18 yaşındaki şampiyon tenisçimiz Ömer Berk’in başarı öyküsü…

2000 doğumlu genç bir tenis şampiyonu... Ömer Berk Görgün… Körfez doğumlu, halen yuvam Akarca’da yaşıyor… Tüpraş emekli kimya mühendislerinden Mustafa Görgün’ün oğlu… Doğal olarak Tüpraş Siteleri’nde büyümüş ve orada tenis kortlarında top toplayarak, bu spor branşıyla tanışmış. Tüpraş İlköğretim Okulu’nda okurken, spor branşlarıyla tanışması, Tüpraş sitesinde ücretli kurs olarak gerçekleşmiş. Bu arada tanıştığı ilk antrenörü Mehmet Arslan, onun masa tenisinden çok, vücut yapısı nedeniyle tenise yönelmesini istemiş. O zaman, sitedeki özel turnuvalarda büyüklerle oynamaya başlayan Ömer Berk, kedini geliştirmeye devam etmiş ve büyükleri de yenmeye başlayınca, bu spor dalıyla uğraşmaya karar vermiş. 10 yaşından sonra da yönünü bu dala devirmiş…

DOĞA KOLEJİ’NDEN CAHİT ELGİNKAN, HALK EĞİTİM MERKEZİ VE İTK’YA UZANAN YOL…

Tenis şampiyonumuz Ömer Berk, eğitim konusunda da hareketli bir hayat sürmüş. Ömer Berk, Tüpraş İlköğretim okulu, Doğa Koleji Ortaokulu’ndan sonra şu anda eğitimini tamlamaya hazırlandığı Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nde okumuş. Ömer Berk, şimdi Amerika’dan burs almak için sınavlara hazırlanırken, bir yandan da üniversite sınavları öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Yolu İTK ile buluşan Ömer Berk, burada ilk olarak Gökhan Uluç tarafından çalıştırılmış. Sonra sırasıyla Ali Yüksel, Nika Kakulia ile çalışan sporcumuz, şu anda Ali Kolburan tarafından eğitiliyor. Tenise tamamen bağlanan şampiyon, İTK’da kondisyoner olan Engin Gözaçan ve Turgut Demirkıran ile çalışmalar yapmış. Kendisi sürekli geliştirmiş, Kakulia’dan sonra Gökhan Uluç ve Ali Kolburan ile çalışmış.

METİN TÜREDİ BAŞKANIM, TEK DESTEKÇİM…

Ömer Berk Görgün, aslan paylarından birini İzmit Tenis Kulübü Başkanı Metin Türedi’ye ayırıyor. Metin Başkan, onun maddi olarak ve manevi olarak destekçisi olmuş ve olmaya da devam ediyor. Tabii ki en büyük destekçisi ise babası Mustafa Görgün ve ailesi. Ağabeyiyle ve Down sendromlu ablasıyla açık yaş farkı var. Tüpraş’tan kimya mühendisi olarak emekliye ayrılan Mustafa bey, doğduğundan beri hep yanında olmuş ve özellikle tenis konusunda büyük fedakarlıklara katlanmış ve katlanıyor. Ancak tabii ki bir veli olarak, oğluna sunacağı imkanlar kısıtlı. Tenis ucuz bir spor değil. Raketi 900 lira, kıyafetleri ise biraz daha uygun. Turnuvalara giderken cebinde ne var ne yok harcıyor. Destek mi?... ‘Yok’a yakın…

AMERİKA’DAN BURS PEŞİNDE!

Maalesef diğer Türkiye gençleri gibi, o da Amerika’dan burs kapma hayaliyle yaşıyor ve geceli gündüzlü bir çalışma içerisinde bulunuyor. Ülkesine teniste hizmetler vermek isteyen bu genç şampiyon, bürokrasi çarkı, spora duyulan ilgisizlik nedeniyle bir ara neredeyse sporu bırakmaya bile karar verir gibi olmuş. Bunu söylerken bile gözleri kızarıyor. Haklı bir isyanı içerisine yaşıyor. Ülkesine halel gelmesin diye Amerika’daki bursluluğu sanki biraz suç gibi addediyor. Ama çaresizliğini de açık açık sergiliyor. Yükü ağır. Down sendromlu bir abla, yaş farkı hayli yüksek olan bir ağabey, teniste şampiyon olabilmek. Bu gel-gitler arasında hiç bocalamıyor. Her birini yerli yerine oturtmuş ve geleceğini planlıyor. Babasını, annesini, ailesini çok seviyor. ‘Yok’u bilen bir çocuk…

İDOLÜ ROGER FEDERER…

Dünya eninin bir numaralı ismi Roger Federer, Ömer Mert Görgün’ün de hayallerini süslüyor. Kendine idol olarak onu seçmiş. Futbol, basketbol, yüzme eğitimi almış biri olarak, tenisin efsanesi Roger Federer’e ayrı bir yer ayırıyor. Şampiyonalar nedeniyle adeta tek başına küçük yaşta büyümüş bir genç Ömer Berk ve spor yaşantısının disiplini nedeniyle özel hayatına da ara vermek durumunda kalabiliyor. Yani diğer şampiyonlar gibi, bir bedel ödüyor. Bunu da seve seve yapıyor. Şimdiden birçok ülkeye açılmış. Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Lübnan, Almanya, Fransa ve İspanya’da birçok şampiyonalara katılmış. En yakın arkadaşı ise okul arkadaşı da olan Emre Yaşar ve Alperen Şimşek. Hedefi, tenis yaşamını daha da geliştirmek ve akademik kariyerle birleştirerek, şampiyon bir tenisçi olmayı sürdürebilmek. Bunun için de Amerika’dan alacağı bursa çok önem veriyor.

ÇOK ÖZEL TEŞEKKÜRLERİNİ İLETİYOR…

Centilmen ve yaşına göre son derece olgun olan Ömer Berk Görgün, kendine emek verenlere teşekkürü borç biliyor. Yukarıda saydığımız kendini yetiştiren eğitmenlerinin yanı sıra, Tenis Kulübü’ndeki başkanı Metin Türedi ve eşi antrenör Havva Türedi ile kulüp emektarları İmran Türkoğlu, İbrahim Aytekin, Sezen Gözaçan’a da özel teşekkür ediyor. Yine okul hayatında ve eğitiminin gelişmesinde rol oynayan Okul Müdürü Ayhan Erin, Müdür Yardımcıları Mehmet Avcı ve İhsan Ertürk’e teşekkür ediyor. Takım kurup okullar arası müsabakalara katılabilmeyi sağlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Aydın ve yardımcısı Ferhat Yüksel’i çok seviyor.

SON MERSİN BAŞARILARI VE DOLAYLI DÜNYA İKİNCİLİĞİ…

Son olarak Mersin’de yapılan okullar arası müsabakalara Halk eğitim Merkezi takımında yer alarak olarak katılan Ömer Berk Görgün ile takım arkadaşları Denizhan Ergün, Hilmi Egemen ve İsmail Ata Çankaya, Ferhat Yüksel öncülüğünde turnuvayı 2’nci tamamladı. Burada takım, finale kadar çıkıyor ve maalesef finalde, geçen yılın Dünya Şampiyonu Okyanus Koleji’ne yeniliyor. Türkiye ikincisi oluyorlar ve tabii ki Dünya Şampiyonu’na yenildikleri için kendilerini doğal olarak da dünya ikinciliği almış gibi hissediyorlar. Ama Ömer Berk Görgün inançlı, azimli, bedel ödüyor ve bunun karşılığını almak istiyor. Yani Okyanus’ta boğulmaya niyeti yok…