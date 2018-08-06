İzmit, Hacıoğlu’nu çooooook seviyor!

Murat Korkmaz. 48 yaşında. Yaklaşık 2 ay önce İzmit Dörtyol’da bulunan Hacıoğlu’nun işletmeciliğini aldı. Aynı zamanda buranın ve Yahya Kaptan’daki şubenin de ortağı. 2 aydır Hacıoğlu İzmit Şube’de inanılmaz bir gelişim söz konusu. Gerek dekorasyon, gerek ürün çeşitliliği, gerekse de müşteri potansiyeli konusunda Hacıoğlu oldukça öne çıktı. Kısacası İzmit, Hacıoğlu’nu seviyordu, şimdi daha çok seviyor.

AKDENİZ PİDESİ, KAŞARLI SUCUKLU PİDE

Hacıoğlu artık ev ve iş yerlerine de servis yapıyor. Damak çatlatan lezzetleri ile Hacıoğlu gece 02.00’ye kadar müşterilerine en iyi hizmeti veriyor. Sadece lahmacun değil, döner, iskender, pide çeşitleri, çorba, kumpir, tatlı çeşitleri ve dondurma Hacıoğlu’nun vazgeçilmezleri. Pizzayı andıran görüntüsü ile Akdeniz Pidesi, sağlıklı ve hijyenik sıcak sıcak servis edilen İskender ve yeni ürün kaşarlı sucuklu pide çok iyi tüketiliyor. Kısa bir süre içinde de Hacıoğlu’nda kahvaltı hizmeti de sunulacak.

PAKET SERVİS GECE 02.00’YE KADAR SÜRÜYOR

Hacıoğlu İzmit’in yeniliklerinden, hedeflerinden, kısa ve uzun vadedeki projelerinden bahseden Murat Korkmaz şu ifadelere yer verdi: 2 ay önce Hacıoğlu’nda paket servis yoktu. İlk işimiz İzmit’teki şubede paket servisi başlatmak oldu. İzmit şubemiz normalde gece 11’de kapanıyordu. Son 1 hafta 10 gündür burayı gece 02.00’ye kadar açık tutuyoruz. Geri dönüşü çok iyi aldık. Üniversite ve lise sezonu kapalı olmasına rağmen rağbet görüyoruz. Kısa bir süre içinde kapanış saatini 3’e kadar da uzatabiliriz. Tabii ki bu süreyi uzatmamızdaki asıl amaç paket servise yönelik bir hizmet. Artık insanlar yemeği kendisine gelsin istiyor. Bunun da fazlası ile farkındayız.

ADRES ÖĞRENİRKEN BİLE HACIOĞLU

Şöyle bir şey var. Bir yer tarifi yapacak olan İzmit insanı Hacıoğlu’nun yakınlarındaysa ve kendisine “Neredesin” diye sorduklarında “Hacıoğlu’nun oradayım” diyor. Burada bir sürü işletme, banka, bilinen markalar var ancak zihinlerde Hacıoğlu var. Geçenlerde denk geldim. Bir hanımefendi aynen bu şekilde “Sen Hacıoğlu’nun oraya gel. Ben karşısındayım” dedi. Kulak misafiri oldum ve ben de bu hanımefendiye “Ben o dediğiniz dükkanın işletmecisiyim. Sınırsız yemek kazandınız. Benim ikramımdır” dedim. Açıkçası böyle durumlar bize umut veriyor, çok da hoşumuza gidiyor.

BİLİNENİN AKSİNE, SADECE LAHMACUN YOK

Bizi genel “Lahmacun” satan bir yer olarak biliyorlar. Ancak bilinenin aksine bizde ürünler çok çeşitli. Kısacası ezber bozduk diyebilirim. Peymacunu yani peynirli lahmacunu üreten, patenti bizde olan tek firmayız zaten. Dönerimiz, İskender kebabımız, içli köftemiz, çorbamız, Akdeniz pidemiz, kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı, kaşarlı sucuklu pidelerimiz var. Kaşarlı sucuklu pidemiz yeni ürünümüz, hiçbir Hacıoğlu’nda yok. Yine “Krompir” dediğimiz kumpir sadece bizdeki Hacıoğlu’nda var. Kahvaltımız yakın zamanda olacak. Samimiyetimle söylüyorum inanılmaz güzel İskender’imiz var. Sağlıklı ve hijyenik… Mutlaka tadılmalı. Akdeniz pidesi çok özel bir ürün. Pizzanın pide versiyonu olarak düşünülebilir. Dondurmamız yüzde yüz sütten, tamamen katkısız.

