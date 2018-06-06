Saadet Partisi 1’inci Sıra Adayı Ejderoğlu: Hak ettiğimiz milletvekillerini artık ÇIKARTABİLECEĞİZ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli 1’inci sıra milletvekili adayı Sinan Ejderoğlu, gazetemize verdiği röportajda, Saadet Partisi’nin artık en önemli ihtiyaç haline geldiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı adayları içerisinde, statüye en uygun kişinin SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğunun altını çizen Ejderoğlu, "Artık baraj problemi diye bir söylem kalmadı. Aldığımız oylar zaten milletvekili çıkartmaya yetiyordu. Partimizle ilgili oluşan sinerji Saadet Partisi’ni daha da güçlü bir hale getirecek" dedi.

Sizi biraz tanıya bilir miyiz?

Ben 1972 yılında Maşukiye’de dünyaya geldim. Eğitim hayatıma Maşukiye’de başladım. Liseyi İzmit’te okudum. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldum. Hem öğrencilik yılları ve hem de sonrasında Kocaeli ve çevre illerinde bulundum. Sivil toplum çalışmalarında görev yaptım. Lise dönemlerimde siyaset yapmaya başladım. Bu şehirde spor yaptım. 1990’lara kadar Kocaelispor ve Kağıt Spor kulüplerinde güreş ile uğraştım. Beni İzmit’e bağlayan Kocaeli’ye bağlayan önemli aktivitemdir spor. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Saadet Partisi bu dönem başarıyı yakalayacak mı?

Bu dönem ben Saadet Partisi’nin, çok dikkatli izlendiği, ne söylendiği konusunda dilenildiği bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ciddi dönüşümlerin olacağı, toplumun her kesiminden dönüşümlerin olacağı bir dönem olarak görüyorum. Saadet Partisi 2000’li yılların başında kurulmuş ve o günden beri haklı uyarıları ve tespitleri yaptı. Siyasi sonuç olarak başarılı olamadığımız bir dönem geçirdik. Şimdi ise o çalışmaların sonuca döneceği bir dönem gibi algılıyoruz. Önümüzdeki süreç Saadet Partisi’nin çok iyi algılandığı bir parti haline dönüşecek.

HER PARTİNİN İŞ TUTUŞU FARKLI

AK Partilisi de, CHP’lisi de diğer partililerinde topluma faydalı olmak için çalıştıklarını biliyoruz. Ama iş tutuşları farklı olabilir. Evet, AK Parti’yi oluşturan kadrolar dönemin Refah Partisi döneminde yetişen kadrolarıydı. Yalnız AK Parti kurulduktan sonra iş tutuş açısından çok farklılık arz etti. Kendi kadrosu da 16 yılda ciddi oranda farklı yönde devrildi yani refah kadrosundaki gibi kalmadı.

SAADET’TE PARTİZANLIK YOKTUR

Biz toplumun hiçbir kesimiyle ayrışamayız. CHP tabanıyla da ayrışamayız, MHP ile de, İYİ Parti’yle de AK Parti ile de ayrışmayız. Ayrışmamızda mümkün değil. Biz ayrışmama adına değil çözüm üretme inancına sahip bir partiyiz. Seçimler olur, seçimden önce çalışmalar olur, ama seçim biter sonra hangi partili olursa olsun işin ehli, kabiliyetlisiyle beraber yol alınır. Bize, “Sizin ne farkınız var” diyorlar. Biz her kesimle çalışırız, partizancılık yapmayız. Ama AK Parti öyle değil. AK Parti seçimden sonra da parti çalışması gibi iş yapıyor. Bizim parti çalışmalarımız farklıdır parti ve şehir yönetimi farklıdır.

Teşkilatlanma ve seçim çalışmalarıyla ilgili özel programlarınız vardı. Ev eve gezilir seçmenin nabzı tutulurdu. Bu dönemde aynı çalışma içerisinde olacak mısınız?

Toplum farklılaşıyor, eski dönemin aile yapısının arar durumdayız. Bir dejenere yaşıyoruz. O günlerde evlere daha rahat giriyorduk. İnsanlar daha rahat kabul ediyordu evlerine. O dönemler de insanlar birbirleriyle konuşabiliyor tartışa biliyordu. Bugün ev ev çalışmalar yine yapılıyor. Ama o dönemki kadar yapılamıyor.

