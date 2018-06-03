Acurman: Kocaeli’de 350 bin Kandıralı seçmenin oyuna talibim

Röportaj: Bülent EKİNCİ

Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan CHP’ il yöneticisi Avukat Hüseyin Acurman’ın oğlu, Anıl Acurman, CHP’nin 5. sıra milletvekili adayı oldu. 30 yaşındaki Anıl Acurman, siyasetteki hedeflerini anlattı. Kandıralılığını sık sık vurgulayan Acurman, Kandıra kökenli 350 bin seçmenin oyuna talip olduğunu söyledi.

Anıl Bey siyasete nasıl ve ne zaman başladınız?

2009’da CHP’de siyasete başladım. O zaman Cengiz Sarıbay yine başkanımızdı. Onun tenkitiyle siyasete girdim. Şuanda 30 yaşındayım. Tam gençlik kollarındaki yaşım sona erdi ve milletvekilli aday adayı oldum. Malum Cengiz Sarıbay ile aynı mesleği icra ediyoruz. Kendisi 2009’da beni aramıştı ve artık gel siyasete başla demişti. Bende kollarımı sıvadım. O dönem Gökhan Ercan gençlik kolları başkanıydı ve birlikte çalışamaya başladık. Dolayısıyla 3 sene gençlik kollarında koşturduk. Daha sonra Başiskele İlçe yönetimine girdim.

Siyasete yakın birimiydin…?

Sonuçta İstanbul Üniversitesinde okudum, İstanbul Üniversitesinde okuyanlar gerçekten politika düşünen, ülke siyasetine değer veren öğrencilerin barındığı bir yerdir. Dolayısıyla oradan çıktığımızda da bu politik zihniyetten uzaklaşamazdık. Avukatlık stajımı bitirir bitirmez bu şehrin çocuğu olarak CHP’de siyaset yapmaya başladım. Fikren bu yapının içerisindeydim böylece filende bu yapının içerisinde olmaya başladık.

BABAM ADAY OLMAYINCA ADAY OLMAYA KARAR VERDİM

Milletvekili adaylığı için evde babanızla bir pazarlık söz konusu oldu mu?

Açıkça söyleyeyim mi? Ben üniversiteye girerken babam bana şunu söylemişti, “Oğlum ben avukatlık yapıyorum. Çok zor bir meslek bu... Sen istersen farklı bir meslek seç. Ben daha rahat ederim” demişti. Ama benim için bir idealdi avukatlık… Siyasette de benzer bir şey oldu. Siyasetle alakalı olarak da babamın bir işareti olmadı. Bu dönemle ilgili ben önce babamın karar vermesini bekledim. O kararını verdikten sonra, biz siyasetin içerisinde birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarımızla adaylık kararını aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum.

ARKAMDA OLACAĞINI SÖYLEDİ

Ceza Avukatı Hüseyin Acurman olarak tanınan babam, “Oğlum ben çekiliyorum sen ol demedi. Ama telefonda görüştük, arkandayım ne gerekiyorsa yapacağız demiştir. Birlikte siyaset yaptığımız insanlarla karar aldık. İyi bir yere geldik. Partim beni iyi bir yere getirdi. Buna layık olacağım.

1 sıra sizin için sürpriz mi?

Ben şu mesajı alıyorum, evet 10 yıllık avukatım, bu şehrin çocuğuyum. Parti anlamında kimseyle küsmedim, güzel bir siyaset geçmişim oldu. Genel merkez bence gençlerle ilgili bir harekete geçti ve bize dedi ki çalışın, genç oylarını bir araya getirin, layık olun, başarıyla milletvekilliği titrini alın. Ben 5’e böyle bakıyorum. Gençliğim ve azmim sayesinde 5. sıraya geldiğimi düşünüyorum. Ben bugün 40 -45 yaşında olsaydım 5’inci sırada olamazdım. Bu şehrin yetiştirdiği hem de bir Kandıra adayı olarak manav adayı olarak sıralamada değerlendirildiğimi düşünüyorum.

