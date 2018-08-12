AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek: Gönlümde belediye başkanlığı yatıyordu

Röportaj: Selin BECER

Yıllarca İzmit Belediyesi’nde meclis üyeliği yapan Emine Zeybek, 24 Haziran’da yapılan seçimlerde AKP’nin 7’inci sırasından milletvekili seçildi. Çiçeği burnunda milletvekili Emine Macit Zeybek ile ofisinde samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Zeybek, özel hayatı, vekil olduktan sonraki ilk projesi, yerel seçimlerdeki yol haritaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Daha çok kadınların milletvekiliyim diyen Zeybek, mahalle muhtarlarının tümünün kadın olması gerektiğini de savundu. ‘Milletvekilli olmasaydım gönlümde belediye başkanlığı yatıyordu’ diyen Zeybek, “15 yıl boyunca belediyecilik yapınca her şeye hakim oluyorsunuz. Yerelde hizmet etmek çok keyifli ve karşılığını hemen alıyorsunuz. Bence belediyeciliği kadınlar daha güzel yapar” dedi.

Emine hanım kendinizi tanıtır mısınız?

1967 Trabzon’un Of ilçesinde doğdum. İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da okudum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Kocaeli’nde stajımı Ömer Lütfü Özkes’in yanında tamamladım. Staj zamanında 1990 yılında eşim Ali Zeybek ile tanıştım ve 1992 yılında evlendim. İki çocuk annesiyim. 2004’ten bu yana, üç dönemdir belediye meclis üyeliği yaptım, kısa bir süre İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştüm. Şimdi ise AK Parti 27’nci dönem 7’nci sıra Kocaeli Milletvekilliği görevini yürütüyorum.

Eşiniz Ali bey ile nasıl tanışmıştınız?

Ben yeni mezundum ve stajımın son dönemleriydi. Eşim o dönemlerde Kocaeli Barosu yönetimindeydi ve çok tecrübeli bir avukattı. İlk görüşte eşime aşık oldum ve kim olduğunu merak ediyordum, o da aynı şekilde bana aşık olmuş. Daha sonrasında tanıştık derken evlendik. Biraz zor evlenmiştik, ama çok mutlu bir evliliğimiz vardı.

SİYASET O DÖNEM TERAPİ GİBİ GELDİ

Mart 2003 yılında eşimi kalp krizinde kucağımda kaybettim. O dönem benim için çok kötü dönemlerimdi. Babam da o yüzden belki de kafamın dağılması için siyasete girmemi istemişti. Allah o kadar büyük ki dert veriyor, ama dermanını da veriyor. Bir kapı açıyor düşünmeye vaktin bile olmuyor. Çok iyi hatırlarım o yıl, en çok çalıştığımız seçimdi. 15 yıllık CHP iktidarından sonra çok zordu o sistemi devirmek. O yüzen gece gündüz çalışıyorduk. Siyaset bana o dönemlerde terapi gibi geldi.

Çocuklarınız ile aranız nasıl?

2 çocuğum var. Oğlum Kerem 25 yaşında kendisi de avukat. Hatta ofisin işlerini vekillik dönemimde oğlum yürütüyor. Kızım Sinem ise 20 yaşında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi. Ben baskıcı bir anne değilim, ama bizde kurallar vardır ve onlar çok iyi bilirler. Sürekli onlarla konuşurum, asla sesimi yükseltmem. Karar size ait der durumu anlatırım, tercihi onlara bırakıyorum.

Ankara’da ev aldınız mı?

Evet şimdi 3’ncü evimiz oldu. İzmit’teki ev haricinde kızım Bursa’da okuduğu için oradan ev aldık. Şimdi de meclise yakın Çukurambar tarafında bir ev kiraladık. Ben seçim zamanı zaten sürekli dile getiriyordum, eğer olursa ev alacağım diye. Misafirhaneler kadınlar için çok uygun değil, ben rahat edemezdim. Ev ortamına alışmış bir insanım. Kocaeli’nden kadın misafirlerim geldiğinde onları ağırlamak isterim. Teşkilattan geldiğim için önceden kadınlara hep Ankara’da 4+1 ev tutacağım bende kalacaksınız öyle otelde kalmak yok diyordum. Şimdi 4+1 ev tuttum. Bugün bu makamdaysam teşkilatların çalışması ve kadınların sayesinde oldu.