BASKI ALTINDAYIZ

Bugün en büyük eksiklik baskıcı, despot, benim dediğim doğrudur anlayışının var olmasıdır. Bu da insanlara inanılmaz bir moral eksikliği yaşatıyor. Ağız tadı yok. Eskiden babayla oğul, anneyle kız, amcayla yeğen tartışabiliyordu. Ama bugün o bile yok. Yani sadece bir kişinin ya da siyasi ortamın baskısı değil, aileler bile birbirine baskı yapacak şekille geldi. Bu ortamda ne ekonomik, ne sosyal ne eğitim alanında insanlar sağlıklı bir şekilde yürüyemiyordu.

İFTİRA SİYASETİ

Sosyal medyada, fotomontajlarla siyasiler olduklarından çok farklı gösteriliyorlar. Geçtiğimiz günlerde benzer bir paylaşım lideriniz Temel Karamollaoğlu’nun da başına geldi. Bunlarla ilgili ne diyeceksiniz?

Söylenecek bir şey yok. Zaman zaman siyasetin aşağıya çekildiği dönemler oluyor. Bunları kabul etmek mümkün değil. Ama bazı güçlülerin, kaybetme korkusu yaşadığı zaman daha agresif davranıp yanlış işler yapabilirler. İftira, hayatın hiçbir alanında fayda vermez. Hele ki siyasette hiç vermez. Siyaset toplumu ilgilendiren bir konudur. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Onun hesabı da ağır olur. Zamanında benzer şeyler yapıldı, ama bugün abartılmış durumda. Biz o tür bir siyasetin içerisine girmeyiz. Toplumu birleştirme, moral verme, birlik ve beraberlik… Bizim siyasi gıdamız bunlar. Temel kaynaklarımız faydalı olmayı sağlayacak unsurlardır.

ARTIK VEKİL ÇIKARTA BİLECEĞİZ

Saadet Partisi’nin Kocaeli’deki oyu çok değişken. Bunun nedeni nedir ve bu seçimde de aynı değişkenlik yaşanır mı?

Bu çok önemli bir soru bizim için. Neden derseniz? Daha önceki dönemlerde Saadet Partisi’nin Türkiye genelinde baraj sorunu vardı. Bugün bu yeni seçim sistemiyle ittifak yapabilme şansı oldu. Böyle bir yasal düzenleme yapıldı. Bu düzenleme sayesinde ülke barajı olmasına rağmen ittifaklar bu barajı, ittifakın içerisinde olanlar için kaldırmış oldu. Milletvekili çıkara bilme şansı partilerin aldığı şehir oyuna bağlanmış oldu. 2010’dan önce girdiğimiz seçimlerde milletvekili çıkarabilecek oyu almamıza rağmen ülke barajı uygulandığı için çıkartamıyorduk. Toplum bunu takip ediyordu. “Barajı aşamaz” diyordu. Ancak artık baraj problemi ortada yok. Millet ittifakı zaten en az yüzde 50 oranında bir oy oluyor.

SAADET PARTİSİ GERÇEK OYUNU ALACAK

İttifakın oranı hesaba katılacağı için milletvekili çıkartacak kadar oy alınması vekil çıkartılmasına yetiyor. Toplumda bunu takip ediyor. Ona göre başka partileri tercih edebiliyordu. Bu sorun bu dönem ortadan kalkınca dalgalanmalarda ortadan kalkmış olacak. Saadet Partisi gerçek oyunu alacak.

VATANDAŞLAR FARKINDI

Daha önceki seçimlerde de sürekli milletvekili çıkartamama durumu da Türkiye barajının olmasından dolayıydı. Ama artık toplum Saadet Partisi’nin milletvekili çıkartacağını ve grup oluşturacağını söylüyor. Baraj konusunu bilmeyenler var, ulaşmaya çalışıyoruz.

Saadet Partisi Kocaeli’den kaç milletvekili çıkartabilir?

Biz Kocaeli’den tek milletvekili çıkartmayacağız. Birden fazla olacak. Çok farklı sonuçlarda bekliyoruz. Saadet Partisi, Kocaeli’de güçlü. Bunun nedeni teşkilatların her zaman aktif olması, gündemi takip etmesiyle ilişkili.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde sonucu nasıl bekliyorsunuz. İkinci tura kalırsa, ikinci turda kimler yarışır? İkinci tura CHP ya da İYİ parti kalırsa tutumunuz ne olur?