Kandıralılıktan bahsetmişken, bu konuyu biraz daha konuşa bilir miyiz?

Kandıra’nın 35 bin seçmeni görünüyorsa da 350 bin oyu olan bir camiadır. 350 binlik bir nüfus, bir İzmit demek. O kadar önemli bir topluluk ki... Çok iyi siyasetçiler yetiştirmiş bir ilçe. Onun yanında bu şehrin birçok önemli damarında da Kandıralılar var. Bu zamana kadar ihmal edilmiş bir seçmen kitlesi… Kandıra merkez ve köylerini geziyorum. İzmit’in mahalle ve köylerindeki Kandıra kökenli hemşerilerimizi ziyaret ediyorum. Bizim en son seçim kazandığımız yer Bekirpaşa. Burası CHP’nin köklerinin olduğu bir yer. Neden köklerinin olduğu bir yer diyorum, çünkü bu şehrin manavı, bu şehrin Kandıralısı politik değildir. Kendi arasından çıkıp çıkmadığına bakar. Parti ismi bile sormaz. Kandıralıyım diyince kimse parti sormuyor. Başka bir yerde bu yok. Sorulan tek şey hangi partidensin, kaçıncı sıradasın…

KANDIRA, KOCAELİ İÇİNDE BİR MEMLEKET GİBİ

Kocaeli’deki hemşerilik bilincinin yaşandığı tek yer Kandıra. Kandıra halen o saf yapısını barındırıyor. Kocaeli’nin içerisinde bir memleket gibi… Umarım layık oluruz. Bu bir maraton değil 100 metre koşacağız ve hızlıda koşmamız gerekiyor.

BEŞTEN FAZLA ÇIKARTIRIZ

CHP’nin Kocaeli’deki milletvekili sayısı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Biz beşten daha fazlayı hedefliyoruz. Mucizenin en sevdiği çocuğudur inanç. 5 değil-6-7’yi hedeflemek gerekir. Bu dönem bunu Kocaeli’de başaracağımıza inancımız sonsuz. Tüm aday arkadaşlarımız örgütle beraber bu inancı yaşıyor ve tüm çabalarda bu inançla devam ediyor.

Bir genç gözüyle baktığında ilimizde eksik olan neleri görebiliyorsun?

Ben aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda hocalık yapıyorum. Ceza Hukuku dersi anlatıyorum. Genç öğrencilerle birlikteyiz. Dolayısıyla şunu görebiliyorum. Bu kentte gençlik öyle bir noktaya gelmiş ki inanamazsınız. Sınıfta öğrencilere neden bu kenti seçtiklerini sorduğumda “Zorunlu olarak okumak için geldik” diyorlar. Burayı tutturabildikleri için Koacaeli’ye geldiklerini söylüyorlar. Bir tercih olarak değil. Puanımız buraya yetti buraya geldik. Yoksa bu kentte boğuluyoruz diyorlar. Bu kent yaşlı ve hüzünlü bir şehir oldu. 2000’lere varmadan bu şehir Avrupa şehriydi, bu şehir aydınlık bir şehirdi. Türkiye’nin her yerinde İzmitliyiz diye övünerek söylediğimizde şuanda söylemeye utanır olduk.

ÜNİVERSİTE İLE BAĞ YOK

Tamam, üniversiteyi gittik dağın başına yaptık. Ama yıllardır orayla şehir arasında bir bağlantı kuramadık. Tabi bu belki belediyelerle alakalı bir durum. Ama bizim genelle ilgili ciddi sorunlarımız var.

AKP’Lİ DEĞİLSEN İŞ BULAMAZSIN

Bugünkü gençlik iş bulabilmek için tek şansı iktidar partisine ulaşmak. Bugünün özel şirketlerinin işçi alımı formlarına bakın. Siyaset yasağı var. Hiçbir şekilde muhalif bir oluşumun içerisinde olma şansları yok

GENÇLER ÇARESİZ

AKP’liysen öyle ya da böyle hangi meslekte olursan ol, işin hazır. Öyle bir noktaya getirmişler ki durumu “Gel bana, ben sana bir şekilde bir kurum sağlarım” durumundayız. Bu ülkede anası babası bir yerde olmayan, herhangi bir şekilde güçlü olmayan vatandaşın çocukları hiçbir yerde yoklar.

