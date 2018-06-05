Yıldız: Doğru insanlar doğru yerde olmadıkça, futbolumuz ilerleyemez

-HAKAN YAĞCIOĞLU: Bize kendinizden söz eder misiniz?..

- YAŞAR YILDIZ: 06.11.1964 Gölcük Hasaneyn doğumluyum. İlkokulu Hasaneyn İlkokulu’nda, ortaokulu ise Gölcük Ortaokulu’nda tamamladım. Seka Meslek Okulu’nda eğitim alıp, işe başladım. 26.5 yıl boyunca Seka’da çalıştım. 6.5 yıl da Büyükşehir Belediyesi’nde çalışarak emekli oldum. 1986 yılında Hollanda’lı Türk vatandaşımız olan Ayşe hanım ile tanışıp, evlendim. 1987’de kızım dünyaya geldi. Betül Yıldız Karaovalı. Şu anda evli. Oğlum Berkay 2001 yılında dünyaya geldi. Çakabey Anadolu lisesui6’nde yabancı dil (İngilizce) okuyor. Torunum Yiğit Karaovalı da adeta benim dünyam.

-H.Y.: Futbola nasıl başladınız ?..

-Y.Y.: Her çocuk gibi ben de, mahallede arkadaşlarımla top oynayarak spora başladım. Kavaklıspor genç takımında 1980 yılında futbola resmi olarak başladım. A takımda kadar yükseldim ve orada futbola devam ettim. Ardından vatani görevimi yapmak üzere Urfa’ya gittim. 1984-86 yıllarında askerliğimi tamamladım ve dönüşte evlendim. 1987 yılında Hasaneyn Dumlupınar takımında iki yıl futbol oynadım. 1 sezon da Kağıtspor’da futbol oynadım. 1990 yılında antrenörlüğe adım attım. İlk kursumu Yalova’da tamamladım. Ersan Ogan ilk hocamdı. Ardından 2001’deki kursta da yine Ersan hocama denk geldim. 2012 yılında da yine Ersan hocamın sınıfına düştüm ve bu tesadüf beni çok mutlu etti. Hala unutamıyorum.

‘LİSANS KONUSUNDA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’…

-H.Y.: Sanıyorum diploma konusunda söyleyecekleriniz var…

-Y.Y.: Pro lisansa kadar yükselirken engel çıktı. Yani anayasal bir hakkımız elimizden alındı Yıllarca çabaladık ama o mertebeye gelince, önümüze barikat koydular. Bu benim canımı çok yaktı ve bunca yıllık emeklerimi yetkililere helal etmiyorum. Doğru insanlar doğru yerde olmadıkça, futbolumuz ilerleyemez.

‘KASKF BİNASI İÇİN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER…’

H.Y.: KASKF binası konusunda düşüncelerinizi daha önce konuşmuştuk. Burada da okurlarımızla paylaşır mısınız?...

-Y.Y.: KASKF binası 2008 yılında devreye girdi. 2009-2010 sonrasında iş bitti. 2010’da herşeyiyle beraber hazırdı. Nurettin Arıcan ve Rafet Kırgız’ın emekleri çoktur. Keza tesisler müdürlüğünde beraber çalıştığım Haluk Bostancı’nın inanılmaz emeği vardır. Saydığım bu isimlerin çok emekleri var. Zaten Rafet Kırgız’ın yıllardır bir hayaliydi bu. Bunun için çok uğraştı. Nurettin Arıcan’ın spor müdürü olması ve sporun içinden gelen biri olması da bu birlikteliği sağladı. Binanın gelişmesinde de KASKF Başkanı Murat Aydın, Remzi Demirer’in çok katkısı olmuştur. Haluk Bostancı’nın bu konuda bize destek vermesi avantaj oldu. Tam teşekküllü, her şeyi hayata geçirdik. Şu anda Türkiye’nin önemli amatör evlerinden bir tanesine sahibiz. Merkezi bir yerde. Ben inanılmaz mutluyum, gururluyum. Bayramlarda muhakkak giderim ziyaret ederim. Öyle mutlu oluyorum ki, o bana yeter zaten. Hayatta her şey para değil…

-H.Y.: Depremi tam kalbinde yaşadınız, neredeydiniz ?..

