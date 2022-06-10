Sarı: Mahalle sakinleri siyasetçiden ne bekliyorsa muhtardan da onu bekliyorlar  

İzmit Erenler Mahallesi Muhtarı Yaşar Eker’in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından pazar günü yapılan seçimde 845 oy alarak muhtar seçilen birinci aza İhsan Sarı, mahallenin dününü, bugününü ve sorunlarını gazetemize anlattı.

Kendinizden bahseder misiniz?

1964 doğumluyum. Kütük olarak Sakarya Hendek doğum olarak buralıyım. Buranın tozunu toprağını yuttuk. 31 sene hizmet ettim. 29 senesi SEKA, 4 sene Büyükşehir sonra da emeklilik hayatımız başladı. O günden beri buradayız, bir yere gittiğimiz yok. Büyükşehir’de fen işlerinde çalıştım. Güzel hizmetler gördük, aldık. Büyükşehir Belediye Başkanım, İzmit Belediyesi’nden iyi hizmetler alıyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Üç aylık muhtarlık yaptık, yedektik, asil olduk. Halk bize teveccüh gösterdi, Allah razı olsun. Rahmetli muhtarımızın kızı ile birlikte çalışıyoruz. O olmazsa yapamazdım zaten.

Neden muhtarlık?



Muhtarlık gönül işi. Üç dönemden beri rahmetli muhtarımızla birlikteydik. Ne derse yapıyorduk. Öğretiyordu; yol gösterdi. Gönülden istiyordum; istemiyorum dersem yalan söylerim. Mahalleye hizmet etmek istiyoruz. Bende bir bütçe yok. Muhtarlığın bütçesi filan yok; vatandaşın bilmesi lazım. Belediye, ekipler arasında köprü olacağız. Belediye başkanını arayabiliyor vatandaş; eskiden çok zordu şimdi kolay.

Mahallede aza olduğunuz günden beri neler değişti? Neler yaptınız?

Yaşar abi 1999’da başladı; ilk kurucu muhtardı. A’dan Z’ye aklınıza ne geliyorsa yaptı. 99 depreminden sonra mahallemi çok göç aldı. Seçimde 5 bin tane ev gezdim. 5 bin evde Akçakoca, Kent Konut, Erenler-Cedit. Mahallenin en büyük sorunu yatay değil dik olduğu için yukarıları yapı olarak daha güzel; orada fazla sorunumuz yok. Sorunlu yerler var ama belediye onu çözüyor. Bizim en büyük sorunumuz Tepeüstü Caddesi ile Turan Güneş arasındaki bölge. O bölge ilk kurulan mahalle. Halen kerpiç evler var mahallelerde ama vatandaşlar öyle yaşamayı seviyor. İtfaiye arabası giremeyen sokak var bizde. Yenilenmesi de lazım.

Bunların yapılması bir mucize



Yaşar abi çok zor şeyler başardı. Bizim mahallede okulumuz yoktu. İki okulumuz var, istinat duvarları yapıldı. Çok büyük işler yapıldı. Bunların yapılması bir mucize. Birçok şey muhtarın öncülüğünde oldu. Rahmetli Yaşar abi ilk önce halkı çok tuttu. Halkı ezdirmedi. Herkesi memnun edemezsin. Sorunlarımız bitmez. Benim derdim ilk yapılan mahalleler. Sorunumuz o. En büyük derdim arabanın rahat girmesi, temizlenince temiz kalması. Yolumuzu yıkatıyoruz, birkaç saat sonra yol leş gibi. Ben halkımızdan şunu istiyorum eskiden mahallede annelerimiz, teyzelerimiz kendi evinin önünü temizlerdi. Önce kendimizin temiz olması lazım. Adam sigara içiyor balkonundan yola atıyor.

Mahallenizde yapılması gereken neler var?



