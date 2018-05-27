“Çocuklarımız için iyi bir gelecek istiyoruz”

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen olağan genel kurul ile Veli-Der Kocaeli Şube Başkanı olarak seçilen Göksal Yılmaz, sorularımızı yanıtladı. Başkan Göksal Yılmaz, “İnsanın insan olmasından kaynaklı hakları vardır. Bu haklardan bir tanesi de temel bir sosyal hak olan eğitim hakkıdır” diyerek eğitimin bir hak olduğuna dikkat eçkti.

Veli-Der’in kuruluş aşamasından ve amaçlarından bahseder misiniz?

Veli-Der, eğitim sürecinin bütünlüğüne dair fikir üreten, tartışan ve çözüm yolu arayan bir sivil toplum kuruluşudur. Kocaeli Veli Der Şubesi 21 Kasım 2017 yılında kuruldu. Olağan genel kurulumuzu 28 Nisan 2018 tarihinde yaptık.

“EĞİTİM BİR HAKTIR”

İnsanın insan olmasından kaynaklı hakları vardır. Bu haklardan bir tanesi de temel bir sosyal hak olan eğitim hakkıdır. Herkese eşit, parasız, bilimsel, laik, demokratik eğitim olanakları sağlamak devletin görevidir. Bu haklara sahip çıkmak da bir vatandaşlık görevidir.

VELİLER NE İSTİYOR?

Biz her gün çocuklarımızı gönderdiğimiz okullarımıza sahip çıkan, paramızı isteyip de sözümüzü istemeyen okullara ‘Hayır’ diyen, ödediğimiz vergilerin okullarda çocuklarımız için kullanıldığını görmek isteyen, çocuklarımıza yönelik her türlü sosyal aktivitenin okullarınca düzenlenmesini bekleyen, eğitimin bir kamu görevi ve sosyal bir hak olduğunu bilen, laik, bilimsel ve nitelikli eğitim isteyen, ortak sorunlarımızı ortak çözmek isteyen velileriz.

Veli-Der ne için mücadele eder?

Müfredatın hazırlanmasından yapılacak etkinliklere kadar karar alma süreçlerine dâhil olmak ve eğitim sisteminin öznesi olmak için mücadele eder. Neredeyse bütün okulları imam hatip yapma eğilimine karşı mücadele eder. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim alması için mücadele eder. Okulların, eğitim müfredatının, ders kitaplarının, eğitim emekçilerinin mevcut durumunun iyileştirilmesi için, eğitime bütçeden daha fazla ödenek ayrılması için mücadele eder.

Eğitim alanında yaşanan sorunlar nelerdir?

15 yılda hiçbir öğrenci eğitime başladığı sistem ve müfredatla mezun olamadı. Ortalama çalışma süreleri 2,5 yıl olan 6 bakan değişti. Bu süreçte gittikçe artan bir hızla bilimsel ve pedagojik ölçütlerden uzaklaşıldı. Dinselleşme ve ticarileşme, eğitimin niteliğini yerle bir etti. Devlet okullarına ayrılan ödenek 15 yılda yaklaşık yüzde 50 oranında düştü, özel okullara verilen kamu kaynakları 8 kat arttı. 2012 yılında çıkarılan 4+4+4 yasasıyla özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüzde 34,8, özel ilkokullarda yüzde 40, özel ortaokullarda yüzde 72, özel liselerde ise yüzde 182 oranında artış yaşandı.

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ARTTI”

Eğitimde PİSA sonuçlarına göre; 2003 yılında Matematik 33. sıraya, Fen Bilimleri 33. sıraya, okuma oranı 32.sıraya; 2015 yılında Matematik 50. sıraya, Fen Bilimleri 54. sıraya, okuma oranı 50. sıraya geriledi. Yerli Pisa ABİDE(Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) araştırması sonuçlarına göre çocukların yüzde 70’i orta ve alt düzeyde kaldı. Zorunlu eğitimde 2012-2013 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim sonlandırılarak 4+4+4=12 yıllık kesintili eğitim başlatıldı. Okula başlama yaşında 60-66 ay tartışması yaşandı. Örgün eğitim dışına itilen öğrenci sayısı arttı. Çocuk gelin, çocuk işçiliği arttı.