Milletvekili adayı olduğunuzu öğrendiğinizde ilk olarak ne hissettiniz?

Bizim için büyük bir sürpriz oldu. 15 yıldır teşkilat emeğim vardı, kendime güveniyordum. Partime, kendime, aileme bir leke getirmeden en küçük bir şaibem olmadan tüm görevlerimi laikiyle yaptım. Bunu övünmek için söylemiyorum, aslında zaten olması gereken budur. Cumhurbaşkanımız bunlara çok önem veriyor. Adaylar açıklanıyor ilk 6 milletvekilimizin sırası değişmedi 7’nci benim ismim okundu. Bu beni çok mutlu etti, 1 kişilik yere girmek beni onur etti. Aynı zamanda bu büyük bir sorumluluk. Sürekli bir şeyler yapmalıyım diye düşünüyorum. Ben bu dava yolunda son nefesime kadar çalışacağım.

Siyasete girme konusunda sizi kim teşvik etti?

2004 yılı belediye seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın üst sıralarda kadınlar olacak dayatması oldu. Tabi parti daha yeni kurulmuştu. O zamanlar kapalı kadınlarımızın seçilme hakkı yoktu o yüzden açık kadın olması gerekiyordu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda mühendis olacak, avukat olacak, doktor olacak, mali müşavir olacaktı. Böyle bir aday arıyorlardı.

İYİ Kİ SİYASETE GİRMİŞİM

O dönemde il kadın kolları başkanı Hülya Nergis hanım benim üniversiteden sınıf arkadaşımdı. Kaplıcalardan yeni dönmüştüm, bir akşam beni aradı, siyasete girmeyi düşünür müsün dedi. Tabi benim o dönem 35 yaşındaydım siyasetle hiç bir ilgim yok. Düşündüm acaba yapabilir miyim diye. O sırada babam da evdeydi. Babam da Doğru Yol Partisi'nde Gölcük'te yıllarca siyaset yapmıştı. Bana siyaset güzel şeydir kızım dedi. Ertesi gün AK Parti binasına gittim elim ayağım titreyerek. O dönemde belediyeye Abdullah Köktürk adaydı. Ben onunla konuştum. Kendisi de görüşmemiz sonrasında benimle çalışmak istedi. İyi ki siyasete girmişim.

LİDERİMİZ BİZİ SIK SIK UYARIYOR

Peki neden AKP?

Kocaeli’de çok rahat gezebiliyoruz. Önceki dönemleri de biliyoruz. Şehre çıkamayan, milletin yüzüne bakamayan siyasetçiler vardı. Ben en küçük bir tepkiyle karşılaşmadım. İyi ki AK Partiliyim. Liderimiz de elinden geleni gece gündüz çalışarak yapıyor ve karşılığını 16 yıllık iktidar olarak alıyor. Neden AK Parti çünkü; AK Parti özgürlüklerin partisi, her kesime yaşama hakkı veren bir parti, fakiriyle fakir olan bir parti. Liderimiz bizi sık sık uyarıyor. Halkın içine inin, şımarmayın, lüksten kaçının diyor. Biz de bunu kendimize görev edindik.

Milletvekili olduktan sonra hayatınızda ne değişti?

Hayatımda inanın hiçbir şey değişmedi. Seçim günü tabi çok yoğundu, eve gidip hemen uyumuşum. Sabah erkenden uyandım bir arkadaşım aradı vekil olarak uyanmak nasıl duygu diye sordu. Ona bilmem dün nasıl yattıysam bugün de öyle kalktım dedim. Vekillikten sonra sadece görevim değişti. Bu kadar insanın oyunu aldığınız için onun yükünü taşıyorsunuz. Boş durmaktan rahatsız oluyorum çıkıyorum esnaf geziyorum. Kadınların benim için ayrı bir önemi var. Ben kadınların milletvekili olmaya talibim. Tabi erkeklerin de vekiliyiz, ama erkek olarak 5 vekilimiz zaten var. Kadınlarımız için daha çok çalışmamız gerekiyor.