SAKARYA’NIN GERİSİNDEYİZ

Türkiye’nin neresinde olursanız olun, AKP’li değilseniz iş bulmanız güç. Hele ki bizim şehrimizde hepten zor. İyi yönetilemiyoruz. Bugün her yer imara açılır oldu. Konut açığı var anladık ama planlı bir kentleşme yapılmalı. Başiskele’de bile toprak kalmadı. Ekim yok. Herkes arazisini satmak için biraz daha değerlenmesini bekliyor. Doğal yaşantı bitti. Sadece orman arazisi kaldı. Bu günün Sapanca’sına turist geliyor, buraya gelmiyor. Biz İstanbul’u geçeceğiz derken, Sakarya’nın bile altına düştük.

İMAM HATİP AÇTILAR, KENDİ ÇOCUKLARINI KOLEJE VERDİLER

Bugün her yerde imam hatip liseleri yapılıyor, ama AKP’lilerin çocuklarının hiçbiri oralara gitmiyor. Özel okullara gidiyor. Ama bizim ülkemizin öz ve öz çocukları koleje gidemiyor. Bu çocuklar, önceden bileğinin hakkıyla Anadolu Liselerini kazanabiliyordu, güzel okulda okuyordu. Şimdi o da kalktı hepsini Anadolu Lisesi yaptılar. Hepsinin kalitesi düştü. Sonrasında da iş hayatında fırsat bulamıyorlar. Fırsat eşitliği yok oluyor. Bir yanda kolejli bir yanda imam hatip mezunlu…

YURT MESELESİ ÖNEMLİ

CHP iki yıl içerisinde yurt meselesini ortandan kaldıracak. Öğrenciler hiçbir grubun bünyesinde kalacak yer arama zaruretine düşmeyecek. Devletin güvencesinde olacak. Bugün FETÖ örgütünün var olmasının en büyük etkilerinden biridir öğrencilerin kalacak yurt bulamaması. Bunu herkes biliyor.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN FAİZ ALINIR MI?

Öğrencilerin temel sorunlarından biri kredi borçları... Yahu bir kredi verdin de neden faizlendiriyorsun. Öğrenciye verilen kredi geri alınmamalı. Hadi aldın yetiştirdiğin öğrenciden birde faiz talep etme bari…

EKONOMİK HAL, HALEN EN BÜYÜK SORUN

Bu gün bir gencin cebinde çay içecek para olmayabiliyor. Eee böyle bir genç sanat için, kültür için kendi sosyal hayatı için nasıl harcama yapsın. Ancak elit kesim, Türkiye’nin yeni burcuması bunu yapabilir. Çifti Ahmet’in, işçi Mehmet’in oğlu para ayırın bir sinemaya yada konsere gidemiyor. Bunu en çok ta Kandıra’da görüyorum Kandıra’da artık genç kalmadı. Kalmakta istemiyor.



Muharrem İnce ile ilgili görüşleriniz?

Sayın İnce partinin içerisinde sevilen sayılan farklılık yaratan bir insan olarak gözüktü. Bugün yola çıkarken de biz şunu görüyoruz. Aday belirlenene kadar belirsiz olan kararsızların İnce’nin arkasında yer alıyor. Bizim derdimiz bu vatanın, milletin bir cumhurbaşkanı olması. Partiden değil halkın içerisinden bir aday kendisi. Tabi ki ilk turu hedefliyoruz. Ama ikinci turda da olsa bu milletin Muharrem İnce’yi tercih edeceğini düşünüyoruz.

