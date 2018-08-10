Gölcük İ.Y. gerçekten ‘idman yurdu’ oluyor

-HAKAN YAĞCIOĞLU: Sizin teknik adamlık kimliğinizi iyi bilenlerden biriyim. Sportif direktör olarak projeleriniz hakkında bilgi almak isteriz…

-YAŞAR NALBANTOĞLU: 3-4 yıldır Altınova’da görev yaptıktan sonra Gölcüklü çocuklar arkadaşlarla bir araya geldik. Hüseyin Bat olsun Ali Bahar olsun, durumu masaya yatırdık. ‘Neler yapabiliriz’in peşinde olduk. Para pul değil, geleceği kurmak ve artık bu kötü gidişe son vererek. Yöremizde örnek bir kulüp olmak adına önemli hayallerimiz vardı. Bunları bir araya getirmeye karar verdik ve ben de sportif direktör olarak olaya el attım. Gölcük İdman Yurdu kulübü, 1-319 yaş grupları arasında hiçbir maça çıkmazlık yapmayan bir yapıya sahip kulüptür. Centilmence mücadele veriyor. Acil toplantı yerimiz dediğimiz bir mekanda bir araya gelerek acil durum ilan ettik ve bunu artık resmi proje haline getirmeye karar verdik. Hüseyin Bat’ın demir doğrama atölyesi herkesin acil toplanma merkezidir.

-H.Y.: İlk olarak neyi hedeflediniz?

-Y.N.: Ülkemizde kaleci yetiştirme sorunu var. İnanır mısınız ilk önce bunu öne çıkardık. Masaya yatırdık ve talebem de olan Sertan Saral gibi bir kale ustasını göreve getirdik. Onunla anlaşma yaptık ve ilimizde faal olarak ilk kez bir kaleci okulu açtık. Bu bizim her zaman gururumuz olacaktır. Tarihe geçtik diyebiliriz. Çünkü bu sorun gerçekten de çok büyük bir sorun. İşinin ehli Sertan Saral kardeşimiz, bu olguyu çok iyi yönetiyor.

HERKES YARDIM ETTİ… TEŞEKKÜRLER AHMET ARIK, MRY PETROL, AHMET ÖZER,YALOVALI ÖMER NURTEN…

Kulübümüzün oluşumuna herkes destek verdi. Çalışmalarımıza çok sıcak baktılar ve örnek olarak gösterdiler. Gölcük Belediye Başkanımız Mehmet Ellibeş ve yardımcısı Levent Değirmenci başkanlarımız bizlere malzeme desteğinde bulundu. Gölcükspor kaleci çalışma aparatları verdi. Kocaelispor kaleci eldivenleri verdi. Adnan Zorer yağmurluk yardımında bulundu. Sponsorluk noktasında İş adamımız Ahmet Arık, MRY Petrol’ün sahibi Mehmet Yaşar, Hisareynspor Genel Kaptanı Ahmet Özer, Yalova Teşvikiye çınarcık Fırını sahibi Ömer Nurten’e çok özel teşekkür ediyoruz.

BİZ TİCARET YAPMIYORUZ…

-H.Y.: Futbol okulların asıl yürütülüyor?..

-Y.N.: Bu iş artık ticarete döküldü. Biz ticaret yapmıyoruz. Biz eğitim veriyoruz. Bizim tüm eğitimlerimiz ücretsiz. Arz talep olayı olduğu zaman, spor ruhundan uzaklaşırsın. İsmi üzerinde, bunlar okul, yani eğitim yuvaları. Harayla eğitim olmaz. Benim anlayışım budur. Parayla yetenek kazanılmaz. Yetenek vardır ve işlenir. Bu iş için gönüllü insanlar var. Mesela velilerimiz ramazanda iftar yemekleri verdi. İşte aile olmak böyle bir şeydir. Aile içerisinde parayla iş yapılır mı?.. Biz de büyük bir aileyiz…

SOSYAL AKTİVİTELER DE YAPIYORUZ…

-H.Y.: Bol sosyal aktiviteler de yapıyorsunuz sanıyorum…

-Y.N.: Kesinlikle. Uçurtma şenliği yaptık. Çocuklarımızı yüzme havuzuna götürdük. Gölcük Halk Eğitim Müdürü Mehmet H.Avras, Müdür Yardımcısı Ümran Ceyhan, Atilla Özçelik bize çok destek oldular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız sayın Mehmet Ellibeş’i davet ettik, idmanlarımıza geldi, destek verdi, biz de kendisine plaket sunduk. Teşekkür ettik.

SURİYELİLER TAKIMI GİBİYDİK…

Topçular Muhtarımız Rabia Şentürk ve arkadaşları bize 30 eşofman satın aldılar. Sağ olsunlar. Adeta Suiyeliler takımı gibiydik, altımız ayrı, üstümüz ayrıydı. Şildi hepimiz tek bir örnek olduk ve tam bir disiplin havası hakim. Bunlar olmadan disiplin sağlayamazsınız. Bir okul ve dev bir aileyiz artık.

BAT: Bizde ötekileştirme yok

KASKF Başkan Yardımcısı ve Gölcük İdman Yurdu Başkan Vekili Hüseyin Bat ise sorularımızı yanıtlarken kesinlikle eğitimin önde olduğunu, ötekileştirmeye mahal vermeyeceklerini söyledi. İşte Bat’ın söyleşi sırasında Hakan Yağcıoğlu’ya söyledikleri…

BAT: Bizde ötekileştirme yok

KASKF Başkan Yardımcısı ve Gölcük İdman Yurdu Başkan Vekili Hüseyin Bat ise sorularımızı yanıtlarken kesinlikle eğitimin önde olduğunu, ötekileştirmeye mahal vermeyeceklerini söyledi. İşte Bat’ın söyleşi sırasında Hakan Yağcıoğlu’ya söyledikleri…

-HÜSEYİN BAT: Depremden sonra yeni bir yapılanma içerisine girdik. Kesinlikle bir ötekileştirme yapmadık. Bir eğitim yuvası olmaya çaba sarf ettik. Yaşar hocamla bir yıl önce masaya oturduk ve birlikte karar verip el ele yola çıktık. Kulübün tüm sorumluluklarını verdik. Projelerimizi uygulamaya başladık ve kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Kaleci sıkıntısı çekiyoruz. Şimdi buna parmak bastık ve yarayı kapatacağız. Kaleci okulu çatık ve Sertan kardeşimizi göreve getirdim. 5 kuruş ödemiyoruz. Futbolu çok seviyor ve çocuklar da biz de onu çok seviyoruz. Tesis konusunda olsun, diğer konularda olsun, Gölcük Belediye başkanımız Mehmet Ellibeş bize destekçi oldu ve olmaya da devam edecek. Yarınlara umutla bakıyoruz. (Hüseyin Bat ile yöneticilik, KASKF ve diğer konularda özel bir söyleşi yapmak üzere görüşlerinin bu kısmını yayınlıyoruz)…