İzmit FK, 2020’lere dev bir adım attı

HAKAN YAĞCIOĞLU: Bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız ?..

NECMETTİN ÇEKMECE: 20.12.1965 Antakya doğumluyum. İlkokulu Cengiz Topel İlkokulu’nda, Ortaokulu ve liseyi Kurtuluş Okulu’nda tamamladım. Üniversiteyi, Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi’nde elektronik mühendisi olarak tamamladım. Yüksek lisansımı İTÜ’de yaptım. 1992 senesiydi. 1994 yılında evlilik hayatına adım attım. Kocaeli Üniversitesi’nde Fizik Tedavi (FTR) hocası olan Çiğdem hanımla evlendim. İki erkek ve bir kız çocuğu babasıyım. Berk 23 yaşında ve Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okuyor. Kızım Belin 18 yaşında ve Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim görüyor. Oğlum Baler, İzmit FK’da futbol oynuyor.

10 YIL ÖNCE ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTIM…

H.Y.: Okul ve iş yaşantınızı anlatır mısınız?..

N.Ç.: 10 yıl önce, görev yaptığım Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden ayrıldım. Ticarete atıldım. İlk olarak Sopalı’da beyaz eşya yetkili servisi açtım. 12 yıl boyunca bu işi yaptıktan sonra, gıda sektörüne girdim. İzmit’te kurduğum ve ulusal bir marka olan Cadde Katık restoranları zincirinin sahibiyim. 18 şubemiz var. İlimiz dışında Bolu (2), Düzce (2), Ordu (3), Ankara (4), Elazığ, Isparta, Uşak, Milas, Bandırma, Fatsa, Hendek şubelerimiz var. Franchising sistemiyle tam 40 şubeye ulaşmış durumdayız. İsmimizi bir kez daha tekrarlıyorum: Cadde Katık… Diğer çakma ‘Katık’ isimleriyle ilgisi yok… Meşhur Antakya döneri bayta olmak üzere, tüm ürünlerimizi sunuyoruz.

BASKETBOL OYNADIM…

H.Y.: Sporla ilginiz nasıl oluştu ?..

N.Ç.: Ben 1983 yılında İzmit’e geldim. Yani kendimi Kocaelili olarak görüyorum ve Kocaelispor ile Kocaeli değerlerine sıkı sıkı bağlıyım. Kolay değil… Tam 35 yıl… Antakya’da yüzme yaptım, halı sahalarda oynadım. KOÜ’de basketbol oynadım… Şimdi bir futbolcu velisiyim ve bol bol yürüyüşler yapıyorum. Başiskele’de ikamet ediyor olmamız, bu yürüyüşleri kolaylaştırıyor. Bu arada Murat Son hocamla üniversiteden tanışıyorduk. Onun ahlaki yönü ve zekâsı ilgimi çekiyordu. İzmit FK kurulunca, oraya adapte olduk. Oğlum Baler burada futbola başladı. Geleceğe adım atılacak bir kulübümüz var. 1.5 yıldır da kulübe aktif olarak destek veriyorum. Sanıyorum başkanlık için de baskı var ve kabul edeceğiz gibi duruyor.

H.Y.: Futbolcu velisi olmak nasıl bir duygu ?..

N.Ç.: Biz demokrat bir aileyiz. Herkes kendi kararını özgürce verebilir. Ben de bir eğitimciyim sonuçta. Oğlum Baler 12 yaşında. 6.sınıfa okuyor. ODTÜ KYÖD kurumunda eğitim alıyor. Futbola geçen yıl İzmit FK’da başladı. 6 yaş ile 18-19-20 yaş arasında eğitim veren kulübümüzün çalışması beni de çok çekti. Tabii önemli olan Baler’in kararıydı. Sonuçta aileler de tabii çocukları sağlıklı biçimde yönlendirmeli. Biz de onun kararında yardımcı olduk. Beden ve ruh sağlığına katkısı olacak çalışmalar yapılıyor. Bu benim için bir veli olarak da önemli, sponsor olarak da önemli. Geleceğimiz olan gençlere katkı veren, eğitimciliği aktif olarak bırakmasına rağmen hala ilgilenen biri olarak büyük haz duyuyorum.

TESİS SIKINTIMIZ VAR…

H.Y.: Kulüp olarak en büyük sıkıntınız nedir ?..

N.Ç.: Ülkemizin de bay sorunu olan tesis konusu en önemli eksiğimizdir. Kentimizde çok sayıda tesisler yapıldı. Bu çok önemli, ama bizim bir tesisimiz yok. Bunu acilen halletmek için kolları sıvayacağız. Bizim amacımız 1980’li yıllardaki Kocaelispor gibi bir alt yapı oluşturmak ve Kocaelisporumuza bu kentin çocuklarını kazandırmaktır. Bunun için de tesis büyük önem taşıyor. Biz şampiyonuz ve tesisimiz yok. 9 ayrı kategoride liglerde yerimizi alıyoruz. İzmit FK olarak kurulmamız kısa bir süre olmasına rağmen önemli çalışmalara imza attık. Bir çok çocuğumuz profesyonel liglerde oynuyor. Arda Şahinkaya Konyaspor’da, Yiğit Durdağ Kayserispor’da, Samet Eser Akhisarspor’da, Davut Eskişehirspor’da yer alıyor. Biz bu çocuklarımız için Kocaelispor’a çok öneriler götürdük ama, ilgilenilmedi ve hepsi de profesyonel takımlara gitti. Bizim kulübümüzde çocuklar gerçek bir Kocaelispor sevgisiyle büyütülüyorlar. Murat Son hocam bu konuda çok titiz ve gerçekten koyu bir Kocaelisporlu. Ben de öyleyim. Kentin markasını yaratırken, Kocaelispor hep bizim rol modelimiz oldu. Anadolu Ateşi Kocaelispor ile Cadde Katık ateşi adeta birleşiyor. Tesisler konusunda önemli ardımlar attık ve hepsi de olumlu. Açıklamaları daha sonra yapacağız. Herkese teşekkür ediyoruz, tabii bu imkanı verdiğiniz için şahsınıza ve gazetenize de teşekkürü borç biliyoruz.