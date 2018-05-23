ANTİKA değil adeta YAŞAYAN TARİHİ!

2’si kız 3 çocuk ve tam 7 torun sahibi… Bir torun da yolda… O da hâlâ yollarda… Haftanın üç günü 15, diğer iki günü 10 kilometre koşuyor… Köseköy Parkuru yetse, daha da koşacak. “Atletizm özgürlüktür’ diyor. Kasım’da 70 yaşına girmeye hazırlanırken, ‘İnşallah son nefesime kadar koşmak istiyorum” dilerek tevekkülünü de dile getiriyor…

Evet, kentin en eski simalarından, sporun duayenlerinden Hasan Antika’dan söz ediyorum… Yolumuz 1986’da benim gazeteciliğe başladığım yıl birleşti. Ama onun sporla yolu 10 yaşlarında birleşmiş. Yani ben, bırakın gazetecilik dünyasına girmeyi, mevcut dünyaya bile adım atmadan (1966’lıyım), yaklaşık 10 yıl evvel…

Ben sözü uzatmıyorum ve Hasan Antika hocama bırakıyorum…

TARİHİ BİR SÖYLEŞİ…

-HAKAN YAĞCIOĞLU: Hocam kendi dilinizden öz geçmişinizi bir kez daha öğrenebilir miyiz?..

-HASAN ANTİKA: 24 Kasım 1948 tarihinde İzmit’e bağlı Şevkatiye Köyü’nde dünyaya geldim. İlkokulu Seka İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi, her İzmitli gibi, İzmit Merkez Ortaokulu ve İzmit Lisesi’nde okudum. O zaman çok okul yoktu zaten. Almanya’ya gittim. Orada tekstil ve kimya okudum. 1972-77 arasındaydı. Daha sonra imkansızlık nedeniyle eğitimimi son sınıfta bırakıp, İzmit’e geri döndüm. 4 yıllık maliye lisans eğitimimi bitirdim. 1984 yılımda, eşim Ferihan hanım ile evlendim. Kendisi Edirne Uzunköprülüdür. İki kız bir erkek evlat sahibi oldum. Üçü de evli ve tam 7 torunum var. Biri de yolda. Kızlarımın adı Elif Özlek, Esma Erol’dur. Oğlum Ahmet yeni evlendi. Babalığa hazırlanıyor. Bir dönem Rabak’ta elektrik bölümünde müdür olarak çalıştım. SGK emeklisiyim…

KOCAELİSPORLU İLKER ÖZDİKMEN BENİ SPORCU YAPTI…

-H.Y.: Spor yaşantınızdan söz eder misiniz?..

-H.A.: İzmit Lisesi’nde okurken, beren eğitimi öğretmenimiz. Allah uzun ömürler versin, Nurettin Başol hocam, (Güvenç Kurtar’ın kayınpederi, merhum Gülay Başol’un babası) bizi teşvik etti. O sıralar İlker Özdikmen (astsubay emeklisi) bir hocamız vardı. Bizi arkadaşlarımla bir araya getirip, resmi atlet yaptı. İzmit Lisesi okul takımımız, şampiyon oldu. Sonra İlker hocamız Kocaelispor bünyesinde bir atletizm takımı kurdu. 1968-69 yıllarıydı. Kente Kocaelispor kurulmuş ve adeta kasırga gibi esiyordu. O zamanki başkanımız merhum İbrahim Küçükörs ve kulübümüzün kurucusu Nasut Kayalı ağabey destekçi oldu.

15. KOLORDU İLKOKULU’NU, ÜST ÜSTE 3 YIL TÜRKİYE ŞAMPİYONU YAPTIM…

1972 yılında sporculuk yaşantımla devam ederken, Spor Yazarları Derneği tarafından yılın sporcusu seçildim. Bu beni daha da teşvik etti. 1972’de Ankara’da Hüseyin Akçay gibi ünlü atletlerin de yer aldığı Uluslar Arası Maraton’da 9’uncu oldum. Sonra yukarı da değindiğim gibi Almanya’da bir eğitim macerası yaşadım. 1977’de yeniden memleketime döndükten sonra, İzmit’te ne kadar okul varsa, hepsine birer atletizm takımı kurdum ve sporcu üretimine başladım. İzmit İmam Hatip Lisesi, sağlık koleji, Endüstri Meslek lisesi (Sanat okulu), 15. Kolordu İlkokulu takımlarını oluşturdum. Yani kentin her yaş grubundan kent çocuğuna eğitim verdim. 15. Kolordu İlkokulu takımımız 3 yıl üst üste Türkiye Şampiyonu oldu. 1978-79 ve 80 yıllarında geldi bu şampiyonluklar. Rekortmenler yetiştirmeye başladım.

ANTİKA İLE BERABER BARBAROS FIRAL EFSANESİ DOĞDU…

-H.Y.: Sanıyorum Barbaros Fıral da bu arada yetişti…

-H.A.: Evet… Barbaros, aynı yıllarda 800 ve 1500 metrede (orta mesafe) Türkiye Şampiyonu oldu. Yine Muhammed Matbay yıldızlar Türkiye rekorunu elde etti. 1996 yılında, Refahyol hükümeti zamanında Körfez Belediyesi’nde ve Gebze Belediyesi’nde resmi birer takım kurduk. Talebelerimden, şimdiki Darıca Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Türkiye şampiyonu oldu. İzmit ile Gebze arasında bir rekabet oluştu. Bizim takım, Balkan ve Türkiye yarı maratonlarında Samsun ve Ankara’da, İstanbul Büyükşehir takımını geçmeyi başardı.

ASKERLİĞİMİ ANTRENÖR OLARAK YAPTIM…

Bu arada, vatani görevimde de sporculuk yaptım. Acemi birliğim İskenderun’du. Bahriyeliydim. Sonra beni buldular ve Heybeliada’daki askeri liseye usta asker olarak gönderdiler. Oradaki atletizm takımında koştum. 1979 ve 81 yıllarıydı. Yani askeri yönetim dönemi. Deniz Kuvvetleri Kros takımında, 5 ve 10 bin metrede Donanma Şampiyonu oldum. Askerlikten önce de Avrasya Maratonu’na katılıp, iki kez üst üste 7’nci olmuştum. Halen de iki yıldır Avrasya’ya katılıp, yarışı bitirebiliyorum. Kasım’da 70 olacağım ve sürekli sporun içerisindeyim. Haftanın 3 günü 14 kilometre koşuyorum. Köseköy’e kadar koşup, geri dönüyorum. İki gün de 10 kilometre koşuyorum. Bunun yanı sıra 25 yıldır arkadaşlarımızla beraber, her cumartesi gecesi Doğu Kışla’da maç yapıyoruz. Ramazan nedeniyle şimdi 23.00’e aldık. Mustafa Soydabaş ile beraber çalışıyoruz. 3 yıldan beri de salı günleri de yine bir grupla, ayın yerde ve saatte maç yapmaya devam ediyoruz. Yani hayatım sporla dolu olarak geçiyor… (Bir dahaki söyleşimizde, kentin spor tarihi, gelişimi ve geleceği üzerinde söyleşmek üzere, söyleşimizin bu ilk bölümünü tamamlıyoruz… İşte röportajımızın tarihi fotoğrafları)