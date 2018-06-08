Tarhan: Hedefimiz ittifak olarak Kocaeli’de 1’inci çıkmak

CHP Kocaeli Milletvekili ve adayı Tahsin Tarhan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yöneticileri önceki gün gazetemizi ziyaret etti. CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, gerçekleşen ziyarette 24 Haziran seçimleri ile ilgili tahminlerde bulundu. Kocaeli'de yüzde 50 Cumhur İttifakı, yüzde 50 Millet İttifakı görünüyor diyen Milletvekili Tarhan, “Durum 6-6 gibi görünüyor, 1 tane de HDP alır. Yani muhalefet çoğunluğu sağlayabiliyor. AKP'nin MHP'den artı oy alma şansı hiç yok. CHP, 4'ü kesin çıkarır 5 de olabilir. İYİ Parti 2 milletvekiline yakın” dedi.

“ARTIK TECRÜBELİYİM”

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Ben 8 yıldan beri Kocaeli'de seçime giriyorum artık tecrübeli oldum. Kocaeli'yi o kadar iyi tanıyorum ki mahalle mahalle, sokak sokak gezilmedik yer bırakmadım. Hangi evin hangi partiye oy verdiğini, seçmenin ne tarafa yöneleceğini çok iyi biliyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım zamanında bu kadar nasıl performans gösterdiğime inanamıyorum. Bir günde 7 tane miting yaptığımı hatırlarım” dedi.

“SORUNLARI DAHA İYİ BİLİYORUM”

Milletvekili Tarhan, “Siyasete ilk girdiğimde bakış açım büyükler gitsin, gençler gelsin idi ama kenti tanıma açısından tecrübe çok önemli. Bir genci belediyenin başına koyarsanız o öğrenene kadar 5 yıl gider. Kenti tanıyan birini koyarsanız oranın sorunlarını daha iyi çözer. Sorunları Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'ndan daha iyi biliyorum. Çünkü Karaosmanoğlu, belli bölgelere gidiyor. Tam halkın içinde, yoksulluğun içinde yok” şeklinde konuştu.

Kocaeli'nin en büyük sorunları nelerdir?

Kocaeli'nin en büyük sorunu ulaşımdır. Ulaşım hem çok pahalı hem de çok sıkıntılı. Önceden 5 dakikada bir tren vardı, deniz seferleri vardı. Ulaşımı özelleştirdiler, ulaşım geriye gitti. Park problemleri var, trafik sorunları var. En önemlisi de imar dönüşümü yaşanmadı. Çarpık sanayileşme organize sanayiler ile birlikte toparlandı. Güzel OSB'lerimiz oluştu. Ama o çarpık sanayileşmenin getirdiği çarpık kentleşme toparlanamadı. AKP ranta dayalı, inşaata dayalı politika uyguladığı halde Kocaeli'de bunu yapamadı.

“SORUNLAR BÜYÜYOR”

Şehir merkezlerinde olduğu halde AKP buranın imar problemini çözmedi. Bu sorunlar gün geçtikçe büyüyor. Gebze'de 5-6 mahalle var. İzmit'in arka sokaklarında var. AKP, tapu ve imar problemlerini çözmedi. Aynı zamanda kamudan da fazla pay aldı. Kocaeli'nin kendi değerlerini yok etti. Sefa Sirmen projeleriyle çağ atlattı. İstanbul'u Kocaeli'ye taşımıştı. Şimdi artık yok oldu gitti. Kentte ne sanat, ne kültür, ne de tarih kaldı. Sadece ne var bir tane başkan sabah kalkıp spor yapıyor, cenazelere gidip başsağlığı diliyor, düğünlere gidip bir altın takıyor başka bir şey yok.

CHP, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası'nda diğer illere göre oy eksikliği yaşıyordu. Şimdi bu durum nasıl?

Ben o bölgede de bu bölgede de çalışıyorum. Oradaki arkadaşlarımız da iyi niyetle büyük mücadele içinde çalışıyor. Bu aslında Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova'nın problemi değil bu Türkiye'nin problemi. İzmit'ten baktığınız zaman zaten Gebze, Çayırova, Dilovası, Darıca diye bir yer göremezsiniz. İzmit o bölgeyi sahiplenmiyor. Ne bürokrasi, ne siyaset ne basın o bölgeyle ilgilenmiyor.

