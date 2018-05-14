Ekmeğini tırnaklarıyla kazanan ve bu dünyaya ait olmayan bir adam: Musa Karayel

Uzun süredir, spor camiasında dillerde dolaşan bir ‘Karayel efsanesi’ var…

“Beyefendi bir insan…”

“Parada pulda hiç gözü yoktur…”

Bu dünyanın insanı değildir…

Bu sözlerin birçok değişik kişiler tarafından aynı kişiye söylenmesi, beni onunla tanışmaya itti…

Meraklandım ve temas kurdum…

Facebook’ta tanıştık…

Sonra da arkadaşlığımıza yön verdik…

Umre’ye gitti…

Geldi…

Ve söyleşimiz yeni binamıza nasip oldu…

İşte o söyleşi ve işte benim tanıdığım adam gibi adam ve iş hayatının kirletemediği, kirletemeyeceği Musa Karayel…

SANAYİYE YÜRÜYEREK GİDİP GELİRDİK…

-HAKAN YAĞCIOĞLU: Bize kendinizi tanıtır mısınız?

-MUSA KARAYEL: 1.1.1977 Kışlaköy İzmit doğumluyum… Ama asıl doğum tarihim 16 Haziran 1977’dir… Babam nüfusa kaydımı bu şekilde bildirmiş… Öz be öz kandıra çocuğuyum… Ailem Kandıra’dan geliyor… İlkokulu İbrahim Süreyya İlkokulu’nda tamamladım. Ortaokulu 42 Evler’deki Türk Pirelli Ortaokulu’nda bitirdim.

-H.Y.: İş yaşamınızdan bahseder misiniz?..

-M.K.: 1988 yılından beri İmsan ve sonra Baymak olarak değişen şirkette çalıştım. 5-6 yıl burada çalıştım ve mesleğimde formenliğe kadar yükseldim. 2009’da Karayel Metal’i kurdum ve kendi işimin başına geçtim. 2013’te adı Karayel Çelik oldu. Şu anda bu firmanın sahibiyim. Askerliğimi Tokat (acemi) ve Hatay Reyhanlı’da tamamladım.

-H.Y. Evlilik hayatınız nasıl oldu?..

-M.K.: 2006’da Melike hanım ile tanıştım ve evlendik. O da Kandıralıdır… 3.5 yaşında Tuğba ve 9.5 yaşında Irmak isimli iki kız evladım var. Allah bağışlarsa…

ÖZMER’DE TEKVANDO İLE SPORA BAŞLADIM…

-H.Y.: Spor yaşantınızdan da söz eder misiniz?

-M.K.: Bekirdere’de faaliyet gösteren Özcan Mermer hocanın sahibi olduğu Özmer Spor Salonu’nda Tekvando ile spora başladım. 5 yıla yakın burada spor yaptım ve ayağımdan sakatlıklar geçirdim. Bunun sonucunda da sporu bıraktım. İşi bir Tekvandocu olabilirdi. Yeteneğim vardı. Ama kısmet. Daha sonra Tavşantepespor ile tanışıklığım oldu. Zaten başkan da yöneticiler de mahalle arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarımdı. Aynı kaptan yemek yiyorduk. Beraber büyümüştük. Duyarsız kalamazdım. 2015 yılında bana başkanlık teklifi geldi. İbrahim Efe kardeşime (şu anda mahalle muhtarı ve aK Parti aday adayı) ‘Hayır’ deme lüksüm olamazdı. Kabul ettim. Mahalleden yakın arkadaşlarım Mehmet Ümit, Serkan Kardaş, İbahim Efe, Remzi Duru, Fikri Rende, İbrahim Topuz ile el ele verdik. Yükün altına girdik.

TESİS…TESİS…TESİS…

-H.Y.: Tavşantepe’deki görevinizle ilgili ne düşünüyorsunuz?..

-M.K.: İlk kez size söylediğim gibi, görevi bırakıyorum. Geri dönüşüm de mümkün değil. Söz ağzımdan çıktı. Ben bu iki yıllık süre içerisinde görevimi yapabildiğim kadar yaptım, ama bundan sonrası için faydalı olamayacağım ortada. Çünkü iş para işi değil. İş tesisleşmede… Takımı şampiyon yapmak öyle zor bir şey değil. İki dakikada halledersiniz. Ama ya sonrası !.. Kalıcı hiçbir şey yapamadıktan sonra çocuklara spor yaptıramadıktan sonra, Tavşantepe’ye nasıl bir faydam olabilir ki… Tesisin olmadığı yerde spor olur mu?