“LAİKLİK DARALTILDI”

Bu sistemle birlikte imam hatip ortaokulları açılarak imam hatipleşme yaygınlaştırıldı. Kurum açma, kapama ve ad değiştirme yönetmeliği ile nüfusu 20 binin altındaki yerleşim yerlerinde sadece imam hatip liseleri açılabilmesi yönünde karar alındı. Köklü okullar ise “Proje Okul” adı altında ele geçirildi. Birikimli, ilerici öğretmenler sürgün edildi; yerlerine MEB’in sınavsız atadığı yandaş öğretmenler, müdürler getirildi. Müfredat değiştirildi. ‘Evrim’ konusu biyoloji dersi müfredatından çıkarıldı, ‘cihad’ getirildi. Laiklik daraltıldı ve karma eğitimi ortadan kaldıran uygulamalar başlatıldı.

“BAKANLIK KENDİ ATAMA YAPIYOR”

1 Eylül 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde, öğretmen atamaları düzenlemesi var. Önceden sınavla öğretmen alan okullara, Bakanlık şimdi kendisi atama yapıyor ve MEB uygulamalarına karşı çıkan hiçbir öğretmen proje okullarına atanamıyor. Bu nitelikli 600 okula genellikle yüzde 10’luk öğrenci dilimi yerleşebilecek. “Akademik başarısı yüksek bu okullara, yine akademik başarısı yüksek öğrenci alırım ve benim atadığım öğretmenle eğitirim” deniyor.

“HAKLARI İHLAL EDİLİYOR”

Protokoller ile cemaat-tarikat vakıfları, Bakanlığın resmi ortağı haline getiriliyor. Böylece eğitim-öğretim faaliyetleri yürütme yetkisi vakıflar, derneklere devrediliyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin tek sorumlusu Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Bu sorumluluk, vakıf-dernek adı altında taşeronlara devredilemez. Çocuklarımızın eğitim hakkı vardır. Bu hak ile bağdaşmayan faaliyetler ile çocuklarımız derslerinden, etütlerinden alıkonamaz. Kamu kaynakları, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi için bizzat kamu kurumları tarafından kullanılır. İmam hatip okullarına ayrılan bütçenin fen liselerine ayrılan bütçenin 17 katı olması kabul edilemez. Tüm bu dayatmalar çocuklarımızın haklarını ihlal ediyor.

Yeni sınav sistemi ve yerleştirmeler nasıl olacak?

Haziran ayının ilk hafta sonu “Nitelikli Okullar” için merkezi sınav yapılacak. Merkezi sınava isteyen tüm öğrenciler başvuru yapabilecek. Öğrenciler aldıkları sınav puanına göre Nitelikli Liseleri il, ilçe ayrımı yapmadan tercih edebilecek. Sonuçlara göre öğrenciler en az 5 tercih yapacak. Çocuklar mutlaka en az bir imam hatip ya da mesleki ve teknik lise tercih edecek. Sınava girmeyen ya da merkezi puanla yerleşemeyen öğrenciler, MEB tarafından oluşturulan komisyonca kayıt alanındaki okullara tercihleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

“BAŞARI PUANINA GÖRE”

Her ortaokul, bir lise ile eşleştirilecek. Yönetmelikte bu durum muğlak 17.879 ortaokulun 10.418 lise ile nasıl eşleştirileceği ve her ortaokulun eşleştirildiği liseye mi öğrenci göndereceği belirsiz. Kendi kayıt alanındaki liselerden herhangi birine giremeyen öğrenciler yine komisyon marifetiyle başka bir kayıt alanına, başarı puanına göre yerleştirilecek. Sınavla öğrenci almayan ancak iyi eğitim imkânına sahip olan okulların tamamına bu nüfuzlu kimselerin çocukları girecek. Diğerleriyse imam hatiplere veya mesleki ve teknik liselere gitmek zorunda kalacak.