-Y.Y.: Depremde Kavaklı sahilindeydim, Yani depremin tam merkezinde. Bizim özel bir teknemiz vardı, o dönemde. O gece benim yurtdışından gelen yakınlarım olsun, diğer akrabalarım olsun herkes teknedeydi benim dışımda. Yani o günkü sayı 150 ise, 70-80’i benim yakınlarımdır. Biz normalde tekneden indikten sonra, o havuzun baktığı yerde çay bahçesi vardır, oraya oturmaya giderdik. O gece ne olduysa illa gidelim diye tutturdular. Ben de saatin geç olması sebebiyle eve gidelim dedim ve uyuyalım dedim. O sırada benim kızımı Hollanda’dan gelen bir akrabamızın kızı çekiştiriyor, ‘illa bize gidelim’ diye. Kızım da bir yandan onu çekiştiriyor, illa bize gidelim diye. En son beni çağırdılar ve dediler ki, ‘Ya Yaşar amca, Betül bize gelsin. Ben de ‘kızım sen gel bize, Betül size gelmesin’. İşte gelsin gelmesin derken, göndermedim ben kızımı. İşte o gün izin vermemiş olmam, kızımı bana bağışladı. Çünkü gitmiş olsaydı, oralar hep tuzla buz olmuştu. Diğer kızın cenazesine 1 hafta sonra ulaşabildiler. Bizimle gelmiş olsaydı, kurtulabilirdi. Kendisi Hollanda’daki eniştemin ablasının kızı. Hollanda’dan gelmişti, tatildeydi burada. Benim evimde kiremit bile oynamadı. Bizim ada çok sağlam çıktı, zemin olarak. Ama tabii kaybettiklerimizi üst üste koyduğumuz zaman, konuşamayız. (Gözleri kızarıyor burada)… İnanılması güç bir acı gerçekten. Bir çok arkadaşı bir çok dostumu kaybettim.

-H.Y.: Sonraki bakış açınız ne oldu hayata karşı?

-Y.Y.: O yaşadığımız acı dolu günlerden sonra, yine de pozitif olmaya çalıştım ve çalışıyorum. Bir çok şeye böyle hırsla sarılamıyorsun…

JAPONLAR ‘DEPREMDE SİZDE NORMAL ÖLEN SADECE BİR KİŞİ VAR’ DEDİ…

-H.Y.: Peki spor orada tedavi edici mi sizce?..

-Y.Y.: Yüzde yüz hem de. Ben o günlerde Kağıtspor’un resmi antrenörüyüm. Orada İsmail Yılmaz problemi vardı. Ben de o zamanlar kulüp başkanı Ömer Faruk Zorlu -ki çok severim kendisini ve çok saygı duyarım- baktım sıkıntılı bir durum var, takımın sorumluluğunu aldım, ama İsmail rahat vermiyor. O arada da Kavaklıspor’da genç bir yönetim oluştu. Bana geldiler işte hedeflerinden ideallerinden bahsettiler. Toplantıya çağırdılar beni. O arada da Kağıtspor’un resmi antrenörüyüm. İşte 2000-2001 sezonu. Depremin hemen sonrası. Ben de ‘Arkadaşlar bir şeyler yapmak istiyoruz, ama böyle olmaz. İnsanlar çadırlarda yaşıyorlar. Eğer bir şey yapacaksak, düzgün yapalım. Katılmama hakkınız da var. Deprem bölgesindesiniz sonuçta. Lige katılacaksanız eğer, öyle bir takım yapalım ki size insanları mutlu edip, bu sıkıntılı durumdan az da olsa uzaklaştıralım. İşte nasıl yapalım edelim derken, kağıda yazıp, Kağıtspor içerisinde izlediğim beğendiğim oyuncuların bir kısmını kadroya dahil ettirdim. Kadroları kurdum. Alınması gereken oyuncuları yazdım. O arada Kağıtspor’da işler sıkıntılı gidiyor. İsmail Kapudağlı rahat vermemeye devam ediyordu. Ben de bu zamana kadar huzurlu olmadığım yerde hiç çalışmadım. Ömer başkana anlattım durumu ve bu koşullarda çalışamayacağımı söyledim. Çünkü huzur ortamı yoktu. Müsaademi istedim ve ayrıldım. Daha sonra da takım yapılanmasına daha çok kafa yorup şampiyon olduk. Derince’de 5 bin seyirciye oynuyorduk. Maçlardan sonra çadırlara gittiğimizde, insanların bizi dört gözle beklediğini gördük. Biz 11 ay sezon yaptık. Adapazarı’na Kocaali’ye grup maçlarına giderdik. Peşimizden 10 otobüsle desteklemeye gelirlerdi. İnsanların çoğunu deprem sıkıntısından uzaklaştırdık, mutlu ettik ve bunun için çok çaba sarf ettik. Önce kendi köyümüzde kaldık Nusretiye’de. Çadırda kaldık yani. Japon’larla bir çok kez aynı ortamda bulunduğumdan, bir gün bir sohbette depremde ölenlerin hepsinin kendi hatasından öldüğünü söylediler. Sadece bir kişi fay hattının geçtiği noktanın içine düşmüş. Onun dışında hep hatalardan. Yanlış malzeme kullanımında kaynaklı yıkımlar olmuş. Düzgün yapılan doğru yapılan yapıların hiçbirine bir şey olmamıştı.

