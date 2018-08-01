AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy: Seçim takvimi belli olunca bomba projelerimiz var!

24 Haziran seçimlerinde AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Av.Abdullah Eryarsoy, seçim sürecini başkan vekili olarak sürdürmüştü. Seçim sürecini Türkiye ortalamasının üstünde bir başarılıyla geçirmesinin ardından Eryarsoy, genel merkez tarafından resmen il başkanlığı görevine atandı.

Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut, Haber Müdürü Bülent Ekinci ile birlikte AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’u il binasında ziyaret ederek, güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Eryarsoy’a Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerdeki yol haritasının nasıl olacağını sorduk. Samimi cevaplar veren Eryarsoy, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Abdullah Bey, röportaja başlamadan önce bize biraz kendinizi tanıtır mısınız?

Tabii ki… 1976 yılında Mardin’de doğdum. 5 yaşındayken Derince’ye geldim. İlkokulu Derince’de okudum. Babam marangozluk yapıyordu. Teyzem Derince’de olduğu için onların yanına geldik. Lise yıllarında okurken siyasete ilgim arttı. Üniversitede Milli Gençlik Vakfı olarak çalışmalar yaptık. 1998’de Üniversiteyi bitirdim. Avukat Kenan Büyük’ün yanında stajımı yaptım. 2000 yılının ocak ayında da Sertif Gökçe Bey ile ofisimizi açtık. Sertif bey ile staj zamanından beri tanışıyoruz.

SİYASETTE 24 SAATTE HER ŞEY DEĞİŞİR

2003 yılında 1. Olağan kongresinde Zeki Aygün Bey, o dönemde teşkilat başkanıydı. Bana yönetime girmek ister misin? dedi ve ben de yönetime girmek istediğimi söyledim. Beni Fikri Işık Bey ile tanıştırdı. Fikri bey 50 kişilik yönetim kurulu listesi hazırlamıştı. Cumartesi günü yemeğe gittik, Pazar günüde kongre vardı. Hatta o gün Sertif Gökçe beyin düğünü de vardı. Takım elbisemi giyip Fikri Bey’in 50 kişilik yönetim kuruluna verdiği yemeğine katıldım, erken çıkıp Sertif beyin düğününe de gittim. Ertesi gün liste açıklandı, genel merkez kadın kotasının arttırılmasını istediği için liste dışı kaldığım söylendi. Çok üzülmüştüm. Haliyle hayal kırıklığına uğramıştım. Beni yedekten ikinci sıraya yazmışlardı. Sonrasında Fikri Bey ve Zeki Bey beni ziyarete geldiler. Gönlümü aldılar. Siyasette 24 saatin çok uzun bir zaman olduğunu gördük. Daha sonra il yönetiminde istifalar olunca ben de yedek 2’inci sıradan yönetime girmiştim.

Siyasete başlarken il başkanı olmak gibi bir hedefiniz var mıydı? Bundan sonra ne hedefiniz var?

Önce oturduğun koltuğun hakkını vermek gerekiyor. Hedef olmadan siyaset yapılmaz, ama önce o koltuğun sorumluluğunu yerine getirmeliyiz, ondan sonra kapılar açılır. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler ile ilgili bir başkan adaylığı düşüncem yok, olamazda. Önce 2019’daki yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Ondan sonraki seçimlerde nasıl bir davranış içinde oluruz, onu da zaman gösterir…

Yerel seçimlerde mevcut belediye başkanlarınızdan kaçı değişir? 3 dönem kuralı uygulanacak mı?

AK Parti’de 2002’den beri yenilenme ve değişim oluyor. 2014 yerel seçimlerinde de 2019’a göre 6 yeni adayımız oldu. Bizde yenilenme kaçınılmaz süreç. Belediye başkanlarımızı belirleyecek olan genel merkez ve Cumhurbaşkanımız. Bizler tabii fikirlerimizi sunacağız, ama son karar genel merkezin. Gelişen süreç içinde değişim olursa da şaşırtmaz.

24 HAZİRAN’DA ORTADA BİR BAŞARISIZLIK YOK

24 Haziran seçimlerinde sizce başarısızlık oldu mu? Bunun faturası belediye başkanlarına mı kesilecek?

24 Haziran seçimlerinde ortada bir başarısızlık yok. Teşkilatlarımız elinden geleni yaptı. Bütün illerde oy kayıpları yaşadık. Kocaeli’de 7 milletvekilimiz vardı, yine 7’de kaldık. Vekil kaybeden illerimiz de oldu. Başarının veya başarısızlığın faturası kesilecekse, tüm teşkilata kesilir. Anketler yapılıyor zaten, sonuçlar kendini belli eder. O yüzden yerel ve genel seçimleri ayrı düşünmek lazım. Yerel seçimde adayları belirleyecek olan kriter halkla ilişkileri, STK’ların görüşleri, teşkilatın görüşleridir. Gönül belediyeciliği yapılacak ve buna göre karar verilecek.

HERKES SONUCUNA KATLANIR

Sizin hakkınızda “kimsenin etkisi altında kalmaz” düşüncesi bulunuyor. Böyle bir yapıya mı sahipsiniz?

AK Parti’de istişare önemli. Birbirimiz ile istişareler yaparız, ama teşkilat ile ilgili bir karar alınacaksa karar il başkanınındır. Belediye ile ilgili karar verilecekse karar belediye başkanındır. Bizler herkesle konuşur görüşürüz. Herkes kendi kararının sonucuna katlanır.

