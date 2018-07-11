Demirtaş: Kullandığımız enjeksiyon teknolojisi Türkiye’de ilk ve tek

Röportaj: Erkan Ünal

İlk yatırımını Tekirdağ Çerkezköy’e yapan VERİTAS AG, ikinci yatırımını Gölcük’te yaptı. VERİTAS AG’nin kullandığı enjeksiyon teknoloji, Türkiye’de ilk ve tek… VERİTAS AG Fabrikası’nın Gölcük’teki fabrikasının açılışı bugün saat 10.30’da yapılacak. Kocaeli Gazetesi olarak Şirket Genel Müdürü Murat Demirtaş ile Gölcük’te yapılan yatırım hakkında görüştük.

Murat Bey, Veritas AG ne zaman kuruldu, bize kısaca bilgi verir misiniz?

Veritas AG, Federal Alman Cumhuriyeti'nin en eski lastik fabrikası olup kauçuk ve plastik üretimi ve işlemesinde uzun yıllar boyunca geliştirilmiş ihtisas bilgisine sahiptir.1849 yılında Berlin’de kurulan şirketimiz, ürettiği yüksek kaliteli kauçuk

ürünleri BMW, VW, Audi, Daimler gibi, sektörün liderlerine pazarlamaktadır.

Ana sanayinin yanı sıra, birinci kademe otomotiv tedarikçilerine de (Bosch,

Continental, Sumitomo Electric vb.) ürün sağlayan Veritas Otomotiv, ağırlıklı

olarak kauçuk hortum (hava emiş, su tahliye vb.), körük, takoz ve conta üretimi

yapmakta.Dünya çapında 16 fabrikada üretim yapan ve 650 milyon Euro yıllık ciroya sahip Veritas AG, toplamda 5500 kişiye istihdam sağlıyor. Almanya dışında Avusturya, Macaristan, Bosna, Çin ve Meksika’da tesislerimiz var.2008 yılında Çerkezköy’de otomotivsektörüne yönelik faaliyetine başlayan şirketimizin Gölcük tesisleri de bu sene itibariyle üretime başlayacak.

Veritas AG, öğrendiğimiz kadarıyla bir aile şirketi. Bundan da kısaca bahseder misiniz?

Evet, doğrudur. 1849 yılında kurulan şirketimizde şu an 5. kuşak yönetimde.Aslında aile şirketi olması Gölcük yatırımında da son derece önemli bir rol oynuyor. Son dönemde Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe rağmen aile, Türkiye’ye güvenerek 6 milyon Euro’luk Gölcük fabrikası yatırımını onayladı.

Gölcük’teki fabrika oldukça merkezi bir yerde. Burayı nasıl buldunuz?

Burada kiralama modeli uygulandı. Deniz Holding, burayı daha önce kendisi için satın almış. Ancak daha sonra yer küçük gelmiş ve atıl kalmış. Biz buraya talip olduk. Deniz Holding de hazırladığımız şartnameye göre fabrika binamızı yaptı. 5400 m2 kapalı üretim alanı var. Her şey tam istediğimiz gibi oldu. Bu konuda kendilerine teşekkür etmeyi borç biliyorum. En ince ayrıntıya kadar mükemmel iş çıkardılar. Şu an 10 yıllık kontratımız var. Daha sonra uzayabilecek şekilde.

Gölcük’te yaptığınız bu fabrikada ne üretilecek?

Fabrikamızda üre tankı üreteceğiz.Üre tankı araç egzozlarından çıkan azot miktarını, dolayısıyla emisyonu azaltan bir parça.İki parça olarak enjeksiyon yapılıyor ve daha sonraparçalar birleştirilip tank haline getiriliyor.Kullandığımız makine Türkiye’de ilk ve tek.Şu anda yüzde 51 kapasite kullanacağız. Farklı otomotiv firmaları ile de görüşmelerimiz devam ediyor.Yani kapasite kullanımı giderek artacak.

Fabrikada kaç kişi çalışacak. İstihdam Kocaeli’den mi sağlanacak?

İlk yıl itibariyle 60 kişi çalışacak.İstihdam tamamen Gölcük ağırlıkta olmak üzere Kocaeli kaynaklı olacak.

Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği düşünüyor musunuz?

Üniversite- Sanayi işbirliğine şirket olarak çok önem veriyoruz.Kocaeli Üniversitesi ile bundan sonraki süreçte teknolojik konularda işbirliğimiz olacak. Özellikle Makine Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümleriişbirliği yapmayı planlıyoruz. Bu bölümlerde öğrenim gören öğrenciler fabrikamızda staj yapma imkanı bulabilecek. Şu an Çerkezköy’deki fabrikada Üniversite ile işbirliği içindeyiz. Oradaki işbirliği burada da yapacağız.İnsan odaklı bir şirket olan Veritas, tedarikçileri ve alt tedarikçileri de dahil olmak üzere herkesin hayatında pozitif etki meydana getirme hedefindedir.Üniversitenin ilgili birimlerini açılıştan sonraki bir tarihte, üretime tam anlamıyla başladıktan sonra, özel olarak davet edip ağırlayacağız.

Murat Bey kendinizi biraz tanıtır mısınız?

1972 Almanya doğumluyum.2008’de Veritas’la birlikte Türkiye’ye geldim. Daha önce de Veritas’ın müşterisi olan bir başka firmada çalışıyordum.Şirketin ismi SHW Casting Technologies GmbH & Co. KG… Kuruluş tarihi 1365.(Murat bey şaşırdığımı fark edince internette şirket sayfasına girip kuruluş tarihini gösterdi…)Yüksek Makine Mühendisiyim.Daha önce Proses ve Proje Müdürlüğü görevlerinde bulundum.Son olarak Veritas ile birlikte Genel Müdür olarak kariyerime devam ediyorum.Türkiye’ye gelmemin en önemli sebebi vatan sevgisidir. Amacım; Almanya’da edindiğim bilgileri, tecrübeleri aktarmak ve ülkemin istihdamına katkı sağlamak idi.