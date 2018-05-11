Şampiyon ailenin en büyük efsanesi: Taşkın Kahveci

-HAKAN YAĞCIOĞLU: Şampiyonu, seni tanıyoruz ama bir kez de kendi dilinden kendini tanıtır mısın ?

-TAŞKIN KAHVECİ: 2 Ocak1980 Kocaeli doğumluyum. İlkokulu Mimar Sinan Okulu’nda, Orta Okulu Tüpraş 50. Yıl Lisesi’nde okudum. Liseyi de Atatürk Anadolu Lisesi’nde bitirdim. Üniversiteyi Konya’da Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladım. 2006 yılında beden eğitimi öğretmeni oldum.11-12 yıllık beden eğitimi öğretmeniyim. 2013 yılında 18 Mart’ta evlendim. 2 çocuğum var. Biri kız, biri erkek. Büyük olan, yani kızımın adı Hira Zeynep Kahveci. Oğlum ise Göktürk Hamza Kahveci. Eşim de Tüpraş 50.Yıl Anadolu Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni. Kendisi eski atletizm Türkiye şampiyonu. İsmi Ayşegül Kahveci.

-H.Y. : SPOR YAŞANTINI ANLATABİLİR MİSİN?

-T.K.: Ben 7 yaşımdan beri spor yapıyorum. Antrenörüm aynı zamanda babam olan Aşkın Kahveci sayesinde spora başladım. Diğer kardeşlerim gibi ben de, babam sayesinde erken yaşta spora başladım. 5 kardeşiz ve hepimiz sporun içindeydik. Ben de ağabeyim, ablam gibi, 7 yaşında spora başladım. Aynı zamanda futbol da oynuyordum. Kağıtspor’da başlamıştım futbola. Tabii futbol oynarken, aynı zamanda da Tekvandoya devam ediyordum.15 yaşına kadar Tekvandoda da iyi bir noktaya geldiğimde, babam artık bir seçim yapmam gerektiğini söyledi. Ben de hayatımda ilk kez babama karşı çıkıp, ‘futbol’ dedim. Babam da futbol antrenörüme gidip, ‘Yeteneği var mı ?’ diye sorunca, hocam da ‘sol ayaklı, yetenekli ama herkesin bildiği gibi torpilin varsa, bir yere gelirsin, eğer torpilin yoksa boşuna uğraşmayın’ deyince, Tekvandoda ilerlemem gerektiğini söyledi.

KARARIMDAN HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM…

Aldığım kararda, çok şükür, pişmanlığım olmadı. Tabii ben, ikisini de bir arada yürütüyordum. Belli bir süreden sonra babam artık Tekvandoya yoğunlaşmam gerektiğini söyledi. Önümün açık olduğunu söyledi. Babam yetenekli adamı görür ve bu adam yeteneklidir derse, gerçekten yetenekli çıkar. İlk derecem, 1992 Tekvando miniklerde Türkiye üçünlüğüydü. 1995 tekvando gençlerde Bursa’da Türkiye şampiyonluğu geldi. Bu başarılardan sonra yurt dışına gidemedim. Milli takım seçmelerinde büyüklerden biriyle dövüştürdüler beni. Bir sene sonra tekrar Türkiye şampiyonu oldum. Bu sefer de babam götürmedi. Milli takım antrenörü Aşkın hoca oğluna torpil yaptı gibi söylentiler oluşmasın diye, beni götürmedi. O sene hırslandım tabii. Kick Boks’a da başlamıştım. Kick Boks büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Babama sitemlerim oldu arada, ama aldığı kararlara hep saygı duydum. Diğer arkadaşım da gayet iyiydi ve o da şampiyon oldu. Ben de o sene (1997) Kick Boks’a gittim.

TEKVANDO DERECELERİ…

-1997 gençlerde, İngiltere’de dünya üçüncüsü oldum.

-1998 büyüklerde İstanbul’da Avrupa şampiyonu oldum. (Türkiye’de Kick Boks tarihinin ilk Avrupa şampiyonu)…

-2007 yılına kadar gittiğim her şampiyona iyi derecelerle döndüm.

