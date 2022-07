Başkan Uğur Saral: KYÖD siyaset yapacak

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin 16’ncı Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz ay yapıldı. İlbeyi Kılavuz ile yarışan Uğur Saral, yeni dönem başkanı seçildi. Görevi devralan Uğur Saral çalışmalara başladı. Dernek içinde iletişimi oldukça önemseyen Uğur Saral yeni dönemde ses getirecek projelere imza atmaya hazırlanıyor. KYÖD’ün yeni Başkanı Uğur Saral ilk röportajını gazetemiz ile yaptı.

“HEPSİNE BİRLİKTE KARAR VERDİK”

Yönetimde olup da yapmadığınız ama başkanlık döneminizde yapacağınız ne var?

O dönemle bu dönemi ayırmıyoruz. O 4 yıldan önümüzdeki iki yıla devam eden birçok arkadaş var. O dönemde yönetimde olup da bu dönem bizimle devam eden 9 kişi var. Geçmişle bugünü ayırmak doğru değil. Aynı yönetimden iki aday çıktık. İkimizin iş yapış şekli ile ilgili bir süreç gelişti. O yüzden biz mevcut geçen dönemden koyduğumuz hedeflerin hepsini gerçekleştiriyoruz. Yapmıyoruz dediğimiz bir şey yok, hepsine birlikte karar verdik. Finansal disiplinin devamını önemsiyoruz. Bu dönem de devam ediyor olacağız.

“ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

KYÖD’a ne katacaksınız?

Üzerine ne koyacağız. Biz bu dönem en büyük hedefimiz dijitalleşme. Bu sadece dijitalleşmeyi sadece sosyal medya olarak düşünmemeli. Biz üyemize her an ulaşabilir, üyemiz bize her an ulaşabilir hale gelecek. Bir aplikasyonumuz olacak. Üyelerin kendi aralarındaki bulabilme uygulaması olacak. Belki bir KYÖD üyesi başka bir KYÖD üyesi ile tanışıp ticaret yapacak. Ya da kentte biri birine ulaşmak istediğinde orada ulaşılabilir olacak. Üyelerin birbirine ulaşabilir olduğu bir platform sağlayacağız. Sosyal medya ve web siteleri düzenlenecek. Üyelerin bilgilerini güncellenmesini önemli buluyoruz. Sıkı iletişim halinde olacağız. Genel kurula katılan tüm üyelerimizi aradık. Şimdi de katılmayan üyelerimiz arayacağız. Neden katılmadıklarını, bize nasıl katkı sunabileceklerini soruyoruz. Biz bütün eleştiriler doğrultusunda üyelerimiz ile bir araya geleceğiz.

“KAZANAN KAYBEDEN YOK”

Rakibiniz İlbeyi kılavuz ile seçim sonrası görüştünüz mü? Küskünlük var mı?

İlbeyi benim dostum. 4 yıl beraber görev yaptık. Onun da kendi yoğunluğu var. Yeni dönemde kendisinden talep etiğimiz konularda bize yardımcı olacak. Kazanan kaybeden yok. Tek kazanan KYÖD. Süreçler değişir daha önce de benzer yarışlar oldu. Daha önce de seçim kaybeden başkanlar ihtiyaç doğrultusunda yeniden başkan oldu.

“MAYIS AYINDA ÇİFT BURS VERİLECEK”

Genç KYÖD projesi dernek adına önemli. Gençler için ne yapıyorsunuz?

Gençlik ile ilgili çalışmalara başlıyoruz. Önce kentli gençlerden başlayacağız. Bu genç KYÖD’ü kenti bilenlerden oluşturursak sağlam zemin olur. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yürütülüyor. Şu an hazırlık aşamasında. Gençlik ile ilgili projeler kısmına gelinde burs en önemli burs. 75 öğrenci dedik ama daha da artabilir. Mayıs ayında çift burs verilecek. Bir de becerebilirsek barınma bursu vereceğiz. Bizim için çok önemli geçmişte Fındıkzade’ de yurdumuz vardı öğrenciler orda kalıyordu ona hitaben yapacağız.

“KYÖD GİBİ DERNEKLERE ÇOK DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR”

Üniversite sayılarının ve üniversite mezunlarının bu kadar çok arttığı bir dönemde yüksek öğrenim dernekleri özelliklerini kaybetmiyor mu?