KAVAKLISPOR’DAN SONRA NELER YAPTINIZ?

-H.Y.: Pekala deprem öncesi ve sonrası antrenörlük yaşantınız nasıl gelişti ?..

-Y.Y.: 1994-1995 sezonunda Gölcükspor alt yapı sorumlusu oldum. 1999’da ilk antrenörlük kursuma gittim. İsmail Erenkaya ile birlikte başladık bu işe. İlk adımımız Kavaklıspor oldu. Tek mağlubiyetle lig ikincisi olduk o sene. Sonraki sezon Gölcük spor alt yapısında görev aldım. Bir sezon da Gölcük spor profesyonel takımında görev aldım. Takımda ayrılma sebebimde işte o dönemde yardımcı hocalık görevi geldi bana kulüpten, böyle bir talepte bulundular. Bana inandıklarını söylediler ve yardımcı hoca olmam konusunda ikna ettiler. Yalçın Önem hoca vardı o dönem takımın başında. O sezon kötü başladı biraz. 8. haftada baktım sıkıntılı durumlar var, yara almaya başlıyorum, daha fazla dayanamadım. Bir maçtan sonra hocadan müsaade istedim. Yerleri değiştireceğiz dedim, yoksa başka türlü toparlanamayız. O haftada lidere konuk oluyoruz, Pendik spor’a… Bizde sondan 4’üncüyüz. Hoca da bu talebi kabul etti sağ olsun. İşte takımı falan hazırladık, altyapıdan 5 oyuncu oynatmak gerekiyordu statü gereği. Ben de o hafta 5 tane altyapı oyuncusunu ilk 11’e koydum. Maçtan önce ter idmanında başkan gelip, bana takım yazdırınca bayağı üzüldüm ve kızdım. O anda ayrılmaya karar vermiştim. Altyapıdan çıkardığım oyuncular o gün yüzümü kara çıkarmadılar. 1-0 öndeyken, Yalçın hoca oyuna müdahale etmemi istedi. Altyapıdan oynattığımız bir oyuncuyu çıkarıp, yerine devamlı oynayan İnegöl’den aldığımız Gökhan adında bir santrforumuz vardı, onu alalım dedi. İstemeye istemeye oyuncu değişikliğini yaptım. O dakikadan sonra tabir-i caizse 10 kişi oynadık. Çünkü Gökhan ne pres yapabildi, ne de başka bir şey. Dakikalar artık 90-4’ü gösteriyordu. 1-0 öndeyiz. Kale önünde oluşan bir karambolde gol yedik. Golden sonra kulübeye çöktüm kaldım. Ayrılacağımı kafama koymuştum. Yöneticilerle falan görüşüp yeni hoca gelene kadar birkaç gün daha kalıp takımı hazırlayacağımı söyledim. O hafta da maçı kazandık. Takımın başında kalmamı çok istediler, ben de bunun mümkün olmayacağını söyledim. Ancak Engin hoca (Korukır) isterse kalırım dedim. İnanılmaz bir baskı vardı kalmam için. En son Engin hocaya danışacağımı ve ondan sonra bir karar vereceğimi söyledim. Engin hocayla buluştuk, ben konuyu kendisine izah ettim. Kulüpte de herkes benden haber bekliyor. Engin hoca bana ‘’içinde ne geçiyorsa onu yap’’ dedikten sonra kesin kararımı vermiş oldum ve ayrıldım kulüpten.

