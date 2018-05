İYİ Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı İbrahim Toyran: İYİ Parti ile Türkiye kazanacak

Bugün size çok farklı bir isimden söz edeceğiz. Bir siyasiden…

Ancak sıradan bir siyasiden söz değil kendisi. Farklı, bir o kadar da özel…

Aslında ilk kez politik bir maceraya atılmış. Lakin bu öyle bir başlangıç olmuş ki, geleceğinin var olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Üstelik bir takım risklerle yola çıkmış. Zira bugün Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti’de görev almak, bir nefer olarak sahada varlık göstermek çok kolay alınabilecek bir karar değil…

Her şeyden önce cesaret ister…

Dinamik bir duruş ister…

Fedakarlık ister…

Dostluktan, kardeşlikten, ahbaplıktan, sevgi ve saygıdan anlamak ister…

Dahası meşakkatlere katlanabilmek için yürek ister…

İşte bunların hepsi Körfez ilçe merkezli olarak siyaset sahnesinde yer almaya başlayan İbrahim Ömer Toyran’da fazlasıyla var…

“Kimdir bu İbrahim Ömer Toyran?” diye kendinizce sorular yöneltebilirsiniz. Cevabı basit aslında. Herekeli bir ailenin, ama sıradan bir ailenin çocuğu…

Bugünlere kadar gelmiş. Siyaseti çok iyi biliyor, ancak hiç içinde bulunmamış. Politik bir maceraya atılmak aklında yok iken Meral Akşener’in daveti ile İYİ Parti saflarına katılmış. Dahası kendisine duyulan güvenle “Körfez teşkilatı senin” denmiş. İşte asıl macera bundan sonra başlıyor. Siyaset Körfez’de tam anlamıyla yeni bir ses, yeni bir soluk kazandı.

Bundan sonrasını ve çalışma dönemini en iyi size bizzat İbrahim Ömer Bey anlatsın…

İbrahim Ömer Bey, öncelikle siyasete nasıl girdiğinizi bizimle paylaşır mısınız?

Siyasetin içinde bu zamana kadar hiç bulunmadım. Fakat geçmiş yıllardan itibaren Meral Akşener ile bir diyalogumuz oldu. Kendisini tüm siyasi hayatında takip ve takdir ettim. O bence siyasetin geldiği zirve noktadır. Kabul etmek gerekir ki, siyaset bu zamana kadar hep erkek merkezli olarak yapılabilen bir iş olmuştur. Ancak Meral hanım ile bu durum değişti. Şuna emin olabilirsiniz, siyasette artık kadınların sesi daha fazla çıkacak…

İYİ Parti sizin ilk siyasi deneyiminiz oldu. Neden İYİ Parti?

Türkiye’de artık siyaset tam manası ile içinden çıkılmaz bir hale döndü. Karışıklıklar üst üste yaşanıyor. Gelinen noktayı hepimiz görüyoruz ve iyi idrak ediyoruz. Bu ülkede yaşanan her sıkıntılı dönem mutlaka yeni başlangıçlara zemin olmuştur. Her defasında ülke sorunlarla boğuşurken bir kahraman çıkmış ve memleketi refaha ulaştırmış. Bugünde işler çığırından çıktı aslında. Yanlış politikalarla ülkeyi içinden çıkılmaz hale getirenlerle mücadelede bende İYİ Parti saflarında yer alarak yerimi aldım.

Kendinizi siyasi olarak nasıl anlatıyorsunuz?

Benim hayatımın olmazsa olmazları var. Her şeyden önce benim temel liderim Hazreti Muhammed’dir. Onun yaşamı, inmesine vesile olduğu Kur’an, bizim yolumuz ve hayat gerçeğimizdir. Her sözümüzde, her yaptığımız işte Allah ve Resulü olmak zorunda. Bir kere bunu hayatımıza bir gerçek olarak nakşetmeliyiz.

Tabii ki efendimizden sonra ideolojik liderim var. Bunlar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş’tir.

