Derince Yay-Sat bayisi | Bizi size ulaştıranlar

Mesleğe nasıl başladınız?

Ben bu mesleğe 1982 yılında babamla birlikte başladım. Bu 36’ncı yılımız. Yanımda iki oğlum da çalışıyor. Birlikte işimize devam ediyoruz. Bu iş artık onların da mesleği haline geldi.

İşleriniz nasıl ilerliyor?

1980-90 yılındaki gibi yazılı basında tirajlar kan ağlıyor. Yerel gazeteler ulusal gazetelere göre daha iyi durumda. Yerel gazetelerin çok fazla tiraj kaybı olmadı. Yerel gazeteler okunuyor ve hala etkili. Benim bölgem Derince ve Çayırova. 6 araç ve 13 elemanla 325 gazete dağıtıyoruz. Ulusal gazetelerin payı 17 bin gibi tiraja ulaşıyor yerel gazeteler ise hafta içi benim bölgemde 3 bin 500 hafta sonu ise 4 bin e yakın tirajları oluyor. 2 buçuk saatte okuyuculara gazeteyi ulaştırıyoruz.

İşleriniz geçmişe göre nasıl?

Eski işler yok. Gazete artık para kazandırmıyor. Baba mesleği olduğu için yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi para kazanmak değil, bunu bir sorumluluk olarak yapıyoruz. Basın Türkiye’de hala söz sahibi. Kamuoyunu yerel gazeteler çok etkiliyor.

Gazetelerin okunma oranlarını arttırmak için sizce neler yapılmalıdır?

Gazetelerin okunma oranlarını arttırmak için hükümet vatandaşlara gazete okumaya alıştırmalı. Gazete okuyan insan kitap da okur. Okullara gazete alınıp öğrencilere okutulmalıdır. Eskiden öğrenciler okullara gazete alıp götürüyor ve gazete okunması için ayrı bir ders gibi eğitim alıyorlardı. İnternet, gazetelerin okunmasına engel deniyor ancak alakası yok. Öyle olsa Avrupa’da gazete kalmazdı.