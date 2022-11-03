"Biz kadınlara balık vermeyi değil balık tutmayı öğretmek istiyoruz"

Öncü Kadınlar Derneği (ÖNKADER) geçtiğimiz eylül ayında kadınların ve gençlerin hayatına dokunmak için projeler üretmek amacıyla kuruldu. Dernek yönetimi, 20 Ekim Perşembe günü ise lansmanını yaptı. Daha önce Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı yapan ve şu anda ÖNKADER’in başkanlığını üstlenen Serpil Büşra Namlı, gazetemize özel verdiği röportajda hangi amaç ve vizyon doğrultusunda ilerleyeceklerini anlatan, kadına ve gençlere hizmet için hedeflenen projelerinden bahsetti. Kadına şiddetin önüne geçmek, eğitimine devam edemeyen çocuklara meslek kazandırmak, okullardaki sorunlara eğilmek gibi çok yönlü projeler için izlenecek yolu gazetemizle paylaştı.

“YENİ BİR ‘BEN’ ÇAĞI BAŞLADI”

Öncü Kadınlar Derneği’nin kuruluş amacı nedir, hangi amaçla bu yola çıkmaya karar verdiniz?

Kuruluş amacımız öncelikle tecrübemize güvenmemizdi. Tecrübelerimizi aktarabileceğimiz bir hizmet alanı düşünüyorduk. Bizim için sivil toplum kuruluşları en güzel alandı. Bizim zaten bu konuda tecrübemiz de var. Bizi rahatsız edip yola çıkartan şey toplumda oluşan bencillik. Yeni bir ‘ben’ çağı başladı. Bu beni çok üzüyor. Üniversite öğrencisi yetiştiren bir anne olarak söylüyorum ki, ‘ben çağı’ artık gençleri de geçti, bizim yaşımızdaki bireylerde de oluştu. Herkesin ben dediği yerde biz olmaz. Bunu değiştirmek gerektiğini düşüyoruz. Biz de biz olmak için bu yola çıktık. Başkaları için de yaşamak için böyle bir yola çıktık. Bu duyguları misyon edinerek arkadaşlarımızla yola çıktık” dedi.

“10 PROJEDEN 5’İ GENÇLERİMİZ İÇİN”

Biz anne olduğumuz için sadece kadınlar değil, gençler için de proje üretiyoruz. Şu anda elimizde 10 proje varsa 5 tanesi gençlerimiz içindir. İlk projemiz “Mesleğin ile Hayata Tutun Projesi”, aile sosyal politikalarda okula devam edemeyen çocuklar var. Ruhsal olarak sıkıntılı süreçlerden geçmiş çocuklar var. Bu sebeple okula devam edemiyorlar, bu çok normal. Bu çocukları hayata tutundurmak için “Mesleğin ile Hayata Tutun Projesi”ni yazdık. Yine bu kurumda kalmayıp ama maddi yardım alan aileler var, o çocuklara da yardım edeceğiz. Şu anda çocukların mesleki eğilimleri ve ilgi alanlarını belirleme aşamasındayız. Çocukların severek çalışması için öncelikle ilgi eğilimlerini tespit etmemiz gerekiyor.

“OKUYAMAYAN ÇOCUKLAR MESLEK SAHİBİ OLACAK”

Meslek eğitimlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü inceleyecek. En kısa zamanda projelerimize başlayacağız. Bir de “Bilinçli Aileler Akademisi Projemiz” var, bu proje hem gençlerimizi hem de aileleri kapsıyor. Akademik eğitimin dışında yine sosyal ve kültürel alanda aileler bilinçlendirilecek. Farklı okullarla çalışacağız. Okulların rehberlik sistemiyle görüşerek, konular belirleyip uzman kişilerce çocukların ilgi alanlarıyla eğitimler verilecek.

“MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI PROJELER”

Gençlerin madde bağımlılığı konusunda nasıl projeler yürütülebilir?

Bazı okulların çevresinde madde bağımlılığı sorunu var o okula madde bağımlılığı ile ilgili bilinçlendirmeler yapılabilir, aileler sosyal medya hakkında bilinçlendirilebilir. Biz STK Proje ortaklarıyla çalışacağız. Valiliğe, belediyelere, Milli Eğitim’e projeler sunacağız.