Ben tarihi her anlamda çok okurum ve iyi bilirim. Atatürk’ün bu ülkeyi küllerinden nasıl var ettiğini, millete vatan aşkını vererek o kutsal mücadeleleri nasıl verdiğini iyi bilirim.

Aynı şekilde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş de çok önemli bir isimdir benim için. O bu ülkede özellikle gençlerin vatan sevgisinin ne demek olduğunu anlamalarına vesile olmuş bir liderdir. Her zaman onun sözlerini hatırlayacak ve gelecek nesillere aktaracağız.

Ve siyasi liderim Meral Akşener’dir…

Meral hanım, bu ülkenin siyasetine dokunmuş bir isimdir. Bakanlığı döneminde yaptıkları ortadadır. Geçen bütün yıllarında halkına hizmet etmekten başka bir işi olmamış bir isimdir. Kendisi İYİ Parti’yi kurarak Türk siyasetine değer katmıştır. Bize düşüne de bu zor dönemde kendisine destek olmak, her çalışmasında yer almaktır…

Körfez İlçe Başkanı olarak sizi çok aktif gördük. Sahada belki de en çok ayak izi bulunan ilçe başkanısınız…

Biz bir davaya inanarak, karşılık beklemeden yola çıktık. Bu dönemde çok çalışmak bize düşüyor. Emeksiz yemek olmaz. İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığı’na getirildiğim günden bu yana güçlü bir yönetim kurulu oluşturduk. Ekibim ile birlikte hemen sahada icraata başladık. Mahalle teşkilatlarımızı kurduk.

Günde nereden baksanız 7 kilometre yol yürüyorduk. İnanın geçen bu sürede nereden baksanız 10 kilo verdim. Körfez ilçedeki sivil toplum kuruluşu sayısı çok fazla, bunların 100’den fazlasına konuk olduk. Çaylarını içip, tanıştık, kaynaştık. İYİ Parti’nin gerçeklerini, bu hareketin neden başladığını her gittiğimiz yerde anlattık.

Hemen her STK ziyaretimizde yeni üyeleri partimize kazandırdık. Her mahallede esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Muhtarlarımızla, diğer kamu kurumlarının yöneticileri ile bir araya gelerek resmi bur duruş sergiledik.

Dikkatimizi çeken belki de program anlamında İYİ Parti’de en yoğun ilçe olarak Körfez dikkat çekiyordu. Bu kadar programa yetişmek zor olmuyor mu?

Zahmetsiz rahmet olmuyor. Biz inanın bugünkü çabamızı, mücadelemizi kendimiz için vermiyoruz. Yarınlarımız için, çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz için veriyoruz. O yüzden bizim durup dinlenmeye, yorgunluk bahaneleri ile görevden kaçmaya hakkımız yok.

İşin gerçeğine gelince; evet, çok çalışıyorduk. Yorgunluk hissiyatımızın olduğu dönemler de oldu. Hatta partimizden bile tepki aldığımız dönemler oldu. Bize; “Bu kadar hızlı gitmenin gereği var mı? Seçime 2 yıl var, niye acele ediyorsun?” dediler. Biz dinlemedik ve devam ettik. Durmadık ve durmayacağız. Sonunda haklı da çıktık. O gün yaptığımız çalışmalarla İYİ Parti, Körfez ilçede teşkilat olarak seçime hazırdır.

Yaptığınız bu yoğun çalışma döneminizde halkın size ve partinize tepkisi genel olarak nasıldı?

İYİ Parti bugün ihtiyaç sonucu ortaya çıkmış bir siyasi harekettir. Bu partinin bir davası vardır. Bu davanın temelinde ise vatan ve millet var. Yaptığımız her çalışmamızda, Ziyaret ettiğimiz her dernekte, STK’da, sokaktaki insanımızda, konuk olduğumuz esnafımızda hep aynı sıkıntıyı görüyorduk. Vatandaşımızın derin ve sessiz çığlığını duyuyoruz. Bunun şiddeti her geçen gün artarak devam ediyor.