İdam meclise gelirse onaylar mısınız? İdam konusunda siz ne düşünüyorsunuz?

Kadınlarımız mağdur, her geçen gün şiddete, tacize, tecavüze uğruyorlar. Bir eksiklik var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Kadın hakları ile ilgili seminerler verdim, ama bunları sadece kadınlara anlatıyoruz. Aslında tam tersi bunları erkeklere anlatmamız gerekiyor, kuralları çiğneyen onlar. İdam cezası öyle kolay bir konu değil. Taciz, tecavüzler kabul edilebilir bir durum değil, ama insanın canına kıydığınız zaman telafisi yok. Şüphe, sanık lehine yorumlanır. Cezalar ağırlaştırıldı zaten. Bu konuda tek başına karar veremeyiz, idam çok ciddi bir konu. Tüm kesimin evet biz idam istiyoruz demesi gerekiyor. Halktan böyle bir talep var, ama ortak alınması gereken bir karar.

AKP’de en iyi anlaştığınız milletvekili kim?

Tabi ki Radiye Sezer Katırcıoğlu. Haziran ve Kasım seçimlerinde adaydı ve ben de kadın kollarındaydım Radiye hanımla birlikte çalışmıştık. O zamandan zaten Radiye hanımla bir samimiyetimiz vardı. Yapımı kendisine çok benzetirim. Mütevazi ve sevecen bir insan. İlk açıklandığında birbirimize sarılmıştık. Birbirimizle çok uyumluyuz, iyi bir dostluğumuz var.

KAVGA EDERSEK CUMHURBAŞKANIMIZ AFFETMEZ

Kadın siyasetçiler arasında kavga olursa bunun zararını yine kadın siyasetçiler görür. Biz bunun bilincindeyiz. Dayanışma içinde olacağız ki arkamızdaki kadınların önünü açalım. Biz kavga etsek Cumhurbaşkanımız affetmez ve bir dahaki dönem teke düşeriz.

15 YIL BOYUNCA KIRILDIKLARIM OLDU

AK Parti’de kavga kültürü hiçbir zaman yoktur. Kırılırsın belki birilerine, 15 yıl boyunca illaki birilerine kırıldım, ama hep kendime şunu söylerim; benim kırgınlığım şahsın kendisine, partime ve davama değil. Partimiz değişime ve yenilenmeye önem veriyor. Kırılırım ama bilirim ki bir dönem sonra değişim olacak. Başarı birlik ve beraberlik ile geliyor. İnsan bazen çocuklarıyla bile anlaşamıyor. Önemli olan kırgınlıkları giderebilmektir. Benim kavgacı yapım yok aksine uyumlu biriyim.

GÖNLÜMDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YATIYORDU

Yerel seçimlerde AKP’nin İzmit Belediyesi’nde kadın gösterilmesini ister misiniz?

Ben İzmit’e kadın bir adayın gösterilmesini tabi ki isterim. Açık konuşayım aslında benim gönlümde belediye başkanlığı yatıyordu. 15 yıl boyunca belediyecilik yapınca her şeye hakim oluyorsunuz. Yerelde hizmet etmek çok keyifli ve karşılığını hemen alıyorsunuz. Önüme milletvekilliği fırsatı gelince önceliği vekilliğe verdim. Açıkçası belediyecilik kadınların daha güzel yapabileceği bir şey gibi geliyor. Kadınlar çat kapı bir evin zilini çalıp dert dinleyebilir, ama erkekler bunu çok zor yapabilir. Kocaeli’de en az 1-2 ilçemizde bir kadın belediye başkanımız olsun diye Ankara’da bir çalışmamız olacak. Kadınlar bu işi yapabiliyor, çalışkanlar. Emine Hanım, çok keyifli bir sohbet oldu. Bize zaman ayırdığınız için size teşekkür ediyoruz. Bana bu imkanı verdiğiniz için asıl ben size teşekkür ediyorum.

