Kesinlikle hayal değil

MASAYA YATIRDIK

Kocaeli GHSK Erkek Buz Hokeyi Takımı Antrenörü Eray Atalı ile yaptığımız söyleşi de, Kocaeli’nin buz hokeyindeki son durumunu ve gelecekteki planları masaya yatırdık. Karşımıza çok ilginç bir tablo çıktı. Sadece 250 bin liraya, buz hokeyinde, ilimiz Türkiye Süper Lig şampiyonu olabilir ve Kocaeli, tarihinde ilk kez Avrupa’da temsil edilebilir. İşte koruyla ilgili söyleşimiz…

HER SINIFTAN BİR HOKEYCİ

ERDEM ÖVÜÇ: Eray hocam… Yıllar sonra buz hokeyi heyecanını Kocaeli’nde yaşattığınız için teşekkür ederim. İlk önce genel bir değerlendirme ile başlayalım.

ERAY ATALI: Ben teşekkür ederim Erdem ağabey. Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’ın girişimleri ile buz pisti yeniden faaliyete başladı ve biz de kolları sıvadık. Bu şehirde buz kültürü her zaman vardır. Tesis ve destek ile Kocaeli buzda zirvede yer alabilir. Bu anlamda altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz ve altyapı sporcu sayısını 80’e çıkardık. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü olarak 6 yıl sonra A takım düzeyinde mücadele ettik ve Türkiye ikincisi olarak ligi tamamladık.

2000 ÖĞRENCİ TARAMADAN GEÇTİ

Sezon boyunca “Her sınıftan bir buz hokeyci” projesini hayata geçiren Kocaeli GHSK okullardan getirdikleri 2000 öğrenciyi yetenek taramasından geçirdi. Altyapı gelişimini desteklemek üzere Kartepe Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen ve 1200 öğrencinin buz pateni ile tanıştırılmasının ardından seçilen öğrenciler, Kartepe Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde Buz Hokeyi Minik Takımı kuruldu ve bu takım Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

GEBZE’Yİ DE DEVREYE SOKMALIYIZ

ERDEM ÖVÜÇ: Yaz mevsimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

ERAY ATALI: Yaz çalışmalarımız ve buz hokeyine yetenek taramalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Bunlardan en önemlileri, antrenörlüğünü yaptığımız Gebze Belediyesi’nin yaz spor okullarında yer alan 200 öğrencinin temel eğitim alması ve il spor merkezleri, Gebze İlçe Spor Müdürlüğü yaz kursları kapsamında yer alan kursiyerlerin, temel kayma eğitimlerindeki öğrenciler. Bu öğrencilerden de Gebze’de bir potansiyel oluşturma çabamız var. Dilerim ki Gebze Belediyesi de buz hokeyinde branş olarak önümüzdeki sezon ilimizi temsil noktasında gerekli çalışmayı yapar.

KADINLARIMIZ DA GELİYOR

ERDEM ÖVÜÇ: Kadın buz hokeyinde ne durumdayız?

ERAY ATALI: İlginç bir konudan bahsetmek istiyorum. İlimizi, yıllar sonra buz hokeyinde, iki takım ile liglerde temsil etmiş olduk. İl karması olarak katılım sağladığımız Anadolu Yıldızları Ligi’nde Türkiye 4’üncülüğünü elde ettik. Performans sporcusu saatlerinde antrenman yapan, Kocaeli’nde takımları olmayan, ancak Kocaeli’nde yetişen kadın sporculardan ikisi Elif Beyza Özdemir ve Meryem Betül Kahraman, Türkiye Şampiyonu ve Milli takım sporcusu oldu. Diğer genç kız sporcularımız Şeyda Özdemir ve Zeynep Ağçay da 18 Yaş Altı Kadınlar Ligi’nde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

ŞİMDİ SIRA AVRUPA’DA !..

ERDEM ÖVÜÇ: Dışarıdan bakıldığında buz hokeyinin maliyetli bir spor olduğu görülüyor. Ne kadar bir bütçe ile adımızdan söz ettirebiliriz?

ERAY ATALI: Valla Erdem ağabey, dışarıdan öyle görülebilir ama inan bana yanlış bir algı var. İlimiz buz hokeyinde katıldığı branşlarda dereceler elde etti ve birçok sporcuyu gerek Milli takımlara gerekse de başka il takım sporcularını performans sporcusu saatlerinde antrene etti. Çıtamızı yukarıya çıkarmalıyız. Şimdi sıra Avrupa hazırlığı olmalı. İlimizin buz hokeyinde en büyük eksiği şu anda Süper Lig’de yer almak. Süper Lig’de şampiyon olduktan sonra Avrupa’da Kocaeli’ni temsil eden bir takım kurmak kesinlikle hayal değil.

HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE

Ancak bunun için ilçe beldeleri ya da Büyükşehir’in desteğine ihtiyacımız var. Türkiye Şampiyonu olan Zeytinburnu takımının 10’u, bu kentin çocuğu. Bu sporcuları Kocaeli’nde yani evlerinde bir araya getirmek istiyoruz. Eminim ki onlar da çok ister. Yineliyorum, önce Süper Lig şampiyonu olmak, ardından da Avrupa kupalarına katılmak bize asla uzak değil. Bunu 250 bin liralık bir bütçe ile yapabiliriz. Ve bu para 3. Lig’deki bir futbolcunun yıllık kazancı kadar. Kısacası biz 3. Lig’deki bir futbolcunun kazancı ile Avrupa kupalarına katılacak bir takım sahibi olabiliriz.