CEPHANELİK’TE 6 TAKIM BİR ARADA İDMAN YAPIYOR…

-H.Y.: Tesis sorunu en öndeki sorun diyorsunuz…

-M.K.: Kesinlikle öyle. Tamam belediyeler tesisler yapıyor ama yetmiyor. Kentin nüfusu ve göç durumu ortada. Yetmez de zaten. Cephanelik Stadımız var. Bize yakın. Ama aynı anda tam 6 takım birden idman yapıyor. Ben bu ortamda başkanlık yapacağım ve bir komediye ortak olacağım. Böyle şey olmaz. Benim anlayışımıza sığmaz. Tesis olmayan yerde de kupa alsanız ne olur, almasanız ne olur?.. Bu durum benim enerjimi bitiriyor. Kolay yorulmam ama bu sorunlar spor başkanı olarak beni yordu… Siyasi konulara kesinlikle girmem. Benim siyasetle işim olmaz. Ben evcil bir insanım. Buna rağmen, iki yıldır vallahi evin yolunu unuttum. Çocuklarımı özledim. Ama bu iş böyle, başkansanız zaman ayıracaksınız ve işinizi tam yapacaksınız. Ben mesleğimde de, böylesi fahri işlerde de, üzerime görev alırsam en iyisini yaparım. Kentimizin mülki amirleri, ilk iş olarak Tavşantepe’ye bir tesis yapmalılar. Çocuklar sokaktan kurtulmalı ve tesislerde spor yapmalılar. Mahallemizin en öncelikli sorunu budur. Tavşantepe kültürel açıdan farklı bir yerdir. Bizler de bu mahallede büyüyen insanlar olarak, bu yapıyı iyi biliriz. En büyük sorunumuz eğitim için tesis, tesis ve yine tesistir. Tavşantepe'nin yapısında siyasi bir ayrılık olmaz. İleride tabii ki yine görevler verilecektir ve biz de kaçmayız. Ama bir süre Bayşanlık görevini düşünmüyorum. Her zaman arkadaşlarımın yanındayım elbette. Ben spora harcadığım paraya zerre kadar acımam… Dönüş beklemem… Allah’a şükür ben ekmeğimi kazanıyorum ve arkadaşlarımla bölüşüyorum. Bu dünya geçici. Sanal. Önemli olan diğer dünyamıza hazırlık yapmaktır. İki hayırlı evlat yetiştirdim mi, dünyanın en mutlu insanı olurum. Ben sanayiye yürüyerek işe giden çırakken, usta oldum. Bunun için de çok çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Çalışmak da ibadettir. Ama fazla para yaramdır. Bizim para pulda gözümüz yok. Güzel bir ailem var ve bu mutluluk bana yetiyor. Önemli olan maddi değil manevi zenginliktir. Ben iş yerimi çalıştırırken, çalışma arkadaşlarımın kazançlarını düşünüyorum. Allah elbet bizim de rızkımızı verir. Rızkı Allah’tan başka kimse veremez. Bu inançla büyütüldük ve bu inançla yaşıyoruz, çocuklarımızı da böyle büyütüyoruz. Varlıkta da, yoklukta da ben aynı Musa Karayel’im. (Bu sözlerle aklım, bir süre önce röportaj yaptığımız Teknik Plastik’in sahibi Tekin Uygur’a gidiyor bir ara… Kişilikleri aynı, işlerleri de birbirine çok yakın. Ne mutlu kentimize ki, dişiyle tırnağıyla bugünlere gelmiş, yokluğu bilen böyle iş insanlarımız var)…

Söyleşimizi burada noktalandırdık… Bu kent ve özellikle kentin baş aktörlerinden KASKF’nin, Musa Karayel’i kaybetmemesi gerekiyor… Doğruları söyleyebilen, çekinmeyen, başarıyı birkaç kupada değil, gençlerin yarınlarında gören Musa Karayel ve onun gibi insanlar, kesinlikle spordan küstürülmemeli ve spor camiası dışında kalmamalıdır… Bu söyleşide, kendi isteğiyle yer vermediğimiz bazı gerçekler de var. Bunların uygulanması adına ben de üzerime düşeni yapacağıma söz verdim. Kocaeli kentinin spor ailesinin bir üyesi olarak, bizim de eksiklerimizi gördük ve telafi yönüne gitme kararı aldık. Bir iki günlük kahramanlık sağlayan kupaların yerine, sokaklarda oynayan, arabaların altından son anda kaçan, mahalle maçlarının son temsilcisi çocuklarımıza sahip çıkmak hepimizin görevi…

Bir başkan ‘İstesem bir ayda kupa kazandırırım, ama önemli olan sorun şu ki, tesis yok, buradan çocuk yetişmez, bu yüzden bırakıyorum’ diyorsa, bunun altının çizilmesi ve bu çığlığa yanıt verilmesi lazım…