GENÇLİK ELDEN GİDİYOR

Ben 10 yıldır avukatlık yapıyorum. O kadar çok sıkıntılı vatandaşımız var ki, bu sıkıntılar Saraydan görünecek bir sıkıntı değil. Kocaeli, Türkiye’nin beklide en çok uyuşturucu dosyalarının olduğu şehir haleni geldi. Hem geçiş güzergahı olması hem de yerelde çok kolay bulunmasından dolayı. Gençliği bu şekilde kaybeder olduk. Onlara alternatif sunmadık. Bunların sorunları saraydan bakmayla anlaşılmaz. Sen bu insanları iş güç sorumluluk sahibi yapmasanız bu durum kaçınılmaz oluyor.

KANDIRAYI DEĞERLENDİREMİYORUZ

Biz Kandıra’da 10-11 TL olan fındık fiyatını 2018 yılı için 15 TL olarak düşünüyoruz. Üretim çarkını işletmek şart... Kurumları satarak bir yere varamayız. Kandıramazın bir zamanlar yoğurdu vardı, kalmadı, hindisi vardı, kalmadı, bu ortam içerisinde halen kalkınmadan bahsediliyor. Böyle kalkınma olmaz. Kandıra sahillerinin 45 gün deniz süresi var. Ama hemen yanı başında bulunan Ağva’da on iki ay turizm yapıla biliyor. Demek ki Kandıra’yı da Kefken ve Kerpe gibi müthiş doğa güzelliği olan yerlerde 45 gün turizm yapılabiliyor



Son sözünüz?

Benim kendimle alakalı vurgulamak istediğim, şu, bu güne kadar Kandıra hep üvey evlat olmuştur. Bugünde partilerin listesine baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. 350 binlik bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Parti ve siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın öksüz kalmış bir bölgesini tekrar ele almak istiyorsak seçmenin desteğini bekliyorum. Bu seçmenin bir araya gelmesi lazım beklentim bu.

Kocaelili seçmenimize şunları söylemek istiyorum, “ Biz genç nesil olarak büyük düşünüyoruz. Gelecekle ilgili planlarımız ve enerjimiz var. Bu ülkenin yönetiminde 50-60 yaşında değil 30-40 yaşında söz sahibi olmak istiyoruz. 24 Haziran değil bizim meselemiz. Bizim meselemiz fikirlerimizi ortaya koymak. Bu yüzden yola çıktık, bu yüzden desteğinizi bekliyoruz. Bu memleket için yapılacak çok iş var…

ANIL ACURMAN KİMDİR

Anıl Acurman 1987 yılında İzmit’te doğdu. Öğrenimine 1993 yılında Özel Kocaeli Koleji’nde başladı. 1999 depremi sonrasında Kocaeli genelinde eğitimin aksaması sebebiyle öğrenimine İstanbul’da Özel Bilfen Koleji’nde devam etti. Lise öğrenimini gördüğü Maltepe Anadolu Lisesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2004-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk öğrenimini tamamladı.

2008 yılından bu yana Acurman Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmakta, bir yandan da İstanbul Üniversitesi SBE Kamu Hukuku alanında Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Cezai Sorumluluğu konulu yüksek lisans tezini hazırlamaktadır. Birçok hakemli dergi, kitap ve gazetede yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Avukatlık mesleğinin yansıra ortağı bulunduğu Kocaeli Kurumsal Arabuculuk Merkezi bünyesinde uzman arabulucu olarak hizmet vermektedir. 2016 yılından bu yana Kocaeli Barosu Yayın Komisyonu Başkanı olup, KB Aktüel Hukuk Dergisi’nin genel yayın yönetmenidir. Kocaeli Üniversitesi Adalet MYO’da konuk öğretim görevlisi olarak Ceza Usul Hukuku Dersleri vermektedir.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olan Acurman, 3 yıl süreyle İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2012 yılı itibariyle Kocaeli Başiskele İlçe Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiş olup 2 dönem bu görevi üstlenmiştir. Hâlihazırda Kocaeli İl Hukuk Komisyonu üyeliği ve İzmit İlçe Seçim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Evli olan Anıl Acurman’ın mühendis eşi Ceren Acurman özel bir şirkette ARGE Sorumlu Uzmanı olarak çalışmaktadır.