerle, bulabildiğimiz listelerle çalışmaya devam ediyoruz. Bu ilk başta elbette yorucu gibi görünüyor. Yine de biz herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bizlere ulaşmak isteyen üyelerimize 7 gün 24 saat kapımız açık, sosyal mecralarımız açık. Hep birlikte başaracağız. Biz kendilerine ulaşana kadar, bizi dinlemeden üyelerimizin “oy” anlamında kimseye söz vermemelerini istirham ediyoruz. Üyelerimiz bizi dinlemeden, bizim hakkımızda bir kanaat oluşturmadan, kimseye oy sözü vermesin lütfen!

“YAPMADIKLARI NEYİ YAPMAYI VAAT EDİYORLAR?”

-Ticaret Odası Meclisi’nin durumunu nasıl görüyorsunuz?

Bugün 15 yıldır, 25 yıldır Ticaret Odası yönetimlerinde bulunan ve oy oranları çok yüksek olan Meclis üyeleri var. Normalde bizim komitemizde bize geçen seçim “bir daha aday olmayacağım” diyen abilerimiz bile, bugün tekrar seçime gireceklerini ifade ediyor. Seçime girdiklerinde Ticaret Odası’nda 30 yılı tamamlamayı hedefliyorlar. Bu arkadaşlar, komitelerini kazansa ve 4 yıl daha hizmet etme fırsatı bulsa, geçmiş dönemlerde yapmadıkları neyi yapacaklarını vaat ediyorlar? Bunu kimseyi hedef almadan samimiyetle soruyorum. Elbette herkesin seçilme, seçime girme hakkına saygılıyım. Ama Ticaret Odası bu kent için çok değerlidir. Burayı çalışır hale getirmeliyiz. Bunun için de heyecanı yüksek, enerjisi yüksek, bürokratlaşmak istemeyen herkesle birlikte odamızı yönetmeye talibiz.

18 bin üyenin bulunduğu Kocaeli Ticaret Odası’nda 4 yıllığına 66 tane meclis üyesi seçiliyor ama mecliste 15 yıldır, 20 yıldır, 25 yıldır görev yapan meclis üyesi arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetler için teşekkür ederiz. Bunun gibi yıllardır görev yapan meclis üyesi arkadaşlarımız ön açıp, yol vermezlerse yeni yüzlere yer açılmıyor. Gerçekten mecliste olabilecek, proje üretecek ve üyelere katkı vermeye hevesli insanları keşfedip birlikte yönetmeye davet etmek lazım.

“BİZ ÜYEMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”

-Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Her ne kadar komitelerden oluşsa da komitelerin içerisinde ayrı ayrı iş kolları var. Kendi komitemden örnek verecek olursam. Pişmaniyeciler, yemekçiler, pastaneler, kafeler var. Her iş kolu ile ilgili ayrı ayrı çalıştaylar ve arama konferansları yapacağız. Aynı komitedeki mesleklerin, bu farklılıklar nedeniyle sorunları aynı olmayabiliyor. Kimsenin kuşkusu olmasın. Biz herkesin özel de olsa problemlerini bu çalışmalarla belirleyip çözüm önerilerini üreteceğiz ve gerekli adımları atacağız. Çalıştaylar, arama konferansları ve işletmeleri yerinde ziyaret etmek, en değerli projelerimizin başında geliyor. İnsanlar, sizi gördüklerinde bir şeyler anlatıp deşarj oluyorlarsa iyisinizdir. Hem mega projelerimiz, hem de orta projelerimiz var. İstihdam konusunda, fuarcılık konusunda, gelişim konusunda sonuna kadar biz üyemizin yanında olacağız. İlerleyen süreçlerde projelerimiz sıralayacağız, o zaman sadece laf üretmediğimizi herkes görecek.