-Tekvandoda 2001 yılında Almanya büyüklerde Avrupa üçüncülüğü kazandım…

-2003 yılında Avrupa ikincisi oldum…

-2005 yılında Avrupa şampiyonu oldum (Finlandiya)…

KİCK BOKS DERECELERİ…

-2004 Kore’de Dünya dördüncüsü oldum…

-2002 yılında İtalya’da dünya şampiyonu oldum.

-2003 yılında İtalya’da dünya üçüncülüğü.

-2002 yılında Rusya’da dünya şampiyonu oldum.

Bir yıl ara vermek durumunda kaldım. Dört buçuk ay çok sıkı bir idman programıyla çalıştım. Sabah 6 çift, öğlen 2 çift idman ve akşam çift idman akşam da iki saat ringde idman yaptım. Haftada, (pazar günü) hariç, her gün idman yaptım. Amerika’ya gittim ve Dünya Şampiyonu oldum.

-2004 İsviçre’de dünya ikincisi oldum.

-2005 yılında Rusya ‘da dünya üçüncüsü oldum.

-2007 yılında İngiltere’de dünya üçüncüsü oldum.

17 sene Kick Boks’ta dövüştüm. 15 sene üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Hiç yenilmedim. Tekvandoda 7 defa Türkiye şampiyonu oldum. 2007 yılına kadar aktif olarak spor yatım. 2007 yılında öğretmen oldum.

AMERİKAN VATANDAŞLIĞI TEKLİF ETTİLER… KABUL ETMEDİM…

-H.Y.: Destek alamadığın için herhangi bir burukluk yaşadın mı?

-TAŞKIN KAHVECİ: 2003 yılında, Clinton yönetimindeki Amerika’da Dünya şampiyonu olunca, Amerikan vatandaşlığı teklifi aldım. O dönemlerde kazandığım başarıların pek haberi yapılmadı. Sadece senin dışında ağabey. Her zamanki gibi, ulusal basında, futboldan sonra sayfaların en köşesinde küçük bir haberim yer aldı o kadar. Eksik olma, sen ve Zafer (Onar) ağabey haber yapmıştınız iki sayfa. Vatandaşlık teklifi aldım. Bir yandan gurur duydum. Başka bir ülke adına dövüşme fikir gururlandırdı beni, ama ben milliyetçi bir insanım. Ülkemi çok seviyorum. Ben de, ailem de aynı şekilde. Babama böyle bir teklif gelince ve benimle paylaştığında, hiç düşünmeden reddettim. Hiç bir zaman pişman olmadım. Sonuçta Ay Yıldızlı bayrak benim için şeref. İstiklal Marşı okunurken ki duygularım ve ilk şampiyonlukta döktüğüm gözyaşını hayatım boyunca dökmemişimdir.

TESİS PROBLEMİMİZ HAYLİ FAZLA…

-H.Y.: Kent ve ülke sporunun en önemli sorunu nedir ?..

-T.K.: Biz sporda çok iyiyiz. Tesisleşmede problemimiz var. Şans verilmiyor. İyi yönetilmek gerekiyor. İyi hocalarla anlaşmalar yapılmalı. Bu konuda zayıfız diyebilirim.

-H.Y.: Neden öğretmenliğe karar verdin?

-T.K.: Zaten beden eğitimi öğretmenliği okumuştum. Kendim gibi yetenekli gençler bulmak derdindeydim. Hayatımızı da bir şekilde sürdürebilmek gerekiyor. Sonuçta 27 yaşıma gelmiştim. Antrenörlüğü belli süre hiç düşünmedim. Çünkü spora o kadar destek yok. 1998’de Avrupa şampiyonu olduğum da, Konya adına dövüştüm. Körfez’de kimse sahip çıkmadı. Geldikten sonra ancak sahip çıktılar. Avrupa şampiyonasına gittiğimde, harçlık dahi verilmedi. O dönemde Haldun ağabey (Alagaş) vardı sağ olsun. Sizin gazetede dedi ki ‘ Bana sahip çıkılmadı. Bari Taşkın Kahveciye sahip çıkılsın !..’. Ama o da fayda etmedi. Her zaman söylerim Kocaeli’nin kendi sporcularına sahip çıkılmıyor. İl dışından madalyalar getiriyoruz. Bu kentin bünyesinden çıkan Haldun ağabey gibi, benim gibi, Kocaeli’ne ve Körfez’e getirilen madalyanın haddi hesabı yok. Biz tabii ki bunu maddi olsun diye yapmıyoruz. Ülkemiz için yapıyoruz. Ama en azından gerekli ilgi ve alakayı görmek istiyoruz. Onu da bize bazen gösteriyorlar, bazen göstermiyorlar. Hayat böyle devam ediyor...