DEPREMDE KAYIPLARI OLANLARA MÜJDE VERDİ

İlk vekillik projeniz ne olacak?

17 Ağustos 1999 depremi yaklaşıyor onunla ilgili önemli bir projemizi hayata geçirdik. Bu proje depremde kayıpları olan vatandaşlarımız için. Daha öncesinde kayıpları belirlemek için kemik analizi makinesi yoktu. Şimdi Kocaeli Üniversitesi'nde rektör bey sağ olsun kemik analizi yapacak bir cihaz aldı. Yoksa İstanbul Adli Tıp'a gidilecekti ve bu süreç çok uzun sürecekti. 14 mezarı açtık ve onların analizi yapıldı, ama tabi daha açılması gereken çok sayıda mezar var. 17 Ağustos'a yetiştiremeyeceğiz ama daha yargı süreci var bu biraz uzun sürebilir. Çünkü projenin yargı ayağında da hakim değişti.

DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Bizler üniversite ayağını tamamladık, şimdi geriye yargı ayağı kaldı. Ayrıca kemiklerin analizinin yapılması için de ciddi bir maliyet var. Maliyet konusunda ise Vali bey ile konuştuk. Devlet tarafından bir kaynak aktarımı yapılacak, vatandaşımıza yük olmasın diye. Bu konuda üniversitenin bize çok katkısı oldu. İsteyen vatandaşımız çok cüzi bir miktar ile kayıplarının kemik analizini yaptırabilecek. 3-5 kişi bile kayıplarını bulsa biz çok mutlu olacağız. Bu yıllardır kanayan yaramız. Bu sorun artık bu şehirde çözülsün istiyoruz. Yılsonuna kadar bu durumu inşallah çözeceğiz.

HÜRRİYET’İN ZİYARETİME GELMESİNİ BEKLİYORUM

Kocaeli’yi toplam 3 kadın milletvekili olarak temsil ediyorsunuz. Meslektaşınız CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile mecliste görüşüp, sohbet ediyor musunuz?

Meclis daha yeni açıldı. Fatma Hanım benim yaş olarak da mesleki olarak da küçüğüm. Kendisini barodan da tanırım. Kendisi değer verdiğim bir arkadaşım. Mecliste daha görüşme fırsatımız olmadı ama bu kırgınlıktan değil, yoğunluktan. Ama açıkçası mecliste ben yeniyim ve ablayım, mesleki olarak kıdemliyim o yüzden beni tabi ki ziyaret etmesini beklerim. Bizim Kocaeli Barosu’nda büyük küçük saygısı vardır. Biz büyüğümüzü gördüğümüz zaman önümüzü ilikleyip üstadım deriz ve o hiyerarşiye uyarız. O yüzden bizim en küçük bir kırgınlığımız olamaz. Saygınlığımız devam eder. Dediğim gibi kendisini ziyarete bekliyorum.

CHP’de Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye Başkanlığına aday olması durumunda AKP olarak zorlanacağınızı düşünüyor musunuz?

Açıkçası zorlanacağımızı kesinlikle düşünmüyorum. İzmit’te Fatma hanımın çok bir karşılığı olduğunu sanmıyorum. Parti içinde sevilebilir ama sağ kesim Fatma hanıma oy vermez. Çünkü AK Parti ve sağ kesim sert çıkışları olan siyasetçileri pek fazla sevmiyor.

MUHTARLARIN KADIN OLMASI GEREKİYOR

Benim asıl düşüncem aslında tüm muhtarların kadın olması. Çünkü mahallenin sıkıntılarını kadınlar çekiyor. Kadınlar olduğu zaman mahallede daha iyi hizmetlerin olacağını düşünüyorum. Artık mahallelerimize kadın eli değsin. Kadınlar tarafından muhtarlıklara çok fazla talep var. Kadınlarımız artık kendini güçlü hissediyor. Niye hep erkekler yapsın, bırakalım kadınlar da ön planda olsun.