“HAYALİM; ALAN TOPLUM DEĞİL, VEREN TOPLUM”

Şu anda gerçekleştirmesi zaman alacak olan en büyük hayaliniz nedir? Bu hayaliniz için nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Projelerimiz şimdiye kadar geldiğimiz yolda gördüğümüz sorunlarla ilgiliydi. Bundan sonra göreceğimiz sorunlarla ilgili de projeler üretmeye devam edeceğiz. Şu zamana kadar en çok hayalini kurduğumuz projelerimizden birisi de “Evdeki İş Gücü Projesi” oldu. Çünkü kadın istihdamını sağlayan bir proje. Türkiye gerçeklerine baktığımızda her kadın çalışamayabiliyor. Kimi zaman buna eşi engel oluyor kimi zaman çocuk yetiştirdiği için çalışamıyor ama maddi ihtiyacı da oluyor. Tabi ki yardım sağlıyoruz fakat biz bu projeyle balık vermeyip tutmayı öğretmek istiyoruz. Kadınlar evde de çalışabilsin istiyoruz. Anne demek güçlü olan demektir. Hayalim alan toplum değil, veren toplum oluşturmak. Sosyal yardımı azaltıp kendi ayakları üzerinde duran bir toplum oluşmasını hedefliyoruz” dedi.

“DOĞU’DAKİ SORUN BURADA OLMAYABİLİR”

Türkiye’de ve Kocaeli’de kadınların en mahrum bırakıldığı alan sizce nelerdir?

Biz çok kozmopolit bir toplumuz o yüzden farklı kültürleri de barındırıyoruz. Farklı kültürler de farklı sorunlar ortaya çıkarıyor. Örnek veriyorum Doğu’daki bir sorun burada sorun olmayabilir. Buradaki bir sorun başka bir bölgede sorun teşkil etmeyebilir. Karadeniz’de kadınlar fazla çalışır, Doğu’da kadınlar çalıştırılmaz. Bunlar hep bölgesel sorunlar. Kocaeli de Türkiye’nin küçültülmüş hali olduğu için her ilçede kadınlarımızın farklı sorunları teşkil ediliyor. Bu da Türkiye’nin her tarafında kadınların farklı problemleri olduğunu açıklıyor.

“ERKEĞİ SALONDA EĞİTEMEZSİNİZ”

İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yıl sonuna kadar en az 5 milyon erkeğe eğitim verilecek. Bu proje hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Şiddetle mücadeleye yönelik projelere destek veriyoruz fakat ben bu projenin verimliliğinden şüphe ediyorum. Çünkü kadına şiddet uygulayan bir erkeği salona getirip eğitim veremezsiniz. Ama benim her zaman savunduğum bir proje var, aile danışmanlık sisteminin aile merkezlerinde yaygınlaşması. Çünkü bu şekilde aileyi takip altına alırsanız belirli sürelerde aile takip altındaysa o evdeki eksikleri, kadına şiddeti bilirsiniz. Bakanlık nezdinde bu danışmanlığın yaygınlaştırılmasını çok isterim. Bu şekilde aileler takibe alınırsa o evde madde kullanımı var mı, şiddet var mı bilirsiniz. Ve buna yönelik çalışma ya da yaptırım uygulayabilirsiniz. Bunun devlet politikası olmasını çok isterim.

“İZMİT’E DEVASA KÜTÜPHANE BEKLENİYOR”

Kadın hakları konusunda Kocaeli’de belediyelerin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

Özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Başiskele Belediyesi’ni de çok başarılı buluyorum. Çünkü gerçekten kadın KALE projesiyle, sanat okulları, spor okulları projelerini çok başarılı buluyorum. Sosyal belediyecilikte başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bunu kadın meclisi başkanlığı yaptığım için söylüyorum, yakından takip ediyorum. Eksikleri varsa da biz onlar için kurulduk zaten projelerimizi sunacağız. Başiskele Belediyesi şu anda 2 tane kütüphane açtı bunun için de çok tebrik ettim ama ben inşallah Büyükşehir Belediyesi’nin de merkezi bir yere çok büyük bir kütüphane açmasını umuyorum. Bu da projelerimizden bir tanesi, kentin merkezinde kitap fuarındaki gibi büyük ve cazip bir kütüphane açılmasını istiyoruz.

SERPİL BÜŞRA NAMLI KİMDİR?

Serpil Büşra Namlı, Bursa doğumlu, sosyoloji mezunu ve aktif olarak İstanbul Üniversitesinde siyaset ve kamu yönetimi bilimi okuyor, evli ve 2 çocuk annesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı yapmış ve 3 yıl da AKP İl Kadın Kollarında Başkan Yardımcılığı görevi yaptı. Dilara POLAT