H.Y.: 200’den sonar neler yaptım?

-T.K.: 2007’den beri ara verdim. Belli bir süre ara vermiştim. Müsabakalara gitmiyordum. Milli takım antrenörlüğü yapıyordum. Sadece milli takımda görev alıyordum. Daha sonra işte Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, babam ve benimle görüştü. Körfez’de spor başkenti projesiyle beraber, salon sporlarında sadece futbol değil, diğer salon sporlarını aktifleştirmek. Bunlardaki sporcu sayısını çoğaltmak gibi projemiz olduğunu söylediler. Bizde tekvando olsun, Kick Boks olsun bir konuda her türlü faydayı sağlamaya hazır olduğumuzu söyledik. Şimdi orada antrenörlük yapıyorum. Ben salon sporları antrenörlüğü yapıyorum. Diğer branşlara da bakıyorum. Bizim amacımız küçük yaş gruplarını alıp yetiştiriyoruz. Yeni Taşkın Kahveciler, Haldun Aladaşlar çıkarmaya çalışıyoruz. Hocalarımız kaliteli, işini bilen, hem de milli takımda derece almış çocukların örnek alacağı sporcular. Belediyenin bu güzel projesini biz de destekliyoruz. Bu sene 2018’de masterlarda tekvandoya dönüş yapacağım, öyle bir karar aldım. Yaş ilerliyor, ama milli takım çok önemli ve bayrak başka bir duygu. Maddiyat düşünmüyoruz. Tamamen orada şampiyon olup, Ay Yıldızı bir daha dalgalandırmak istiyorum.

- H.Y.: Çocukların nasıl, yeni Taşkın’lar geliyor diyebilir miyiz ?..

-T.K.: Birisi iki buçuk yaşında, diğeri de beş aylık. Çocukları Tekvandocu ya da Kick Boksçu yapacağım. İkisinden birisi mutlaka olacak. Kızımın Maşallahı var. Herkesin kendi çocuğu kendisine tatlıdır, ama ben gerçekten o yeteneği görüyorum. Sürekli salona antrenmana götürdüğüm, için bir yetenek var hissediyorum onu. Tekvandoyu da seviyor ve çok hoşuna gidiyor. Tekvando elbisesi aldık ona. Salonda antrenmana, diğer çocuklarla beraber giriyor ve onlarla çalışıyor. Pratiği çok iyi. Büyük ihtimalle Tekvandocu olur. Bu ismi bir yere not alın. İnşallah ilerde iyi yerlere gelecektir. Geleceğin olimpiyat şampiyonu olacaktır, bu kadar iddialıyım. Kick Boks şu an da üniversite oyunlarına girdi. Mortal Combat oyunlarında var. Şu anda İslam Oyunları’nda ve diğer olimpiyatlarda olması için bastırılıyor. Yani 2024 düşünülebilecek bir tarih. Olursa da, biz artık sporcu olarak olamadık, ama belki antrenör olarak oralarda olmayı arzuluyoruz.

-H.Y.: Eğitim hayatına başladığındaki bakış açınla, öğretmen olduktan sonraki bakış açın arasında farklılık var mı ?..

-T.K.: Vurduğun zaman maksimumu alamıyorsun. Ben onu görüyorum. Alaylılarda şu var: Ezberlenmiş bir sistemden geliyor ve duyguyu da veriyor. Akademisyenlerde o duyguyu bulamazsınız. Bizim Türk insanı duygusuz yapamaz. Bu bütün sporlarda aynı. Futbolda da aynı basketbolda da aynı. Bilimsel elbette ki olacak, ama kesinlikle tecrübe de olacak.

H.Y.: Dünyanın her yerini gezmiş bir sporcu olarak, oradaki insanların bakış açısıyla, Türk insanın bakış açısı arasında farklılık var mı ?..