İZMİT’TEN ÇOK MEMNUNUZ

Paket servise geçtiğimizden beri Hacıoğlu’nun lezzetini çok daha geniş bir kesim öğrendi, dahası kaliteyi de kabul etti. İzmit’ten çok memnunuz. Yüzde 98’lik memnuniyet oranımız var. Dükkanın dekorasyonunu yeniliyoruz. Yüzde 80’inini tamamladık. Müşterilerimiz kendisi için yenilik yapıldığını hissediyor. Zaten Hacıoğlu’nda şöyle bir şart var. 5 yılda 1 sıfırdan yenilenmeliyiz. Geçen yıl yeniledik. 1 yıl geçmeden yenilemelere başladık. Bunların hepsini müşterilerimizin düşünce ve önerilerini dikkate alarak yapıyoruz.

YAHYAKAPTAN’DA ÇOK TARZ BİR YERİMİZ VAR

Yahya Kaptan’da büyük bir yerimiz var. Orayı özellikle paket servis olarak değerlendiriyoruz. Krompir diye bir marka yaptık. Kumpirin diğer bir versiyonu. İzmit’te küçük bir büfesi var, Yahya Kaptan’daki krompir büfesi çok daha geniş. Yahya Kaptan’daki şubemizde hayli büyük bahçemiz de bulunuyor. Bir dönüm çocuk bahçesi hariç. Toplantı, düğün, nişan, kına, davet, özel yemek organizasyonları yapıyoruz. Konseptine göre her masa birinden ayrı. Sallanan sandalye, hamak, salıncak masalarımız mevcut. Tarz bir yer. Yanında da büyük bir kafemiz var. Bedesten kafe. Orada da dünya mutfağından yemeklerle hizmet veriliyor. Burası da Hacıoğlu kuruluşudur.

KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Daha önceden Hacıoğlu’nda eğitim müdürüydüm. Biz müşterilerimizi “misafir” olarak görüyoruz. Personelimize de eğitim verirken bunu aşılıyoruz ve “Evinize misafir geldiğinde nasıl karşılıyorsanız, Hacıoğlu’na gelen müşterilerimizi de aynı şekilde karşılamalıyız” diyoruz. Yemekler lezzetli, ürünler kaliteli olabilir ama misafirimiz “Güler yüz” ve “Saygı” da ister, buna hakkı da vardır. Gönüller kazanıldığında, ürünleriniz de beğeniliyorsa işte o zaman bizden mutlusu olmuyor.

BÖLGEYE DEĞER KATMAYA ÇALIŞIYORUZ

İzmit’in en güzel yerlerinden birisine sahibiz. Bunun da fazlası ile farkındayız. Burası göz önünde, her gün binlerce insan geçiyor buradan. Buradaki güzelliğe değer katmak, şehrin bu yerini daha cazip hale getirmek için de çabamız söz konusu. Duvarları boyadık, bunun için dahi “Burası ne güzel görünüyor” diyen müşterilerimiz bile çıktı. Caddelere Kocaelispor bayrakları asıldı. Bizim burada da var ve muhteşem görünüyorlar. Böylesi özel bir konumda, güzel bir görüntü altında Hacıoğlu olarak sorumluluğumuz daha da artıyor. Artmalı da…

14 ÇEŞİT KAHVALTI, SINIRSIZ ÇAY… ÇOK YAKINDA…

Çok yakın bir zamanda kahvaltı da vereceğiz. Siparişlerimizi verdik. Makineler gelecek. Kahvaltı tabağı, yanında sınırsız çayı uygun bir fiyat ile sunacağız. Kahvaltımız 14 çeşitten oluşacak. Kahvaltı tabaklarımızı özel bölmeleri olan kaplarda vereceğiz. Vatandaşımız buradan kahvaltısını hazır alacak, işine, evine gidecek, paketini açacak ve direk kahvaltısını yapacak. Ayrıca kahvaltı tabaklarımız paket servis olarak da istenebilecek.

İZMİT HACIOĞLU ÜRÜNL ER

Paket Servis – 0262 331 64 55

İskender

Akdeniz Pidesi

Kaşarlı Sucuklu Pide

Kuşbaşılı Pide

Kaşarlı Pide

Kıymalı Pide

Lahmacun

Peymacun

Et Döner

Tavuk Döner

İçli Köfte

Kumpir

Çorba

Patates Kızartması

Soğan Halkası

Tatlı Çeşitleri

Dondurma