Mahallede en büyük talep pazar yeri. Gençlerimiz saha, top oynama alanları istiyor. Yeşil alanımız yok. Planlar 99’da çizildi ama o zaman gözden mi kaçırıldı ne olduysa şehir plancıları gözden mi kaçırdı bilmiyorum. İlk talebimiz olmazsa olmaz pazar yeri. Onun için her yer uygun olur bir-iki yer var kafamızda. Fazla yeşilliğe dokunmadan bir şeyler yapalım dedim. Bakalım, belediye çalışmalarını yapıyor. Sahalar için de bir yer bulacağız. Oralar hep bayır oldu. Şelalenin olduğu yerde istinat duvarı yapılması lazım. Bizim bağımlılık derecesi de çok yüksek. Yukarılar o kadar değil de gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarıyla ilgili sorunumuz var. Onları ya spora yönlendireceğiz ya da kültür evleri yapıp bir şeyler yapmamız lazım. Bu tek benim değil, Kocaeli’nin hatta Türkiye’nin derdi olmaya başladı.

Suriyelilere çözüm bulmak lazım



Çocuklarımızda artık bilgisayar bağımlılığı da başladı. Ben eve gidiyorum akşam 5 dakika görüyorum geri kalanda telefonda. Bu konuda ne yapacağız bilmiyorum ama uzmanların çalışması gerekiyor. Biz iletiyoruz taleplerimizi. Suriyelilere de bir çözüm bulmamız lazım. Çok var. 1000’e yakın vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan var ama çok değil. Ülke ekonomisine katkıları var ama bizde de çok fakirimiz var. Onu çözmemiz lazım. Kendi karnımızı doyurmamız lazım ki onları da besleyebilelim. Bizim vatandaşımız ufak şeylerle mutlu olmayı çok seviyor. İlgi ve alaka bekliyor. Siyasetçiden ne bekliyorsa bizden de onu bekliyor. Çalışma ortamında koşturacağız. Halk ne istiyorsa layık olacağız.

Mahallenin gelir düzeyi nasıl?



Mahallemizde bine yakın öğrenci var, memur ve işçi kesimi var. Emeklimiz çok. 20 bin nüfusa yakın nüfusun 3 bini emeklidir. İşsiz vatandaşlarımız çok var. Gençlerimiz hep işsiz. Asgari düzeyde çalışan çok var. Karı-koca çalışan çok var. Her geçen gün hayat çok pahalılaşıyor. Ne olacak bilmiyoruz. Bizim gençlerimiz artık istiyor. ‘Baba bu olacak’ diyor. Hayırlısı.

Yan mahallede yapımına başlanan kentsel dönüşüm var. Bu mahalleye gerekli mi?



O gün bakan geldiği zaman ‘buraları yapmamız lazım’ dedi ama önce halk isteyecek. Olmasın desem benim dememle olmuyor. Bizim mahalle çok büyük mahalle. 20 bin ev var o bölgede. Nasıl çözecekler bilmiyorum. Yeni apartmanlar dahi o bölgeye girince yıkıldı. Evler yapılsın tamam ama plansız olmaz. Apartman yapılıyor ama otopark? Yollarımız zaten dar. Evlerin altında kesinlikle otopark olması lazım. Belediyeler nasıl yapacak bilmiyorum ama zorunlu tutması lazım. Apartman olacağına site türüne dönmeleri lazım. 3-5 arsayı birleştirecekler ya da 1 dönüm yapacaklar daha güzel yaşam olur. Maliyeti arttırır ama o gelire göre daireler yapacaklar. Çözümler bulunur.

Dar sokaklarla birlikte ulaşım sorunumuz var



Çocukların okula gitme derdi var. 11 numara çalışıyor ama yetmiyor. Nüfus çoğaldıkça otobüsler yetmiyor. Araba girmiyor. Belediye araba soksa araba giremeyecek yerlerimiz var. Sokaklar çok dar. Kentsel dönüşümün olması lazım; yok desek de yalan söyleriz. Ben, apartman vb. yapılara karşıyım. Öndeki adam evi yaptı, arkadaki yaptı, hapishaneler yarattık. Modern yaşamlar lazım. Ben akşam işten geldiğim zaman önüm açıksa önümü görmem lazım. Adam yukarı bayır çıkıyor önünde var. Bizim havamız da çok güzel. Basık bir havamız yok o bakımdan iyidir.

PAZAR GÜNÜ YAPILAN SEÇİMDE ADAYLARIN ALDIĞI OYLAR

İhsan SARI 845

Bülent SADIKOĞLU 412

Levent TERZİ 410

Ahmet OKUYUCULAR 409

Mustafa KARKIN 390

Sevil SARAL 299

Emine Şeyma ATAGÜN 50