“FUTBOLUMUZ ÇOK GERİLERDE…”

-H.Y.: Kocaeli kenti futbol olarak nerede? Acil yapılması gereken ne?Geleceği nasıl görüyorsunuz?

-Y.Y.: Doğru kişiler doğru yerlerde olmalı… Öncelikle Gölcükspor kesinlikle iyi yönetilmiyor. Neden bunu söyledim. Çünkü doğru insanları bulmak için doğru hamleler yapmak gerekir. Yıllarını veren bir insan olarak söylüyorum. Bugün futbol anlamında yetenekli futbolcu gelişmesi anlamında Trabzon, Sakarya ve Kocaeli yarışırlar. İstanbul bile bizden sonra gelir. Peki bu potansiyel kullanılıyor mu ?.. Asla kullanılmıyor. Neden Gölcükspor’u örnek verdim, çünkü bir varlık sebebi var. Nedir bu? Marka değeri olmak. Marka değeri, vizyonu olan bir takımın neler yapması gerekir? Varlık sebebine uygun işler yapması gerekir. En büyük profesyonellik evrenselliktir. Yani antrenör de gelecektir, oyuncu da gelecektir ve yeri geldiği zaman gidecektir. Trabzonspor ile Gölcükspor’u yan yana koyup başarılarına baktığımız zaman kendi öz varlıkları hep ön planda. Trabzonspor en şaşalı dönemlerinde hep altyapıdan çıkardığı oyuncularla olduğunu görüyoruz. Keza Kocaelispor’a baktığımız zaman, başarılarında hep kendi oyuncularıyla olduğunu görüyoruz. Gölcükspor’un üstün başarıyla geçen dönemlerine baktığımız zaman da yine aynı şekilde. Bu kadar güzel örnekler varken, bugün Gölcükspor’un profesyonel kadrosunda bu işleri yapacak kimse yok. Benim Gölcükspor hayalim var hep, ama ulaşamıyorum o hayale. Çünkü doğruları yapıyorum. 6 milyonluk bütçenin 1 milyonunu alt yapıya ayıramıyorsan, bir yanlışlık vardır bu işte. Siyasi iradelerden kurtulmamız gerek…

‘KARAMÜRSEL’DE DOĞRU ŞEYLER YAPILIYOR’…

-H.Y.: Spor ve siyaset için ne derseniz?..

-Y.Y.: Kesinlikle iç içe olmamalı. Bir gerçek daha var. Belediye desteği olmadan kulüplerin ileriye gitme şansı var mı ?.. Yok… Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz bugün çırpınıyor. Tesisler belediyeye ait keza konaklanan yer, belediyeye ait. Yani biz zaten ayırt edemiyoruz. Mesela Karamürsel bunu başarmış. Karamürsel’de bir etkinliğe katıldım. Belediye Başkanı da katıldı. Çetin Yıldız orda spor müdürü oldu. Eski futbolcu kendisi. Benimde inandığım güvendiğim harika bir insan. Etkinlikte başkan bütün sorumlulukları Çetin Yıldız’a emanet ettiğini söyledi. Bana ne ile gelirse kabûlümdür dedi. Doğru insan doğru yerde oldu mu, sorunlar çözülür… Başkanın kendisini bizzat tebrik ettim, siz bu işi çözmüşsünüz diye. Çünkü gerçekten doğru insanı bulmuş ve görevi vermiş. Bizim en büyük hatamız kendi değerlerimize değer katıp ilerletemiyoruz…