Yerel seçimlerde hedefiniz nedir?

Yerel seçimlerde hedefimiz 13 belediyeyi almak. Zaten 13 belediyenin 13’ü de bizde. Millet takdir ederse, onların oylarına yine talip olacağız. Çalışmalar için yeni projelerimiz var, daha tam anlamıyla netleştirmedik. Seçim takvimi belli olunca bomba projelerimiz ile tekrar sahaya ineceğiz. Kocaeli’ye hak ettiği hizmetleri her zamanki gibi vereceğiz.

Yerel seçimlerde özellikle zorlanacağınızı düşündüğünüz bir ilçe var mı?

Oy vatandaşın cebinde. Her seçim zordur. Zorlanacağımız bir ilçeyi görmüyorum. Allahın izniyle. 13-0 yapmamız lazım.

Kocaeli’nin bir Bakanı olmaması sizce Kocaeli’yi nasıl etkiler?

Sistem zaten artık değişti. Kocaeli’den de bir Bakan olsun demek ne kadar doğru bilmiyorum. Yeni sistemde bu çok doğal bir süreç. Yeni sisteme de elbet alışacağız.

İl başkanı olduktan sonra avukatlık bürosuna uğruyor musunuz?

Seçim süreci başladıktan sonra büroya fazla uğrayamıyorum. En son iki üç gün önce büroyu uğradım. 5 dakikalığına selam verip, il başkanlığına geldim. İşimiz yoğun, ziyaretçilerimiz var. Borumuzda 12 avukatımız dahil toplam 40’a yakın personel var. Bir de genel müdürümüz bulunuyor. Yani Sertif Bey olan hukuk büromuzu profesyonel olarak çalıştırıyoruz. İş ile ilgili bir sıkıntımız yok, zira her şey profesyonelce yapılıyor. Durum böyle olunca da sorun yaşamıyoruz.

SERTİF GÖKÇE’YE ADAY OLMA DERİM!

CHP’li iş ortağınız Sertif Gökçe ile seçim dönemlerinde aranızda çekişme oluyor mu? İddiaya giriyor musunuz?

Düşüncelerimizi birbirimize her zaman söylüyoruz. Seçim zamanlarında ben yine üzüleceksiniz diyorum, o da bu sefer siz üzüleceksiniz diyor, ama her seferinde onlar üzülüyor. Bizim önceliğimiz iş. Profesyonellik ön planda. Herkesin yediği, içtiği, gezdiği, düşünceleri kendine. Bizler daha çok işimize bakıyoruz.

Sertif Gökçe yerel seçimlerde CHP’den Derince Belediye Başkanlığına aday olmayı düşünüyor. Siz de kendi adayınızın kazanması için çalışacaksınız, bu durum ilişkinizi nasıl etkileyecek?

Bu sürece kadar güzel bir ortaklığımız vardı, düşüncelerimiz değil, işimiz ön plandaydı. Bu konu ile ilgili görüşeceğiz. Derince Belediye Başkanlığına aday olursa, ben yine üzülürsün derim, adaylığı düşünme derim. Ama ısrarla ben aday olmak istiyorum derse saygı duyarım. Aday olursa iş ile ilgili de bir karar vereceğiz. Benim için sorun değil ben kaldırırım, ama seçmen bazında bu durum sıkıntı olabilir.

KARADENİZ HAGEMONYASI!

AK Parti’de Karadeniz lobisi var mı? Sizin il başkanı olmanızın ardından Karadeniz hegemonyası son buldu mu?

Ben teşkilatta yıllardır emeği olan birisiyim. Makama gelirken nereli olduğundan ziyade neler yaptığına bakılır. Büyüklerimiz de takdir ettiler ve görevlendirme yapıldı. Bu Mardinli, bunu görevlendirmeyelim demediler. Önce Kocaeliliyiz. Çocukluğumuzdan beri burada yaşadık.

KARAOSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli’nin ne gibi sorunları var? Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnun musunuz?

Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerinden memnunuz. 2014 seçimlerinden önce açıkladığımız beyannamede vatandaşa vaat ettiğimiz projelerin yüzde 92 kısmını teker teker hayata geçirdik. Diğerleri de bitirilme aşamasında. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu Beye ve ekibine bu yüzden teşekkür ediyorum.

MARDİN’E GİDİP GELİYORUM

Mardin’le bağlantılarınızı kopardınız mı? Boş zamanlarınızda ne yapmaktan hoşlanırsınız?

Mardinliyim… Mardin ile bağlantılarımı hiçbir koparmadım. Biz söz vardır ya 30 yaşından sonra toprak çeker diye. Beni de 30 yaşından sonra toprak çekiyor. İnsan doğduğu yere gitmek istiyor. En az yılda 2 kez Mardin’e gidiyorum. Eşim Sivaslı, o da Mardin yemeklerini güzel yapar. Ben de ara sıra mutfağa girerim. En güzel yaptığım yemek makarna. Sinema, tiyatroya fırsat buldukça gidiyorum. En beğendiğim ve en etkilendiğim film ise Şeytanın Avukatı filmi.

Abdullah Eryarsoy KİMDİR?

1976 Mardin de doğdu. 1981 yılında Kocaeli’ye yerleşti. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 15 yıldır İzmit’te avukatlık yapıyor. 2012 kongresi ile il yönetimine girdi. 3 dönem il başkan yardımcılığı ve il yönetim kurulu üyeliği yaptı. Eryarsoy, evli ve 3 çocuk babası.