Genel başkanımız Temel Bey diğer adaylara göre inanılmaz fark oluşturacak bir genel başkan ve devlet adamı. Biz Sayın Temel Karamollaoğlu’nun seçilmesi için canla başla çalışıyoruz. Onunda gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz birinci hadise gerçekleşmeden ikinci hadisenin konuşulmasını da uygun bulmuyoruz. Son ana kadar bütün şanslarımızı değerlendireceğiz. Bugün kimsenin “kesin kazanacağım” deme şansı yok. Bizim genel başkanımız ya birinci turda ya da ikinci turca cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı olacak ve bugün en fazla ihtiyaç duyular lider de kendisi. Tüm kesimleri bir araya toplayabilecek bir insan. Vizyon ve anlayışı takdir edilecek bir genel başkan ve devlet adamı. Herkesin düşüncesine saygı gösterecek yapıya sahip.

SAADET PARTİSİ POZİTİF BİR PARTİ

Toplumun Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi bütün etnik grupları bir arada tutacak harcız biz. Bunların tümünün geleceğe pozitif bakacak hale getirmek ancak Saadet Partisi ile olur. Bizim Mardin’e bakış açımız ve tutuşumuzlar, Edirne’ye bakış açımız ve tutuşumuz örtüşüyor. Bu başka hangi partide var? Hiçbirinde yok… Hem de AKP’de hiç yok.

BİLİM İNSANLARI ÜLKEDEN KAÇIYOR

Türkiye’nin buna ihtiyacı var. AK Parti’nin ilk döneminde Amerika’dan ve Avrupa’dan bilim insanları dönüş yapıyordu. 5-10 kişi geldi diye sevinmiştik. Şimdi ise ciddi bir şekilde daha fazlası ülkeden gidiyor. Alt yapı olarak ve imkanlar olarak Türkiye çok çabuk büyüyecek yapıya sahip. Sadece siyaseten doğru hamleler yapacak bir partiye ve anayasaya ihtiyaç var. Bu da Saadet Partisi’dir.

AK Parti giderse kuyruk günleri yine geri gelir deniyor. Büyüme durur deniyor. Bu söylemleri nasıl yorumluyorsunuz?

Türkiye’nin dinamizmi o dönemlere dönmesinin karşısında duruyor. O söylemlerin hiçbir gerçekçiliği yok. Türkiye her dönem belli bir şekilde ilerleyebilmesini becermiştir. Hele ki iyi yönetildiği dönemlerde dünyada hızlı büyümeler kaydetmiştir. 80 öncesinin siyasi ahlakının bugünden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bugünkü yapı daha zarar verici durumda. Türkiye 5-10 sene sonra zaten ileride olacak. Bizim amacımız çok daha ileride olmasıdır. Derdimiz budur. Türkiye bugün hak ettiği yerde değil. Hem moral acısından, hem re güç açısından hak ettiği yerde değil. Bunu çok fazla açmaya gerek yok.

ERKEN SEÇİMİN NEDENİ EKONOMİNİN KÖTÜ GİDİŞİ

Bugün AKP’nin MHP eliyle seçime gitmesinin nedeni, bozulan ekonomiyi düzeltme şansını görmeme yüzündedir. MHP bir maşa olarak kullanıldı. Hayatının en kötü siyasi rolünü oynamış oldu. MHP bu rolü oynamak zorunda kaldı. Erken seçim yapılacaktı, ama bunun hangi senaryoyla yapılacağını merak ediyordum. Bu senaryoyu da görmüş olduk. 24 Haziran üniversite imtihanlarının olduğu, Ramazan bayramından hemen sonra, yaz tatilinin başladığı ilk hafta ve daha seçimlere 1 seneden fazla olmasına rağmen neden baskın seçim ilan edildi. Bunu herkes tahmin edebiliyor.

SON SÖZ

Saadet Partisi, grubun çok üzerinde milletvekiliyle TBMM’de temsil edecek. Ve meclis daha etkili olacak. Son seçim yasasıyla tanınan ittifak imkanı, ülke barajı sorununu kendiliğinden ortadan kaldırdı. İnşallah bu zamana kadar çok çalışıp çıkartamadığımız milletvekillilerinin tümünü, Kocaeli seçmeni Saadet Partisi’ni destekleyerek meclise gönderecek. Saadet Partisi’nin meclise girmesi çok önemli. Türkiye’de yapısal değişikliklere ihtiyacı var. Yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Bu anlayışta Saadet Partisi’nde var.