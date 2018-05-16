Yay-Sat İzmit Başbayi | Bizi size ulaştıranlar

Yaysat İzmit Başbayi Medet Başlılar ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kocaeli’deki yerel ve ulusal gazetelerin dağıtım sisteminden bahseden Başlılar, her gece 600 kilometre yol kat edilerek Kocaeli’nin her noktasına düzenli bir şekilde gazetelerin ulaştırıldığını anlattı.

Kocaeli’de yazılı basın sizce nasıl?

Gazete okuma noktasında Kocaeli, Türkiye standartlarının çok üzerinde. Bunun en belirgin özelliği, Türkiye’nin en güçlü grupta bulunan yerel gazetesi KOCAELİ’dir. Kocaeli halkının düzenli gazete okuma alışkanlığı vardır. Bu da geçmiş yıllardan beri gazetelerin düzenli, ciddi ve halk ile beraber oluşundan kaynaklanmaktadır.

İnternet, yazılı basını nasıl etkiledi sizce?

İnternet ortamını yok sayamayız. Ancak halkın gazetelere olan ilgisi hiç kesilmeden devam etmektedir. Örneğin Kocaeli’de her gün yüz bin gazete satılıyor. Bu sayı hiç düşmeden devam etmektedir. Bu da herkesin gazeteye olan güveninden kaynaklanmaktadır.

Dağıtımda öncelikle neyi hedef alıyorsunuz?

İki önceliğe dikkat ediyoruz. Birincisi; market, büfe ve gazete satış yeri açılmadan önce bizim orada olmamız gerekmektedir. Onun için tüm gece boyunca dağıtım işinin bitmesini hedefliyoruz. Okuyucu bayiye gittiğinde günlük gazeteyi karşısında bulmayı amaçlıyor.

YEREL GAZETELERE ÖNEM VERİYORUZ

İkincisi; yerel gazetelere çok önem veriyoruz. Onlar bu kentin markalarıdır ve onlar bu desteği hak eden kurumlardır. Kısacası onları yaşatmak mecburiyetindeyiz. Biz dağıtıcılar, okuyucular kendi şehrinin markalarına sahip çıkmamız gerektiğini biliyor ve bu şekilde görüyoruz.

Gazeteleri nerelere kadar dağıtıyorsunuz?

Şehirler yeniden yapılanıyor. Yeni siteler, yeni yerleşim yerleri kuruluyor. Şehrin değişen bu yapısına bizler de anında uyum sağlamak zorundayız. Her yeni oluşum içine bizler de dahil oluyoruz. Okuyucu marketine gittiğinde ekmeğini, gazetesini karşısında görmesi gerektiği bilinci içindeyiz.

Bu işin zorluğu nedir?

Zor olmayan hiçbir iş yoktur. Bizim açımızdan işin zorluğu yoktur. Biz zorluğu iş olarak gördük. Bize zor gelen yanı, yeni kurulan bir mekana gazete vermek için gittiğimizde mekan sahibinin ‘gazete satmak zor ve takip etmek gereken iş’ diye almak istememesidir. Hizmete talip olan kişinin ‘Bu iş zordur’ dememesi gerektiğine inanıyoruz.

Kocaeli’de dergiler ne durumda?

Önemli bir konu bu. Bir ilin dergisi o ilin aynası gibidir. Şu anda Kocaeli’de basılıp bayiden satılan Kocaeli Life ve Kocaeli Time diye iki adet dergi vardır. Bu dergiler içerik olarak ulusal dergilerle yarışabilecek düzeyde dergi kalitesindedir. Yukarıda da sözünü ettiğim gibi bin bir emekle piyasaya sürülen bu dergileri yayımlayan ekipleri kutlamak isterim. Onlar şehrimize ayna tutanlardır.

DESTEK OLMALIYIZ

Başta okuyucularımız ve Kocaeli halkımız olmak üzere, biz dağıtıcılar onlara çok destek olmamız gerektiğine inanmaktayım. Kocaelili olmanın gereği olarak günde bir gazete ve ayda bir yerel dergi bayiden almak gerektiğine inanıyorum.

Okuyucularınıza ne demek istersiniz?

Ben onların mutluluğu için kaliteli hizmet üretmenin gayreti içindeyim. İmkanı olanı kahve içmeye davet ediyorum. En iyi hizmet tanışarak yapılanıdır.