Kocaeli’de nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Kocaeli’nin bizim açımızdan farklı bir özelliği var. Bu şehir her şeyden önce “İzmit’in Meral Ablası”nın şehri. O yüzden bu kentte hedeflerimiz de, beklentilerimiz de çok daha yukarıda. Hedefimiz en iyi sonucu almaktır. Bunun için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Siyasete karşı sessiz kalan insanların İYİ Parti’ye doğru yönelmeleri ümidimizi daha da artırıyor. Şuna emin olabilirsiniz, İYİ Parti, liderimizin kenti olan Kocaeli’de sandıktan birinci parti olarak çıkacaktır.

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’nin kısa zamanda bu kadar ileri seviyeye gelmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Bu hareket basit bir siyasi hareket değildir. Bir inanç hareketidir. Toplumun beklentilerine karşılık verecek ekip sadece bu kadrolarda var. Milletimiz de bunun bilincinde. Biz bu yola çıktığımızda sadece bir avuçtuk insandık ve Meral hanımın önderliğinde hareketimize başladık. Derken bir idik bin olduk, bin iken milyona uzandık. İYİ Parti’nin her yerde artık temsiliyeti var.

“BİZLER İNANDIK VE BAŞARACAĞIZ”

AK Partili isimler bile artık İYİ Parti’nin ülkede belli bir noktaya geldiğini kabul ediyor. Sizce İYİ Parti, iktidar için bir alternatif olabilir mi?

İYİ Parti, bugün iktidar alternatifi değildir, bizzat iktidar olacak partinin kendisidir. AKP iktidarı şayet bitecekse bunun sebebi İYİ Parti olacak. İYİ insanlarla bu işi bitireceğiz. Çünkü artık hükümetin hataları milletin gözünden kaçmıyor. İç ve dış siyasette yapılan hatalar AKP’nin boyunu çok aşmış durumda. Kısacası mızrak artık çuvala sığmıyor. Aslında kazanamayacaklarını onlar da anladılar. Fakat ayak sürüyorlar işte. Lakin korkunun ecele faydası yok. Türkiye’de iyileşmesi için İYİ insanlara ihtiyaç var.

Türkiye’de Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti hükümeti ufukta görünüyor. İktidarın yeni adı milletin de teveccühü ile Akşener ve İYİ Parti’dir. Bizler buna inandık. Bize göre inanmak başarmaktır. Hep birlikte, milletçe başaracağız.

Mevcut iktidar döneminde ülkede yaşanan sizce en önemli sorun nedir?

Hangi birini sayabilirsiniz ki… Yolsuzluk almış başını gidiyor. Devletin hiçbir kademesi liyakat sahibi insanların elinde değil. Çözüm üreten hiçbir merci kalmamış. Eğitim yapboz tahtası gibi. Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde milli eğitimde bu kadar sık bakan değişikliği olmamıştır. Ekonomiyi zaten anlatmaya gerek yok. Döviz kurları, borsadaki kan kaybı, cari açık her şeyi anlatıyor. İç politika zaten kavga üzerine kurulu, dış politikamızı da kendilerine benzettiler. Dost diyebileceğimiz bir tane komşu ülke kalmadı.

Fakat bütün bunlar dirayetli bir yönetimle düzelir. Lakin her şeyi bir kenara koyun, Türkiye’nin bugün için en temel sorunu adalettir. Şunu lütfen unutmayın; ehliyet ve liyakat yoksa adalet ölür. Adalet ölürse devlet ölür. Devlet ölürse millet de yok olur.

İzmit’in Meral Ablası, 24 Haziran’da halkın teveccühü olursa ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak. Sizce sandıktan nasıl bir netice çıkar?

Başta söylediğim gibi İYİ Parti bir inanç hareketidir. Biz değerlerimize inanıyoruz. Dostluğun, kardeşliği, birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu biliyoruz. Dahası milletimize güveniyoruz. İşte bu inanç ve güven, İYİ Parti’yi 24 Haziran’da zafere ulaştıracak. Bizimkisi bir hissiyat ya da beklenti değil, size sandıktan çıkacak sonucu söylüyorum. 25 Haziran sabahı Türkiye, Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığında İYİ insanların kurduğu İYİ Parti iktidarına uyanacak.