T.K.: Tabii ki çok farklı. Biz duygusal bakıyoruz. Bir işi yaparken, ne iş olduğu önemli değil, duygusallık katıyoruz. Bu bazen zarar da verebiliyor, ama o olmadan da olmaz. Peynir ekmek yiyerek de Dünya Şampiyonu olunur. Ama nasıl olunur, manevi duygular olduğu için olunur.

(BURADA SÖZÜ, BABASI, ŞAMPİYONLARIN HOCASI AŞKIN KAHVECİ ALIYOR VE YÖNETEMELİKLE İLGİLİ BİLGİ VERİYOR…)

-H.Y.: Türkiye’de ödül yönetmeliği nasıl Aşkın hocam?

-Aşkın kahveci: Türkiye’de Turgut Özal zamanında ödül yönetmeliği geldiği zaman, rahmetli Naim Süleymanoğlu’nu da getirip, ödül yönetmeliği de çıkardığı zaman, o ana kadar Türkiye’den Avrupa şampiyonu çıkması, Dünya Şampiyonu çıkması, bir mucize gibiydi. Bu ödül yönetmeliği çıktı, teşvik ödülü çıktı vs… Daha sonra çığ gibi Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkarmayı başardık. Çok şampiyon çıkınca da ödülleri kesmeye başladılar. Bu karar, bazı sporcuların sporu bırakmasına sebep oldu. Spor branşları arasında olimpik olan olmayan gibi kategoriler oluşturuldu. Mesela Dünya Şampiyonu oldun, 40 bin lira alacaksın, ama kategorize edildiği için, 10 bin lira alıyorsun. Böyle olunca da sporcular 2 sene çalışıp dayak yiyorlar, sıkı antrenman programı alıyorlar, karşılığı olarak bu parayı alınca da ister istemez sıkılıyorlar ve bırakıyorlar sporu. Taşkın’ın erken bırakmasının temel sebeplerinden birisi bu. Emeğinin karşılığını görememek... İkinci bir genelge çıkarıldı. Mesela senin sıkletinde dokuz kişi var maç yapıyorsun, ödül alamıyorsun. On kişi olması gerekiyormuş şampiyonada. Ödül yönetmeliğinden yararlanamıyorsun. Eskiden olsa bana şu an bir daire verirlerdi, araba verirlerdi. Ben sabahları kalkıp, 7 kilometre koşuyorum, antrenman yapıyorum. Ama ödül yönetmeliğine bakıyorum, elde sıfır. Taşkın’ın ve diğer sporcuların bırakmasının sebebi bu…

(Yeniden talkın Kahveci’ye veriyoruz sözü)…

H.Y.: Şükran, Soner , İnanç, Arda ve Coşkun’un içinde bulunduğu bir şampiyona yapılsa, kim kazanır?

-T.K.: Coşkun ağabeyim kazanır.Ağabeyim benim idolümdür. Kesin Avrupa şampiyonu olurdu. Ben Tekvando yaptığımda idolüm ağabeyimdi. Soğukkanlıdır, teknikleri çok iyidir. Ağabeyimle maç yaptığımda hep o ağır basar. Benden daha yetenekli diyebilirim. Kardeşler olarak yetenekliydik zaten. Hepimiz bir şeylerle uğraştık. Bunda tabii babamın da katkısı büyük. Yaklaşık 50-60 öğrenci gönderdi milli takıma. Babam hep dost biriktirdi. Maddiyat hep ikinci plandaydı…

HEDEFİM DÜNYANIN ZİRVESİNE SPORCU ÇIKARMAK…

-H.Y.: Bundan sonrası için hedeflerin neler ?

-T.K.: Ülkeme hizmet etmek istiyorum. Gençlik spor bakanlığına geçmek ve il spor müdürlüğünde olmak istiyorum. Açıkçası o kriterlerin fazlası var bende. İki branşta da Dünya ve Avrupa derecelerim var. Tekvando ve Kick Boks’u bir arada yapan kimse yok. Tekvando ve Kick Boks zıt sporlar. Birisinde surata yumruk var, diğerinde bacağa tekme var. Çok şükür hiç karıştırmadım birbirine. Hep profesyonel baktım. Öğrencilerime de söylerim bazen. İsteksiz olabilirsiniz ama yapmak zorundasınız. Ben sporcu olmasaydım muhtemelen kahve köşelerinde olurdum. Şu an arkadaşlarım çoğu bu durumda. Lise hayatım hep çalışarak geçti okul salon antrenman vs... Çevremde o saygınlığı görüyorum.