“ŞEKLEN SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK”

Sınavla öğrenci alacak okulların sınıflarının öğrenci mevcutları, sınavsız öğrenci alacak okullara göre daha az olacak. Yani sınavsız öğrenci alan okullar kalabalıklaşacak. Eğitimin niteliği daha da düşecek. Veliler tüm yaz boyunca, oluşturulan komisyonların kapısını aşındıracak. Ülke genelinde 302 fen lisesi, 93 sosyal bilimler lisesi, 217 proje okulu bulunmaktadır. Proje okullarının 131’i Anadolu imam hatip lisesidir. Milli Eğitim Bakanlığı 600 lisenin sınavla öğrenci alacağını açıklamıştı. Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve proje okulu sayılarına bakıldığında 612 sayısına ulaşılıyor. Bu açıdan bakıldığında sınavla öğrenci alacak okullar belli olmuş görülüyor. Bakanlık şeklen sınavla öğrenci alacak, okul belirleme çalışmasını sonlandırmak üzere.

“AÇIK LİSE ÖĞRENCİ SAYISI ARTACAK”

Sonuç olarak, parası olan veliler çocuklarını özel lise ve temel liselere kaydettirecek. Yoksul aileler ise çocuklarına özellikle büyük şehirlerde lise arayacak. Küçük yerleşim yerlerinde ise zorunlu imam hatipler devreye girecek. Tam da burada vakıf ve dernek yurtları cazip hale gelecek. Okul bulamayan veli uzak okullara gitmek zorunda kalacak, çocuğunu zorunlu olarak bu yurtlara yönlendirecek. Ayrıca istediği liselere yerleşemeyen öğrenciler zorunlu olarak açık liseye geçiş yapacak. Açık lisenin öğrenci sayısı artacak.

“HERKES İSTEDİĞİ OKULA GİTMELİ”

Öğrencilerin yüzde 10’luk dilimi devlet okullarına sınavla yerleşecek, geri kalan öğrenciler özel okulları tercih edecek. Sınırlı sayıdaki kamu okulları nedeniyle de özel okullara talep artacak. En önemlisi de özel okullar sınavdan sonra, yani devlet okullarından daha önce tercih ve kayıt işlemlerini tamamlayacak. En değerli varlığımız çocuklarımızdır. Biz anne-babaların eğitimden beklediği; başarılı, özgüvenli, mutlu, geleceğinden emin çocuklar yetiştirmesidir. Eğitim sistemi ve sınavlar her dönem aileleri ve öğrencileri, aralarındaki ilişkileri doğrudan etkilemiştir. Çocuklarımız için iyi bir gelecek istiyoruz. Herkesin istediği okula gitme hakkı vardır.

Velilere ne öneriyorsunuz?

Okul müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlüklerine vakıfların okul içinde veya dışında düzenleyecekleri faaliyetlere katılamayacağını, ders dışında düzenlenen etkinliklere çocuklarının katılması için kendilerinden her etkinlik öncesinde yazılı izin alınması isteklerini içeren bir dilekçe verilmeli. Okul aile birliğinde yer alabilirler, aynı sorunları yaşayanlarla yan yana gelmeliler. Seçmeli dersler ile ilgili hiçbir dayatmayı kabul etmesinler, cemaatlere-tarikatlara karşı dikkatli olsunlar, müfredat değişti kitapları kontrol etsinler, belirli gün ve haftalarda yapılacak etkinliklerin içeriğini öğrensinler, çocuğumuzun okulda haklarının neler olduğunu öğrensinler. Tüm öğrenci ve velileri Veli-Der’de örgütlenmeye ve üye olmaya davet ediyoruz.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Göksal YILMAZ

Beyhan KORKMAZ

Elçin Başak BUYRUK

Ayşe IRMAK

Yeşim Aydemir AKPINAR