Son olarak belirtmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Körfez özelinde tüm Kocaeli halkı benim için çok değerlidir. Genç bir siyasi olarak, gençlerle çıktığımız yolculukta İYİ Parti ile politika sahnesinde yer alıyoruz. En çok da gençlere güveniyoruz. Onlar bizim için bir aynadır. Atatürk, şayet 19 Mayıs’ı gençliğe armağan ettiyse, bize düşen bu sorumlulukla onlara sahip çıkmaktır. İYİ Parti iktidarı, aynı zamanda gençliğin iktidarı olacaktır. Bu düşüncelerde halkımızı selamlıyorum ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutluyorum.

“YENİ ÜYELERLE GÜÇLENİYORUZ”

Sizi dikkate değer kılan bir özellik, partinizi üye bazında sürekli büyütmeniz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?

Üye kayıtlarına büyük önem veriyoruz. Yaptığımız her ziyarette, gittiğimiz her dernekte, STK’da yeni üyeleri partimize kazandırdık. Bu halkın da bir teveccühüydü. Neredeyse her dernek teşkilatımızın bir kademesinde temsiliyet istedi. Bu tabi bizim için sevindirici bir durum. Ancak bizi asıl sevindiren ise iktidar partisinden istifa ederek saflarımıza katılan kişilerdir. Bu büyüme her geçen günü devam edecektir.

AKP’DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ’YE KATILANLAR

Zekiye YILMAZ

Mustafa Alper SOYLU

Nalan ÇAKMAK

Cihangir ÇAKMAK

Seyithan OLGUN

Gökhan YILMAZ

Hamza Mert BOSTAN

Memduh ZORAL

Burak YASIK

Gökhan OLGUN

Mehmet Enes CİN

Bülent KAŞDAŞ

Ahmet UYAN

Ahmet DAĞOTU

Uğurcan AKBAŞ

Murat GÜNEY

Hüseyin KARAHANCI

Safiye TÜRKMEN

Mustafa ÖZTÜRK

Fikret SAKA

Ahmet OLGUN

Hasan TAYMAZ

Cemal BAYDAŞ

Ahmet AKIL

Serpil AKIL

Neslihan TOYRAN

Zehra TOYRAN

Caferi Tayyar ÖRGÜÇ

Tamer ÖRGÜÇ

Tolga SAKAL

Şengün GİDERGİ

Mahmut BARDAKÇI

Kerim Serçenk DİNÇ

Ayşegül DİNÇ

Tanem UÇAR

Nurşen EKİN

Aydoğan BİRLİKBAŞ

Hakan BİRLİKBAŞ

Halit KALAYCI

Mustafa DUMAN

Eren Erdal AVCI

Aydagül AVCI

Yavuz ÇETİNKAYA

Suna ÇETİNKAYA

Nuriye Gülda AKIL

Tunahan BERBER

Nurten POLAT

Lütfi GÜRGÜN

Nuray DEMİREL

Yakup PARLAK

Fatma PARLAK

Semiha EKİN

Emine EKİN

Cemil İPŞİR

Ahmet YALÇIN

Şaban ŞANLI

Osman TOKAT

Meryem KIRAÇ

Gökhan KIRAÇ

Ali Temel DİLMEN

Eren DAL

Zehra GÜR

Tayyar AYVAZ

Kamil ÖZKAL

Vedat ÜNLÜ

Mücahit AĞAÇ

Filiz KIRMIZ

Serhat KIRMIZ

Melek KALAYCIOĞLU

Ayfer YILMAZ

Yasin TANK

Ayla TAFLIOĞLU

Ramazan AKBULUT

Sinem GÜLÇİÇEK

Münevver İNAN

Tülay DİLMEN

Ali BİLEN