Bu sebepten kriterleri taşıyorum, ama torpilim yok olmadan da zor olduğunu biliyorum.

-H.Y.: Çocuklara tavsiyen nedir ?

-T.K.: Hem eğitimci olarak hem antrenör olarak şunu söyleyebilirim ki, hayatlarını düzen üzerine kurmaları gerekir. Ahlak çok önemli. Anne babalar bu konuda çok hassas olmalı. İlk eğitim ailede başlar sonuçta. Yeni sistemin getirdiği çocuklukta her şey hazır olduğu için, çocuklar hemen sporu bırakıyorlar. Video oyunları sadece sanal. Oturduğun yerdesin sonuçta. Hareketsiz ve beyin yoruluyor. Hiç bir yararı yok. Ben de bazen çocuklarım istediği zaman bilgisayarı vermek zorunda kalıyorum, ama yarım saat, yirmi dakika, fazlası yok. Ölçü koyuyorum. Teknoloji lazım ama fazlası zarar. Çocuk enerjisini atamıyor. Şiddet uyguluyor, zarar veriyor. Hiperaktif çocuklara tekvando sporunun yüzde yüz katkısı var. Herkes sağlıklı bir birey olabilir. Herkes şampiyon olamaz, ama sporcu olmak mümkün. Aileler bu konuda sık sık teşekkür ediyorlar. Bu hevesle idmanlara özel olarak getiren aileler var. Zamanla bu çocuk üzerindeki bu mutluluk, okul başarısını etkiliyor. Yaşamını etkiliyor, bu da bizi mutlu ediyor. Salonda kurallar içerisinde kavga ediyorlar, maç sonrası da birbirilerini tebrik ediyorlar.

ŞEVVAL ÇOK GENÇ… ‘BEN OLDUM’ DEMEMELİ…

-H.Y.: Şevval Yarar için ne söylemek istersin?

-T.K.: Şevval’in maşallahı var. Çalışmalarına devam ederse, önü açık. Şu an yaşı genç: ‘Ben oldum’ dememesi gerekir. Biz hep destek veriyoruz. Ama ‘ben oldum’ derse, kendini bitirir. Benim başarımın temel sebebi buydu. Alttan da çok güzel çocuklarımız yetişiyor. Bir gün sizleri belediyenin spor tesislerinde ağırlamak ve çocuklarımızı tanıştırmak isterim. Bir kaç çocukla yapacağınız röportaj, belki onları daha da hevesli kılar.

-H.Y.: Kocaeli sporunun en büyük hatası neydi sizce ?

-T.K.: Kişisel çekişmelerimiz. Bizim salonlarda sahalarda en büyük sıkıntımız tamamıyla kişisel çekişmelerimiz. İşi sadece hocalara ve sporculara bıraksalar daha büyük başarı gelir. Ben buna inanıyorum. Kişisel menfaatler olmasın. Kocaeli gerçekten tamamen sporun hammaddesi gibi. Büyükşehir çalışıyor sağ olsun, tesisler falan çok güzel, ama işi bilene bıraksınlar.Menfaatler bitirir bizi…

BÖL PARÇALA YÖNET!

-H.Y.: Kocaeli Üniversitesi’nin mülakatsız öğrenci alımına yorumunuz nedir?

-T.K.: O başlı başına yanlış. Beden eğitimi bölümünün öğrencileri mülakatsız alması yanlış bir karar. Sadece puanla alıyor. Hayatlarında hiç spor yapmamış insanlar ilerde çocuklar eğitim verecekler, böyle bir şey olabilir mi ?.. Bunların sporcu yetiştirmesi imkansız. Sporcunun çektiği çileyi, çalışma koşullarını bilecek ki, ancak sporcu yetiştirsin. Mektepli olup, sporcu yetiştirmek zor gerçekten. Üniversite biraz halka inmeli. Şehrin havasını soluması gerekir. Şehirden ayrı kalmamalı. Sokağa inmedikçe, bu iş olmaz. Üniversite, belediyeler ve spor adamlarının kenetlenmesi lazım. Kenetlenmezsek bizi ayırırlar…