“KENT KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ”

Büyükşehirde kent kültürü gelişmemiş. O bölgeler İstanbul ve Kocaeli'nin arasında kalmış. Genelde yoksul halkın, işçi kesiminin, emekçilerin olduğu bir bölge. Kent kültürü gelişmediği için ister istemez sosyal demokratlar o bölgelerden oy almakta zorlanıyor. Oradaki halk cemaat ile tarikatların eline düşmüş durumda. İnsanları bilinçlendirmek için önce kent kültürünü geliştirmek gerekiyor. Gebze bölgesinde akşam 7 olduğunda hayat duruyor. CHP o bölgelerde oy almakta zorlanıyor. Bu aslında sosyolojik bir problem. O bölgeden çıkmış bir siyasetçi olarak çok üzülüyorum.

“GEBZE'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOK”

Gebze'nin il olması şart. Çünkü hem burası büyükşehir oluyor hem de Gebze büyükşehir oluyor. Ekonomik gelirlerinde hiç bir şey kaybetmiyor. Hem hizmet açısından hem de kimlik açısından Gebze'nin il olması hayırlı olur. İzmit'in yüzde 50'sinde tarım yapılıyor tarım kenti olur, liman var liman kenti olur, sanayi var sanayi kenti olur ama Gebze öyle değil. Gebze genelde sanayi kenti. Ayrıca Gebze halkı yoksul. İnanın İzmit'e gidiş geliş verecek paraları yok. Vali oradaki halkla görüşmüyor. Orada halk günü yapıyor ama halkın sorunları çözülmüyor. Büyükşehir’in bütçesini inceleyin o bölgeye yapılan yatırımlar ile bu bölgeye yapılan yatırımlar aynı değil. Orada gerçekten bir büyükşehir belediyesi diye bir şey var mı bir görün.

Kocaeli'den nasıl bir oy bekliyorsunuz?

İttifaklarımız var. İYİ Parti'nin ne kadar oy alacağını kestiremiyoruz çünkü yeni partileştiler. Referandum sonuçlarına baktığımızda 56-44 gibi hesaplıyorum. O günkü şartlara baktığımız zaman, ekonominin geldiği şartlara baktığımızda her şey bizden yana. Kocaeli'de fifti fifti gibi görünüyor. Kocaeli'de yüzde 50 Cumhur İttifakı, yüzde 50 Millet İttifakı görünüyor ama bu durum sandığa nasıl yansır onu kestiremiyoruz. Durum 6-6 gibi görünüyor, 1 tane de HDP alır. Yani muhalefet çoğunluğu sağlayabiliyor. AKP'nin MHP'den artı oy alma şansı hiç yok. 1 Kasım'da AKP'nin zaten 7'nci milletvekili de tesadüf olarak çıktı. CHP, 4'ü kesin çıkarır 5 de olabilir. İYİ Parti 2 milletvekiline yakın. Öncelikli olarak hedefimiz ittifak olarak Kocaeli'de 1'inci çıkmak.

“TÜRKİYE HER ANLAMDA ÇÖKTÜ”

Bu seçim Tayyip Erdoğan'ı kurtarma seçimiydi. Artık önümüzü göremiyoruz, ekonomik olarak bittik, bir an önce kısa yoldan 5 yılı garantiye alalım diye yapılmış bir seçim. Önümüzdeki süreçte Türkiye'yi büyük sıkıntılar bekliyor. Cumhur İttifakı adı altında faşist söylemlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onların derdi Türkiye'yi yönetmek değil, tek adam rejimini sağlamlaştırmak, bir kişinin servetini korumak. Türkiye her anlamda çöktü.

Kadın Kolları olarak çalışmalarınız ne durumda?

Songül Kaya: Bizler, kadın olarak seçmene yaklaşıyoruz. Ev ev, kapı kapı gezip vatandaşları bilgilendiriyoruz. Kadınlar da artık mevcut iktidarın değişmesine inanıyorlar. Bizler kadın olarak daha çok mücadele etmeliyiz. Ötelenen biz kadınlarız. Kadınlar olarak üst jargondan konuşma taraftarı değiliz bizler anne olarak yaklaşıyoruz. Özellikle çocukları üzerinden yapılan eğitim sistemi değişikliklerinden çok rahatsızlar. Daha önce bize oy vermemiş kadınlar bile artık bıktıklarını ve bizlere oy vereceklerini söylüyorlar.

İzmit genelinde çalışmalar nasıl peki?

Hakan Çakar: Daha önce bizlere oy vermeyen insanlar şimdi neredeyse boynumuza sarılıyor. Müthiş geri dönüşler var. İzmit'te bir tereddüt yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Bizim için aslında daha zor. Referandumda İzmit'te tek hayır çıkartan ilçe olduk. Eski ilçe başkanımız yüzde 50+1'i yakaladı, bizim de başarılı olmak için hedefimiz yüzde 50+2'yi yakalamaktır. O yüzden sürekli sahadayız, mahalle mahalle geziyoruz.