Biz sadece üniversite mezunu almıyoruz. Tüzüğümüzde de yazıyor. Önceliğimiz üniversite mezunu olmadı. Sonraki önceliğimiz Kocaeli’de bir okuldan mezun olması. Kocaeli’de doğmuş olması ya da en az yıldırKocaeli’de yaşıyor olması gerekiyor. Bu üç şarttan birini sağlayınca kente ait bir aidiyet oluyor. KYÖD gibi çok köklü dernekler teamülleri ile yaşıyor. Dezavtaj değil, günümüzde KYÖD gibi derneklere çok daha fazla ihtiyaç var.

“CİDDİ BİR ÜYE ATILIMI YAPIYORUZ”

Kaybedilen üyeleri geri kazanmak için girişimleriniz olacak mı?

İcra konusunda bir açıklık getirelim. O dönemde bize haksızlık yapıldı. Biz hasta olan, ödeyemeyecek durumda olan, işsizim ödeyemiyorum diyen kimseyi icraya vermedik. O dönem icraya verilenler ödeyeceğim deyip ödemeyenler oldu. 2016’dan önce aidat miktarımız çok düşüktü. 60 ila 120 lira arasında bir para. Böyle olunca üyeye de bu rakamlar küçük geldiği için hep ötelenmiş. Ötelenmiş borçlar böylece birikti. 2018’de borçlarımızdan kaynaklı mali genel kurul yapıldı. O gün o aidat 1 sefere mahsus bin liraya çıkarıldı. O aidat da bin liraya çıkarılınca borç bir anda büyüdü. Böylece ödeme zorluğu yaşandı. Liste çıkarıyoruz. O dönem yaklaşık 350 üye kaybımız vardı. Onlar ile yeniden iletişime geçeceğiz. Bu sebepten dolayı iletişime geçip yeniden üye etmeye çalışacağız. Hedefimiz Eylül ayı sezon açılışına 75 üye ile girmek. Büyük bir sürpriz ile üye sayımız daha fazla olacak. Ciddi bir üye atılımı yapıyoruz.

“SİYASET YAPACAĞIZ DEDİM”

Son olarak KYÖD üyelerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Tüm KYÖD ailesine bize bu demokratik yarışı yaşattıkları için çok teşekkür ederim. Sevgili dostum İlbeyi adına da teşekküre diyorum. Bu bir demokrasi yarışıdır. Kente bir seçimin nasıl yapılacağı yönünde örnek olmuştur. Biz bu örneği KYÖD’ün geçmişinden alıyoruz. Bize bu mirası bıraktıkları için tüm herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel ortam KYÖD‘ün mirasıdır. Düzenli şeffaf rutin bildirimlere geçeceğiz. Hedeflerimizi açıklayacağız. Doğru iletişimin açamayacağı kapı yok. Seçim konuşmamada da söyledim. Siyaset yapacağız dedim. Onu söylerken de Atatürk, Cumhuriyet, İnsan Hakları, evrensel değerler ve adalet bunlar siyasetse KYÖD siyaset yapacak.

Uğur Saral kimdir?

Uğur Saral 1985 İzmit doğumlu. Gölcük’te kamet ediyor. Bütün sosyal çevresi İzmit’te. İşletme mezunuyum. Gölcük Rotary Kulübü üyesi ve eski başkanıyım. Kedine ait iş yerim var. Endüstriyel artıma ve Atık yönetimi üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Uzun yıllar siyasetle uğraştım. 3 yıl önce tüm üyeliklerimi sonlandırdım. Dernekçilikte ve sosyal anlamda kendimce sevdiğim işlerle uğraşıyorum. Siyasetten uzak değilim ama fiilen siyaset yapıyorum. KYÖD Başkanı olduktan sonra söylemlerimize dikkat ediyoruz. Artık başka bir sorumluluğumuz var. 2005 yılında KYÖD üyesi oldum. 2016 ve 2018 yönetiminde komisyonlarda çalıştık. Didem Hanımla birlikte yönetim kuruluna girdim. 3 sene genel sekreterlik yaptım. Şimdi de başkan oldum.