Resmi sponsorluk yaygınlaştırılmalı

Röportaj: Mehmet ÇABUKEL

Yenidoğan Serdarspor Kulübü’ne resmi sponsor olarak amatör kulüpler adına bir ilk imza atan ve bunun örnek olması için iş insanı arkadaşlarını da gayrete getirmeye çabalayan örnek iş insanı Tekin Uygur, amatör spor kulüpleri için iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Ama, politikalarla ve organizasyonlarla bu daha da yaygınlaştırılmalı” dedi

-MEHMET ÇABUKEL: Sponsorluk ile ülkemizde bile ender örnekler arasında yerinizi aldınız. İlimizde de ilklerden oldunuz. Bu noktada neler söylemek istersiniz?..

-TEKİN UYGUR: Öncelikle, amatör spor kulüpleri için örnek olduğumuzu düşünüyorum. Daha öncesinde kimse amatör spor kulüplerine resmi olarak sponsor olunabileceğini bilmiyordu. Hatta şu anda bile çoğu kişinin bundan haberi yok. Herkes amatör kulüplere yardım etmeye çalışıyor fakat, bu yardımlar resmi şekilde yapılmadığından, yardımların nereye gittiği belli olmuyor. Sponsorluk kanunu, sponsor olan için de, sponsor olunan kulüp için de faydalı olur. Sponsor olma fikri ilk olarak geçen yıl aklıma geldi. Bu yıl da devam etmeyi düşünüyorum.

-Sponsor olmanın koşulları nedir?

- Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü web sayfasından sponsorluk dokümanı alıp, kulüple belli bir bedel üzerinde anlaşarak, bu dokümanı doldurmak ve imzalamak gerekiyor. Sonrasında ise bu belgenin Spor Müdürlüğü’ne gönderilip, onay yazısının beklenmesi gerekiyor. Fakat burada çok önemli bir detay var. Sponsor olacak firmanın vergi borcu bulunmaması gerekiyor, aksi takdirde sponsorluk işlemine onay verilmiyor. Belge müdürlük onayına yollandıktan sonra, belirtilen tarihler arasında kulübün banka hesabına, belirtilen miktarın yatırılması gerekiyor. Ardından Müdürlükten gelen onay yazısı ve banka dekontu maliyeye bildiriliyor. Hatta maliye ilk vergi diliminde amatör sporda %100, profesyonel sporda %50 oranında indirim sağlıyor. Bir de sponsorluk miktarının, yıllık verginin üzerinde olmaması gibi bir durum var.

DİĞER İSTEKLİLERE NELER TAVSİYE EDERSİNİZ?

-Sizin gibi, amatör bir spor kulübüne sponsor olmak isteyenler için neler tavsiye edersiniz?

- Gönül verdikleri kulüpleri veya altyapıya önem veren kulüpleri tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu kulüplere gidip, resmi bir şekilde anlaşmalarını yapıp, sponsor olabilirler. Sonrasında ise bu işin ne kadar zevkli ve heyecanlı olduğunu görecekler. Verdikleri paralar, dolaylı yoldan olsa da devlete gitmiş oluyor ve gençler için harcanıyor. İllegal bir yere gitmemiş oluyor. Hatta hizmet olarak geri geliyor.

Çocuklar sokaklarda gezeceklerine böyle kulüplerde futbol oynamış olurlar. Belki oralardan iyi futbolcular çıkar. Kocaelispor’a ve ülke futboluna hizmet ederler.

Geçen yıl amatör kümeyi çok yakında takip ettim, gerçekten yetenekli futbolcular var. Bu tarz kulüplere destek olunduğu sürece daha fazlası yetişir.

AMATÖRLER KOCAELİSPOR’U AYAĞA KALDIRIR…

-Amatör kulüplere sponsor olmak, Kocaeli’nde futbolu nasıl etkiler?

-Kesinlikle olumlu etkiler. Bunun sonucunda amatör kulüpler Kocaelispor’u ayağa kaldırabilir. Bu kulüplerin her biri iyi birer futbolcu yetiştirip Kocaelispor’a verse, Kocaelispor transfer derdinden kurtulur. Şu an kimse Kocaelispor’a ciddi anlamda sponsor olup, ayağa kaldırmak istemiyor. Bir şey sormak istiyorum; Koç Grubu , Sabancı Grubu ve Tüpraş gibi şirketler, neden İstanbul takımlarına sponsor olup, Kocaeli’ni kirletiyorlar? Kocaeli kulüplerine de destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle imkanı olan herkes spor kulüplerine sponsor olsun. Fakat illegal şekilde değil, resmi şekilde olsun.

-Kocaeli’ndeki futbol atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Öncelikle şunu söyleyeyim, Kocaelispor için içim kan ağlıyor. Türkiye'nin gelirinin yüzde otuzunu sağlayan bir ilden nasıl oluyor da bir takım bile Süper Lig’de mücadele edemiyor? Bu durum beni çok üzüyor. Bu mümkün olmayan ve kabullenilmemesi gereken bir durum.

Mesela amatör kümede, bazı takımlar, bir yerlere gelmek istiyor, bazı takımlar olduğu yerde kalmak istiyor. Amatör küme ama öyle, ama böyle gidiyor. Ama Kocaelispor... Kocaelispor... Kocaelispor... Mesela herkes Kocaelispor bayrağı asıyor, biz de asıyoruz, fakat asıl mesele bu değil.

Önemli olan kaç kişi gidip derneğe yardım adı altında bilet alacak. Asıl mesele bu. Ben bunu merak ediyorum.

Kombineler satışa çıktığında, bütün çalışanlarıma birer kombine alacağım, yeter ki Kocaelisporumuza destek olsun. Benim için önemli olan bu.